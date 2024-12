La juninense Mercedes Beno Mendizábal pasó por TeleJunín y anunció que la obra teatral "Les Reyes" se presentará el próximo 20 y 21 de diciembre en el Teatro Dadá Club de Arte. Se trata de una obra trágica casi isabelina en lenguaje desconocido donde dos monarcas desquiciados se debaten la corona.

Así, dos cuerpos virtuosos y excesivos se visten de realeza en un remix del 1.700 DC colmado de estrategias fatales que revelarán -entre protocolos, ritos y ceremonias- la exótica miseria de quienes detentan el poder.

La actriz compartió su emoción al presentar su obra en su ciudad natal después de años de formación en Buenos Aires. La obra, creada con amigos, ha tenido éxito en varias presentaciones y destaca la importancia del teatro como herramienta de transformación. "Esta obra la estrenamos en 2022, en el marco de la Bienal de Arte Joven, que es un festival de la ciudad de Buenos Aires", expresó.

Además, contó que con el paso del tiempo se fueron sumando distintas personas en la creación de la obra. "Hicimos temporada en un teatro que se llama Timbre 4, en la Ciudad Cultural Conex, en Recoleta, estuvimos en el Festival de Teatro de Rafaela, como que la obra fue girando, y Damián y yo siempre muy presentes en querer traerla a nuestra ciudad y por fin se nos dio", admitió.

Sobre la obra, la artista contó que se trata de "dos reyes que a través de distintos mecanismos y procedimientos se van disputando el poder". "Es una farsa, es una tragedia, es cómica. No hay que entender mucho de arte para verla porque la idea es distender y pasar un buen rato. Y es más, la obra tiene un condimento en particular que la palabra en español no es lo que más importa", adelantó.

"El teatro tiene una fuerza de transformación, está bueno irte con preguntas. Y creo que los reyes tienen eso. Capaz te gusta, capaz no. Pero vas a salir como tema de charla seguro. Eso, segurísimo. Eso seguro", reveló. Además, aseveró: "Me pone muy contenta estar en un espacio así (por Dadá). Con una persona que montó un espacio y abrió oportunidades. La hora dura una hora y habrá dos funciones".