Cuando la pasión tiene forma de “Chivo”

Entre los más de 150 autos presentados en el encuentro organizado por el Chivo Club Junín el pasado fin de semana, logramos testimonios de hinchas de la marca “del moño” con historias poco conocidas, como las de Susana y Joshengo de Ayacucho, quienes festejaron su bodas de oro de casados en el encuentro organizado por la entidad local.

“Este año llevo más de 15.000 km. de encuentros de la marca”

El norteño Daniel “Pantera” Portales, conductor de una Chevy S.S. modelo 1973 de cuatro puertas, expresó:

“Soy oriundo de Palpalá, provincia de Jujuy. Estamos a 1.700 kilómetros de Junín, cumpliendo con los compromisos que tenemos con los amigos. Estuvimos en Rojas, volvimos a Jujuy, después fuimos al de Buenos Aires, también regresamos y ahora acá, en Junín. Este año llevo más de 15.000 kilómetros de encuentros de la marca”.

Luego, agregó:

“Cuando hacemos el nuestro, en junio, la mayoría de los clubes van, es un devolución de gentilezas. Es un placer estar nuevamente en esta laguna, además que somos muy amigos con los chicos. Ya son cuatro años que vengo. Leandro (Danunzio) y Uriel (Echevarne) siempre nos hacen sentir como en nuestra casa, muy contentos de compartir este fin de semana. Ojalá todos tengan un muy buen fin de año, nos vemos el próximo”.

“Hice la réplica de la coupe de ´Patita´ como un auto homenaje”

Víctor Javier Navarro, participante del evento en Junín y quien llegó en una Coupé Chevy 1973, dejó este testimonio:

“Hice la réplica de la coupé de ´Patita´ Minervino porque fue un fiel exponente de la marca y es de mi ciudad. Lo llevamos a todos los circuitos y encuentros de Chevrolet. A la coupé la armamos en quince días, el motor tiene un par de `fierros´ que nos cedió ´Patita´ y la armamos con un grupo de amigos. Integro ´La 15´ del autódromo desde hace varios años y aparte de pasar buenos momentos, el objetivo es hacerle el aguante a cualquier piloto de la marca.

¿Matías Rossi? Noo, nosotros somos de la marca, no del piloto, y te digo más, en la hinchada nunca será perdonado”.



“¿Qué es el Ford?, No lo conozco…”

Marcelo García, quien llegó a Junín a bordo de una coupé Chevy 1975, expresó:

“Muy contento por el fin de semana y por los chicos de Junín que siempre trabajan a full, son todos muy buena gente y cuando lo hacemos en Chacabuco siempre nos dan una mano. El día del hincha de Chevrolet es el mejor de mi vida, mejor que mi cumpleaños, es todo pasión, aunque muchos no lo entienden, pero cuando vas a las carreras se vive de una forma especial, sin peleas, compartir una birra o un asado, eso no tiene precio. Los del Ford no tienen su día, ¿Por qué? No sé qué es eso, qué es el Ford, no lo conozco”, cerró entre risas.

“Para mí el principal referente de la marca sigue siendo Fangio”

José “Joshengo” Rodríguez, quien vino al encuentro con una camioneta Brava C-10 1973, señaló:

“Un placer enorme poder estar acá, es la primera vez que venimos a Junín, esta laguna es un paraíso, todo muy lindo y los chicos del Club espectaculares. Mirá, a Rossi no lo tenía en cuenta ni cuando corría con la marca, aunque ganara no me gustaba, yo no lo quería, te digo más prefería que ganara Moriatis antes que Rossi. El mayor referente de la marca para mí fue Fangio, después viene Mouras, pero corrió con Dodge. Igual, fue un gran muchacho y excelente piloto”.

“La traición no tiene perdón”

Susana Igarza, quien junto a su esposo cumplieron años de casados en el encuentro local, dijo:

“Hace diez días que salimos de casa y ahora acá, festejando los 50 años de casados. Por recuerdos de familia y otras cosas, no queríamos pasarlo en Ayacucho, así que desde el encuentro de Villa Las Rosas, en Traslasierra, vinimos directo a Junín y fuimos los primeros en llegar, el jueves a la tardecita. Hubo torta y todo, se ve que a estos viejos nos quieren. Soy demasiado fanática de la marca, más explosiva.

¿Cocinar y TC?. Hago las dos cosas a la vez, no hay drama.

¿Una anécdota? Cuando nos casamos fuimos a la Basílica de Luján en un viejito Jeep. Después de estar tres días ahí, nos vinimos a Junín, porque corría el TC acá. Recuerdo que paramos en un hotel frente a la plaza principal y estaba alojado Rubén Roux, con la Brava ´67 de color negro, fue inolvidable. Tengo guardada la hoja de ruta de esa carrera, que me dio el acompañante, un recuerdo muy grato es esta ciudad.

Ahora a los 50 años, volvimos”, expresó, mientras que como corolario, y en cuanto al pase de Matías Rossi a Ford, y el regreso a la marca, Susana dijo:

“De ninguna manera, la traición no tiene perdón”, cerró.