Productores insisten con el pedido de una mayor afectación de la Tasa de Red Vial a caminos rurales

El viernes se tratará en el Concejo Deliberante el Presupuesto de Cálculos y Recursos y la Fiscal Impositiva 2025 y tal y como se conoció, el monto será de $47.833.247.000.

En tanto, se estima que en enero las tasas municipales tengan un incremento del 28%.

Así las cosas, el impacto en la Tasa de Red Vial preocupa al agro especialmente en cuanto al porcentaje que se destina a los caminos rurales que hoy es del 55%.

Democracia dialogó con el presidente de la Sociedad Rural de Junín, Hernán Guibelalde; la presidenta de la Federación Agraria, Rosana Franco, y el concejal por la Coalición Cívica, Rodrigo Esponda, quienes se refirieron a la afectación de la tasa y el tratamiento en el Concejo.

“Más afectación y más eficiencia”

Productores continúan solicitando una mayor afectación de la Tasa de Red Vial al mantenimiento de los caminos y una mayor eficiencia en el trabajo.

La tasa tendría una suba del 28%, con una revisión cada 3 meses de acuerdo al índice de inflación.

Al ser consultada, Rosana Franco aseguró que espera “que se afecte más dinero. Hoy es un 55% de lo percibido con la tasa. Desde la Federación Agraria siempre dijimos que tiene que ser 100% de lo percibido”. Asimismo, remarcó que “falta más eficiencia en los trabajos de caminos, más rapidez. Y también hay que seguir con el control de los árboles (que cierran los caminos)”.

“El problema no es el aumento sino el servicio”

Por su parte, el concejal Rodrigo Esponda cuestionó el destino de la tasa, más allá de la suba.

“Aumenta el 28% igual que el resto de las tasas en Junín, lo cual no parece nada descabellado. El problema no es el importe del aumento sino el servicio que se brinda”, señaló.

“Lo que venimos reclamando desde hace muchísimos años, no desde ahora con Pablo Petrecca intendente, sino de mucho antes, es que el estado de los caminos no es bueno y no se destinan los fondos a mejorar los caminos. Lo que se cobra de red vial se destina a otras cosas que no tienen que ver con la red vial”, cuestionó el edil.

Cabe recordar que “en la gestión de Petrecca a partir del año 2019 se afectó la tasa, pero en un monto que no alcanza a mejorar los caminos, por eso venimos reclamando y yo lo he hecho en estos días, lo sigo haciendo y voy a seguir reclamando una mayor afectación hasta el momento de la votación, porque considero que cuando se cobra una tasa para brindar un servicio hay que brindar el servicio”, enfatizó.

Esponda reiteró que “los caminos rurales están en mal estado lamentablemente. El campo es un aliado del país, es un motor para salir adelante, todos los políticos entienden la importancia estratégica del campo, pero al momento de invertir en infraestructura para que ese campo crezca, no lo hacen, y este es un caso claro. La tasa va a otros rumbos, no va al mantenimiento de los caminos y los caminos están en muy mal estado”.

Por eso en lo particular, aseguró: “Voy a seguir insistiendo en que se aumente la afectación para ver si podemos lograr que con más recursos los caminos mejoren y no solamente la producción mejore en su transitabilidad, sino que quienes viven o trabajan en el campo tengan la posibilidad de andar en caminos dignos”.

“No se traduce en una mejora de los caminos”

Desde la Sociedad Rural, el presidente, Hernán Guibelalde, señaló que la tasa en Junín “se posiciona como la más alta de la región en términos de valor por hectárea, de acuerdo con un relevamiento que llevamos adelante desde la Sociedad Rural de Junín. Este dato se agrava al considerar que el cálculo de esta tasa aumenta de manera desproporcionada según la cantidad de hectáreas del contribuyente, sin guardar razonabilidad con el servicio prestado. Este esquema la convierte, en la práctica, en un impuesto a la riqueza encubierto, que no se traduce en una mejora significativa en la calidad de los caminos rurales”.

Reiteró que “desde hace tiempo, todas las entidades del sector trabajamos intensamente en esta problemática, ya que el estado actual de los caminos rurales es crítico y afecta tanto la conectividad como la productividad”.

En cuanto a la suba señaló que “el nuevo presupuesto prevé un aumento de la tasa del 28% para el año próximo, con cláusulas de gatillo de revisión. Aunque este porcentaje puede parecer razonable, no debemos olvidar que en 2024 la tasa se ajustó mensualmente en un 10%, superando en muchos casos la inflación”.

En cuanto a la situación de los caminos y lo que se deriva de la tasa, consideró “preocupante” la actual afectación del 55% de lo recaudado para mantenimiento, “mientras que el 45% restante queda a libre disposición para gastos generales del Municipio”. Y señaló que “este porcentaje, ya limitado, está condicionado por una cláusula de cobrabilidad que depende de variables ajenas al cumplimiento tributario de cada productor. En este esquema, el 55% se convierte en un techo inamovible, afectando directamente las inversiones necesarias para mejorar los caminos”.

Por ello, aseguró, “insistimos en nuestro reclamo: la afectación debe elevarse, como mínimo, al 70% de manera directa y sin condicionamientos, incluyendo además el cobro de cuotas atrasadas a partir del 1 de enero de 2025. Solo así podremos garantizar una inversión real en el mantenimiento y mejoramiento vial”.

Guibelalde destacó el encuentro con el intendente Pablo Petrecca para dialogar, no obstante, destacó que “pudimos entrever que desde el Ejecutivo no existe intención de modificar la afectación de los fondos para el próximo año fiscal. Si bien entendemos las restricciones presupuestarias, consideramos que esta postura no refleja las necesidades del sector ni el estado crítico de los caminos rurales”.

Ante esta situación, “junto con las otras entidades del sector, decidimos llevar nuestras propuestas a los miembros de los tres bloques del Honorable Concejo Deliberante Juntos, el Frente de Todos y La Libertad Avanza. Durante estos encuentros, expusimos el reclamo histórico del sector, que lamentablemente se posterga año a año. Encontramos buena recepción entre los concejales. Confiamos en que este interés se traduzca en un acompañamiento firme al momento de la votación”.