Franco Morillo fue segundo en el entrenamiento del Top Race Junior

EL MÁS VELOZ FUE TOMÁS BREZZO

En la víspera, la primera actividad en el autódromo de San Juan fue para los autos del Top Race Junior, con un paisaje y un circuito imponente, el mítico “El Zonda”.

Los pilotos de esta categoría salieron a la pista para desarrollar la primera sesión de ensayos, y el mejor tiempo lo marcó el cordobés Tomás Brezzo con un registro de 1 minuto 24 segundos 140/1000, seguido por el juninense Franco Morillo, quien con el Mercedes Benz Nº 64 se ubicó a 803 milésimas, mientras que el tercer lugar le correspondió al auto Nº 27 de Francisco Hernández a 850 milésimas.

El de "La Docta", quién maneja el Mondeo Nº 71 completó 14 vueltas y en la que fue su inicial experiencia en este trazado, expresó: “Es la primera vez que vengo aquí, un circuito muy lindo, rápido, con curvas que te dan mucha adrenalina y si cometes un pequeño error se pone peligroso, pero me gustó mucho. En la primera vuelta la pista estaba sucia, comencé un poco lento, pero con el correr de los minutos pude mejorar y ser más rápido”.

Por su parte, “Rolo” Ortega venía teniendo una buena actuación hasta que en la vuelta 8 saliendo de la curva “la viborita” se despistó golpeando fuertemente su unidad y esto neutralizó la práctica por unos minutos. “Venía haciendo la vuelta igual a las otras, pero a la salida de “la viborita” pisçe un poco lo sucio y me fui contra el paredón”, sostuvo Rodrigo Ortega.

El equipo inmediatamente se puso a trabajar en la parte trasera de su unidad para dejarlo en condiciones ya que la cola del auto sufrió las mayores consecuencias del golpe.

De los 15 autos inscriptos para esta fecha, solo salieron 14 ya que el puntero del campeonato, Martin Ferreyra, decidió no girar. Hoy volverán a rugir los motores desde las 9, con el primer entrenamiento, mientras que el segundo será a las 13, y la etapa clasificatoria a las 17.10, cerrando las actividades de la jornada previas a la carrera de mañana.



Así están las posiciones del campeonato antes de la carrera de mañana:

1) Martín Ferreyra, 77 puntos, con cuatro carreras ganadas de las cinco corridas hasta el momento; 2) Adrián Tracogna, 49; 3) Stéfano Di Palma, 41; 4) Lucas Ariel Yerobi, 30 (un triunfo en el certamen 2017); 5) Leandro Elizalde, 27; 6) Marcos Brugues, 27; 7) Franco Morillo (Junín), con 26; mientras que José Carlos Montanari (afincado en nuestra ciudad y quien corre con Volkswagen, se ubica décimo sexto, con 11 unidades acumuladas.

Boccanera dominó en Top Race Series Bruno Boccanera quedó al tope de las posiciones de la primera tanda de entrenamientos de Top Race Series que desarrolló en el autódromo El Zonda - Eduardo Copello de San Juan, en una jornada dominada por el equipo Fiat Octanos Competición.

El piloto bonaerense no se bajó nunca de los puestos de vanguardia ya que venía de ser segundo en las Pruebas Libres y en los primeros ensayos oficiales marcó un minuto 18 segundos 777 milésimas para cerrar adelante el primer día de actividad.

En la segunda colocación quedó el líder del certamen, Gastón Crussita, a 256/1000 del mejor registro, y la tercera posición fue para Gastón Pacioni, a 264 milésimas.

Luego se escalonaron Fabricio Persia, Peter Olaz, Marcos Urtubey, Nicolás Cazal, Franco De Benedictis, Mauricio Chiaverano y Sergio Guanaccia en los diez primeros lugares.