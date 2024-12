Cómo funcionarán los servicios mañana y el 1 de enero

Desde el Municipio se informó a los vecinos que este martes 31 y miércoles 1, las oficinas administrativas municipales permanecerán cerradas en la atención al público.

No obstante ello, el servicio de atención ciudadana que se brinda a través de la línea telefónica 147, funcionará con normalidad.



En tanto, los cementerios estarán abiertos el día 31 de diciembre con normalidad y el día 1 de enero, cerrados.



La recolección de residuos domiciliarios no se efectuará en el turno nocturno del 31 y retoma desde el turno nocturno del día primero de enero.



Desde Es Fácil, se informó que, tanto el día martes 31 como miércoles 1 de enero, no habrá cobro del servicio.



En lo que respecta al Transporte Público, el día 31 el servicio se brindará hasta las 20:30, en tanto, el primero de enero, el servicio funcionará desde las 6:00 horas a las 22 horas, con un coche por línea.