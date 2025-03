Insisten en que el manejo de los caminos rurales requiere un cambio de sistema

El estado y mantenimiento de los caminos rurales es sin dudas una problemática que se extiende a lo largo y ancho de la Provincia y no se puede eludir que en Junín, el reclamo por parte del sector rural, se sostiene desde hace largo rato.

La renuncia de Mauricio Mansilla como director del área de Caminos Rurales, que dejará el cargo en los próximos días “por cuestiones personales", generó suspicacias de que las razones para su alejamiento sean otras, más ligadas a "cuestiones internas".

Lo cierto es que deberá volver a designarse un nuevo director, que se convertiría en el séptimo de la era Petrecca.

No obstante ello, para la Sociedad Rural de Junín no resulta suficiente “un cambio de nombres” si no hay un cambio de sistema para afrontar la difícil tarea de mantener en condiciones los 1456 kilómetros de caminos que componen la red rural.

Desde la Federación Agraria esperan ser convocados para que se indique cómo se continuará.

Ambas entidades pidieron decisión política para mejorar la situación de los caminos.

Cambio de sistema y decisión política

Consultado tras conocerse la renuncia de Mauricio Mansilla, del área de Caminos Rurales del Municipio de Junín, el presidente de la Sociedad Rural de Junín, Hernán Guibelalde consideró que “más allá de su renuncia o la de quien fuera, no pasa por una cuestión de nombres sino más bien por una cuestión de sistema. Venimos reclamando desde hace años y el sistema evidentemente no funciona”.

Asimismo indicó que “esto pasa también por tener una decisión política en invertir y en que haya buenos caminos para la producción, en conseguir estructurar un sistema que nos lleve a una mejora real y sustancial en los caminos”.

Guibelalde consideró que “el mal estado de los caminos estuvo tapado durante estos tres o cuatro años por la sequía, y con las lluvias recientes, todas las problemáticas se pusieron de manifiesto, tanto la falta de inversión como la ineficiencia al momento de realizar los trabajos”.

Sobre la situación actual consideró que “realmente están malos. En la manera en la que se está trabajando no se cuenta con la eficiencia necesaria para los kilómetros que deberían hacerse diariamente o mensualmente”.

Entonces, explicó que “hay muchos caminos en los que por mucho tiempo no se han pasado. Los pocos que se han hecho, hay que reconocer que están bien hechos, pero es muy poco y no alcanza”.

Con el inicio de la cosecha a la vuelta de la esquina y las lluvias que se esperan el panorama no es alentador: “Es por donde pasa toda la producción, el mantenimiento es clave”.

Para Guibelalde, “la lluvia lo que hacía era tapar, en definitiva, la falta de inversión, porque si los caminos estaban mal, muy angostos, había pozos, pero los camiones se las arreglaban para pasar de alguna manera. Ahora se produce un anegamiento porque no hay sanjeado para que se escurra el agua y así queda agua dentro del camino y complica la circulación”.

Por su parte, la presidenta de la Federación Agraria filial Junín, Rosana Franco, reconoció que la decisión de Mansilla, “nos tomó de sorpresa. Esperemos que el gobierno encuentre rápido un reemplazante dado que los caminos están destruidos y esta semana se prevén más lluvias, situación que provoca más destrucción”.

Para la presidenta de la FAA también “hace falta decisión política de qué hacer”.

Consideró que “hay muchos modelos exitosos de gestión de caminos. La tercerización es cara y faltaría más afectación de fondos”.

“Esperemos ser convocados para que nos expliquen que piensan hacer”, dijo la presidenta de la FAA.

Guibelalde por su parte, señaló: “Si se nos convoca a nosotros de una manera proactiva, con una escucha activa, siempre vamos a estar abiertos al diálogo y a aportar todo lo que podamos para tener una red vial como corresponde”.

La discusión por las tasas

El presidente de la Rural hizo hincapié en “el gran aporte de los productores para la red vial, siendo una de las tasas más caras del Partido” y resaltó la encuesta de Carbap en ese sentido “que la ubica entre las más caras de la Provincia, con una afectación del 55% desde hace años”.

“Es importante aumentar la afectación porque va a ser un aumento en la inversión, incluso en el caso de que se tenga que hacer una tercerización, esos son recursos que hoy en día los caminos los están necesitando porque están en muy mal estado”.

Sobre la maquinaria adquirida, consideró que “son mayormente de mantenimiento y no de arreglo de caminos y la realidad es que los caminos necesitan una reestructuración, una reparación principal y después en todo caso mantenimiento”.

Retomando la necesidad de tomar una “decisión política”, destacó que “es para darle la importancia que tienen los caminos rurales, que es donde pasa toda la producción, que conecta la gente que vive en los campos, las escuelas rurales”.

Cabe destacar que la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), realizó un informe sobre la situación en las provincias de Buenos Aires y La Pampa, y alertó por el impacto de las tasas en el sector y reiteró el pedido de bajar la presión impositiva.

El informe se hizo tomando como referencia los valores de las tasas para el primer trimestre de 2025 y se los comparó con el mismo periodo del año pasado. De ahí surge que Junín, Chivilcoy, Colón, Necochea, Mercedes, General Pueyrredón, Salto, Rojas, Carlos Tejedor, Trenque Lauquen e Hipólito Yrigoyen son los que más cobran.

Rurales del norte bonaerense se reunieron en Vedia

En la Sociedad Rural de Vedia se reunieron recientemente representantes de las rurales del norte bonaerense procedentes de Junín, Pergamino, San Antonio de Areco, General Viamonte y Carmen de Areco, todos distritos pertenecientes a la zona 2 de Carbap.

Los centrales fueron la presión impositiva, tanto de Nación como de Provincia y Municipio al sector agropecuario, el mal estado de los caminos rurales en la mayoría de los distritos, la situación hídrica y la falta de obras y la implementación de una ley de fitosanitarios que unifique criterios de aplicación en toda la provincia.

Sobre la cuestión de caminos, coincidieron en que son una gran preocupación “porque en general están mal en la provincia de Buenos Aires”. Plantearon que se debe “empezar a trabajar con mayor claridad desde los municipios”.

También insistieron en que el concepto de tasas “es que tiene que ser una contraprestación por un servicio y desde los municipios debe haber mayor claridad sobre los trabajos que se realizan”. Además, exigieron a los municipios “que haya un cambio de actitud sensible”.

También reiteraron el reclamo de que se eliminen los Derechos de Exportación (retenciones) por la situación de rentabilidad nula o negativa de la mayoría de los cultivos de la zona a la que pertenecen.