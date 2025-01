Con variedad de propuestas, comenzó el Actitud Rock and Bike en la Laguna

Luego de finiquitados y pulidos todos los detalles finales, ayer a las 18 se puso en marcha una nueva edición de este festival Actitud Rock and Bike, con entrada libre y gratuita.

Todo se realiza en la zona de la Rotonda de los Navegantes y desde el área de Turismo destacaron la articulación con la Cámara Hotelera Gastronómica e invitaron a toda la gente a participar de la segunda y tercera jornada que restan desarrollarse: hoy y mañana, desde las 17.

La primera de las tres noches contó con la presentación musical de JAF & Virginia, Parientes, Pulpa, S.A.C.K. y Que Sea Rock. El público, como era de esperar, respondió satisfactoriamente a las propuestas que subieron al escenario central.

Parientes es una banda de que se formó en Junín en 2005 por Guido Covini y Agustín Panizza, con diferentes formaciones en instrumentos. Su primer disco debut llegó en el 2010, producido por Martín Bosa de Estelares. En Parientes, Covini asumió el rol de vocalista principal, completando la formación original con Emilio Covini (bajo y coros), Panizza (guitarra) y Facundo Ceron (batería).

Luego Panizza y Cerón, tomaron otros rumbos, e ingresó Federico Coscia en batería y Luciano Coscia en guitarra. Al regreso de Luciano Coscia en guitarra, se sumaron Luciano Aispurúa y Tomás Atkinson, siendo este último productor musical y guitarra rítmica del grupo.

Lo que se viene

Hoy, quienes harán sonar sus instrumentos serán: La pordiosera, Plan perfecto, Humanoides del asfalto, Aérea, Fierro, Trident, Agustín Panizza y Los Tipitos. Y mañana estarán tocando Berruet, Filodélica, Urizen y cerrará este Actitud 2025, Ella es tan Cargosa.

Los Tipitos es una banda, formada en 1994 en Mar del Plata que tiene influencias de músicos importantes del rock argentino, como Charly García o León Gieco.

Durante una primera etapa como banda local de "La Feliz", alternaban presentaciones en diferentes bares, destacándose de esta época las actuaciones en el ya desaparecido reducto de la calle España conocido como Papá Montero. El primer álbum oficial de la banda fue registrado en una consola tipo portaestudio de cuatro canales. Este primer disco fue reeditado más adelante.

Por su parte, Ella es tan cargosa, banda que se presentará mañana, se formó a mitad del año 2000. Está integrada por los hermanos Rodrigo (voz) y Mariano Manigot (guitarra y voz), Ildo “El Tano” Baccega (guitarra), Maximiliano Chercover (bajo) y Pablo “El Negro” Rojas (batería), "la Cargosa", como la llaman sus seguidores, realiza sus primeros shows por el oeste del Gran Buenos Aires (principalmente Castelar e Ituzaingó, de donde provienen los músicos).

El nombre, tomado de una canción de los Beatles incluida en el album "Abbey Road" (llamada "I Want You –She’s So Heavy") es un claro homenaje a la banda de Liverpool, aunque Ella es Tan Cargosa consigue agregarle a esta influencia su propia personalidad, con melodías y letras refinadas, construidas sobre una cruda base rockera.

Sobre el evento

Actitud Rock & Bike es una propuesta de magnitud que reúne lo mejor de la música y los fierros, en un entorno único como el Parque Natural Laguna de Gómez.

Al respecto, Luis Bortolato, subsecretario de Turismo de la Municipalidad, declaró: “Invitamos a todos a que vengan al PNLG a disfrutar de este nuevo Actitud Rock & Bike, es un evento espectacular para estar en familia y no se van a arrepentir”.

Seguidamente, indicó que “hay muchísimas propuestas y espacios para ver vehículos de todo tipo, como motos Hot Rod, Indian, Harley y Racer, más autos de competición y antiguos”. En continuidad, el funcionario remarcó que “hay una programación hermosa durante todo el fin de semana con la idea de que vengan a pasar el día, puedan comer algo rico y compartir un momento especial mientras se disfruta de cada una de las propuestas”, indicó Bortolato.

Asimismo, el subsecretario municipal hizo alusión a la amplia oferta gastronómica del Actitud Rock & Bike: “Es un patio impulsado por la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica de Junín en el marco del trabajo articulado que tenemos con la institución, son todos carros locales y habilitados para funcionar con propuestas gastronómicas diversas, ya sea bebidas, helados y comida rápida.