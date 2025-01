Farmacias de Junín ya utilizan tanto la receta electrónica como la de papel

Con la implementación por decreto de la receta electrónica en todo el país, la provincia de Buenos Aires aún se atiene por Ley al uso de la receta de papel, más allá de la inclusión de la virtual que ya se utiliza.

Lucas López Verrilli, presidente del Colegio de Farmacéuticos, dialogó con TeleJunín y se refirió a una “zona gris” en la provincia de Buenos Aires, las farmacias en la ciudad y los proyectos de la institución.

Un área “gris”

La implementación de la receta electrónica ya vigente, según señaló el farmacéutico, “se da por un decreto y la provincia de Buenos Aires tiene su ley, entonces en este momento estamos en un gris. Un decreto que quiere avanzar y una ley que tiene mayor fuerza, que no deja que esto rija”.

“Considero que se necesita de los dos formatos porque puede haber posibilidades que en una guardia no haya conexión a internet, no haya una computadora, o en una salita, en muchos ambientes donde la estructura que se necesita para la realización de una receta digital no esté al alcance de ese lugar. Y el paciente tiene que salir de ahí con su receta para acudir a la farmacia”, explicó.

Hoy en la provincia de Buenos Aires “es así por la ley, pero eso no quiere decir que mañana una prepaga determinada o una obra social determinada diga, ‘lo mío es obligatorio 100% digital’”, advirtió el profesional.

Remarcó que “PAMI es uno de los pioneros en lo que es receta digital y había empezado antes de la pandemia, pero durante la pandemia fue el cambio y hoy es 100 virtual”.

El profesional aseguró “incluso se podría mejorar el sistema. A nosotros nos modificó mucho la forma de trabajo”.

En ese sentido refirió que antes se acercaba alguien con su receta, se le dispensaba el medicamento y luego se realizaba el trámite administrativo interno de la farmacia, pero hoy, al tener que hacerlo de manera virtual, entrar a la nube, chequear los medicamentos, resulta más engorroso y lleva a que el trámite, en tiempo, se prolongue más.

Asimismo, al ser consultado, explicó que “la receta rosa sigue vigente. Hay una ley que nosotros tenemos que cumplir que es la de psicotrópico y estupefaciente. Por un lado, está la receta virtual, pero nosotros necesitamos sí o sí la receta de archivo. En la ley no está contemplada la de archivo digital. Si bien nosotros lo aceptamos porque hay un comunicado, vendría a ser un gris. Lo que no tenemos y no podemos reemplazar son las de estupefacientes de Lista 3. En cuanto a esas, sí o sí, necesitamos la receta triplicado, que es con lo que más estamos renegando”.

Transiciones

“Estamos en una transición donde mes a mes siempre hay algo nuevo, y PAMI fue una de esas cosas”, señaló López Verrilli.

“Primero se empezaron a sacar moléculas de lo que era cobertura al 100%, después muchas moléculas pasaron a ser de venta libre, por lo cual dejaron de tener su cobertura por obra social. A partir de diciembre dejó de existir el plan que contemplaba la entrega de medicamentos al 100% y pasó a ser a través del subsidio”, enumeró el profesional.

Entonces, durante el mes pasado, explicó, “la mayoría de los afiliados llegaban a la farmacia y se encontraban que tenían que pagar el medicamento o si no tenían que ir a pedir el subsidio. Estamos en esa transición donde la mayoría de los pacientes los están tramitando. En su mayoría han sido aprobados y otros están ahí, en trámite”.

“Lo que se fue sacando de manera progresiva era lo que se veía, a criterio de PAMI, que no era esencial. Todo lo que es tratamiento crónico nunca se tocó, hasta el mes pasado. Hoy a la mayoría en lo que es tratamiento crónico, se le sigue autorizando al 100% o en su defecto un 80% de cobertura. Pero bueno, no deja de ser un cambio para el bolsillo”.

Consideró que además de haber mermado la venta “ha sido como un doble trabajo en cuanto a lo administrativo, por decirlo de una manera, por ver qué cubre, a cuánto cubre, si se necesita la medicación, si se lleva o no. Pero bueno, imagino que ahora entre enero y febrero se regularizarán otra vez los tiempos en la atención”.

Deudas de obras sociales

Sobre las demoras en los pagos de algunas obras sociales, López Verrilli señaló: “Hay obras sociales que por demoras de pago se contempla bastante, pero llega una instancia en la cual se corta el servicio porque se empieza ya a tomar como incobrable. Cuando se llega a 4, 5, 6 meses, si bien siempre se avisa, se trata de mantener, es difícil. Esto se trata a nivel del colegio de Provincia”.

“Con obras sociales locales, tenemos el mismo método de llegar a una negociación. Lo que siempre aclaramos es que lo último que se trata es de cortar el servicio”, advirtió.

En este momento, “PAMI está atrasado, está debiendo la primera quincena de noviembre y el anticipo de la primera quincena de diciembre y sin embargo la atención en la farmacia sigue sin ningún cambio. Lo que puede afectar es después el crédito en la droguería, en lo cual ahí se empieza a ver perjudicada la farmacia. Pero bueno, siempre se está en negociación, tratando de que los plazos sean bastante prolijos y se cumplan. Lo que pasa es que muchas veces incluso no tenés respuesta y cuando no tenés respuesta, no ves voluntad de pago, decís bueno no se puede seguir atendiendo porque es algo que sabés que se termina perdiendo”.

Proyectos sociales

López Verrilli aseguró que la institución trabaja en muchos proyectos y muchos desafíos para 2025.

“Este año estamos viendo si podemos empezar a cumplir un rol social, que la farmacia no sea solo para cuando se necesita un medicamento, sino que estamos tratando de llevar a cabo proyectos, así como unos años atrás era un punto para ir y dejar el descarte de pilas para evitar la contaminación. Queremos que la farmacia sea un punto social para un beneficio también de la sociedad, no solo de la salud”.

Farmacias en Junín y de turno

En Junín hay 33 farmacias colegiadas y 8 por fuera del Colegio, que son las sindicales.

Por la ley de farmacias, tiene que haber una cada 3000 habitantes. Si bien el número es adecuado, se entiende que la expansión de la ciudad y el crecimiento, puede afectar en cuanto a las distancias.

“En lo que es farmacia por habitante, Junín está muy bien”, más allá de estar muy agrupadas en una parte muy chica de la ciudad.

Según el presidente del Colegio, “pasa en muchas localidades” y “hasta que se produce ese cambio, es lento el hecho de que acompañe la farmacia al movimiento de la población”. Asimismo, destacó sobre las farmacias de turno que solo lo hacen las colegiadas: “Y por ley es el 10% de las farmacias de la ciudad. Son 3 farmacias”.