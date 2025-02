Reclamo de las entidades por los caminos rurales y afectación de la tasa de red vial

Las Sociedad Rural de Junín, la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria filial Junín y la Asociación de Productores Agropecuarios de Junín, reclamaron al gobierno de Junín en un comunicado por “una mayor inversión y eficiencia en la aplicación de los recursos que recauda la tasa de red vial” para caminos rurales.

“En los últimos días el Municipio ha anunciado la compra de dos nuevas máquinas destinadas al mantenimiento de los caminos rurales, destacando una inversión proveniente de lo recaudado por Red Vial de 300 millones de pesos y resaltando el trabajo en conjunto con las entidades agropecuarias. En este sentido, consideramos relevante aclarar algunos puntos y poner en contexto la situación real que atraviesa nuestra red vial”, comienza el comunicado.

“Si bien valoramos y participamos de reuniones mensuales, no semanales, con el municipio -como se dijo públicamente-, éstas no se han traducido en verdaderos espacios de escucha activa y planificación conjunta. En la práctica, a nuestra voz no se le ha dado carácter vinculante ni determinante”, cuestionan y agregan: “Eso se nota en los reclamos que venimos formulando desde hace años sobre la urgencia de una mayor inversión y eficiencia en la aplicación de los recursos que recauda la tasa de red vial”.

“No contamos con información clara sobre todo lo que corresponde a la Red Vial Rural. Sin estos datos, el diálogo se reduce a una formalidad que no tiene impacto real en la toma de decisiones”, se resalta.

Por otra parte, cuestionaron que “desde el gobierno local se menciona con énfasis la inversión de 300 millones de pesos en maquinaria, pero se omite un dato fundamental: son fondos que aportamos los productores con el pago de la tasa destinado al mantenimiento vial, lo que corresponde. Más, teniendo en cuenta el hecho de que el año pasado no se completó ni siquiera una vuelta completa en los 1.400 kilómetros de caminos del partido, y el resultado de esa gestión es el mal estado de la Red Vial”.

Las entidades exigieron, “que la totalidad de lo recaudado por la Tasa Vial se destine íntegramente al mantenimiento de la red vial rural. Más expresamos la profunda preocupación por el estado de los caminos considerando la cosecha que se aproxima”.

“Si realmente existe la voluntad política de mejorar los caminos rurales, esta debe traducirse en la ejecución total de los recursos disponibles y en un plan de trabajo eficiente que garantice resultados visibles. De lo contrario, la falta de acción solo demuestra que la prioridad no está en el campo, ni en la producción, ni en las personas que lo sostienen. Las instituciones vamos a seguir participando de los encuentros y apostando al diálogo sincero con las autoridades las veces que sea necesario, pero lo que necesitamos no son anuncios, sino soluciones concretas y sostenibles en el tiempo”, cerraron.