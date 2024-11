Ante la crisis, prevalecen las obras de menor presupuesto y rápida ejecución

A pesar de la crisis que implicó el cese de las principales obras públicas en todo el país, en Junín continuaron los trabajos de menor presupuesto y rápida ejecución con fondos municipales.

También hubo obras con ayuda de la Provincia, en materia de infraestructura escolar principalmente y la reparación del Espigón de la Laguna de Gómez, que está muy próximo a terminarse.

En diálogo con Democracia, el ingeniero Franco Castellazzi, secretario de Obras y Servicios Públicos, brindó un detalle de lo que se consideran quizás obras menores, que no son tan publicitadas ni inauguradas, pero que resultan imprescindibles para el desarrollo de los barrios, como son las de agua, cloacas, cordón cuneta y pavimento.

Plan de mantenimiento

“El Municipio –comenzó diciendo Castellazzi- tiene un plan de mantenimiento general de calles, que no tiene pausa: los 365 días del año hacemos repavimentación en los lugares donde se haya roto el pavimento, el bacheo, reparación de sumidero (vinculados a los canales hidráulicos) y cordón; tareas que están a cargo de la cuadrilla de la planta de hormigón”.

“Eso lo hacemos constantemente y es parte de Obras Públicas. Si bien es obra menor que no se anuncia como tal ni se inaugura, se hace siempre. Es un gran trabajo que no es muy visible. Pasa como con el agua corriente, que es un servicio que se provee las 24 horas y que, cuando algo está mal, se nota rápidamente porque hay reclamos y cortes; pero cuando las cosas están bien, este servicio no se destaca, si bien es imprescindible”, sostuvo.

Algunas de las obras que se hicieron durante el transcurso de este año son, por citar alguna de ellas, veintiséis cuadras de cordón cuneta en distintos barrios de la ciudad, principalmente Loreto y Bicentenario.

También hubo pavimentación con hormigón (material más duradero y costoso que el pavimento en caliente) en dos barrios distintos, como son Mayor López y San Martín, por calles Matheu, Drago y Suipacha. Es así que fueron un total de quince cuadras, siete en Mayor López y ocho en San Martín. “Es una obra muy costosa, que a valor de hoy sale 690 millones de pesos”, dijo Castellazzi.

Respecto al agua potable, entre fin del año pasado y este se hicieron mejoras en el barrio Camino del Resero Norte, de 1500 metros de longitud, logrando llevar agua a 110 familias. “La obra no solo incluyó las cañerías y las conexiones, sino también un nuevo pozo de bombeo en el lugar para que tenga un buen servicio. Este pozo se suma a otros tres pozos nuevos que se hicieron este año en distintos barrios. Estas obras también se hicieron con fondos municipales”, acotó el secretario.

En cuanto a la calidad del agua y la presencia de arsénico en Junín, el ingeniero Castellazzi dijo que trabajan para que el agua sea potable, aunque es cierto que en algunos lugares existe, que tiene una incidencia muy baja, pero está. “Toda la cuenca es así. Es muy difícil de modificar y no está dentro de la posibilidad del Municipio invertir en una planta de tratamiento para esa situación. Por otro lado, es difícil medir el impacto de eso en la salud. Cuando se hacen perforaciones, algunas son descartadas porque no dieron bien los análisis. Este año se ha invertido en cuatro nuevos pozos de bombeo”, destacó.

Durante el 2024 el Municipio hizo obras en la red cloacal en distintos barrios, de pequeña incidencia. Es decir, se hicieron 300 metros en un barrio y 150 metros en otro, por ejemplo. “Se han extendido en menor escala las redes cloacales también. La ciudad está prácticamente cubierta con ese servicio, pero había cuadras en las que faltaban”, manifestó Castellazzi.

En las escuelas y viales

El funcionario a su vez hizo referencia a lo realizado con el Fondo Educativo Provincial en varios colegios, donde se hacen puntualmente obras de infraestructura para mantenimiento, mejoras en los techos, conducto pluvial, suelos, etc.

Al respecto, dijo: “Es un fondo importante, pero abarca muchas obras de infraestructura en instituciones educativas. Para el año próximo tenemos presupuestado en ese fondo unos 2 mil millones de pesos, ya que son intervenciones grandes. Se está planificando desde infraestructura edilicia hasta aledañas, por ejemplo, mejorar las calles de acceso a la escuela, que la misma tenga cordón cuneta, mejor accesibilidad para la comunidad educativa”.

El miércoles último, comenzaron los trabajos para la instalación de semáforos en el cruce de Padre Respuela y Avenida de Circunvalación. Allí colocarán semáforos y se hará una obra civil. “Es un semáforo (en realidad son tres) de tres tiempos: tanto para los que vienen de Circunvalación del lado de El Carpincho como los que vienen del lado de la nueva terminal y los que suben o bajan de Circunvalación para la avenida Padre Respuesta. Esto es algo muy demandado por los vecinos de esa zona, en tanto se trata de uno de los accesos principales a la ciudad”, dijo el entrevistado.

Otras tareas

Según lo expuesto por Castellazzi, en el Teatro Italiano hubo algo de obra menor, pero se está tratando de levantar y que sea financiada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. También se hicieron trabajos menores en el Teatro de La Ranchería.

Y una de las más esperadas, en tanto el próximo mes se inaugurará la temporada en el Balneario, es el Espigón de la Laguna de Gómez. Esa obra fue solventada con fondos dispuestos por el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, pero el Municipio hace su aporte en la etapa final.

“Estamos terminando esa obra, que es muy grande. Actualmente está en la etapa de concluir el pavimento y la iluminación de acceso al espigón. Esto último se financia con fondos municipales, como también la reconstrucción y las luces de ‘la vela’, que es el monumento que está en el extremo del espigón”, aclaró Castellazzi.

El funcionario mencionó también la iluminación y el acceso a la terminal nueva de Junín, trabajos que se realizan con fondos municipales, “que va a estar inaugurada prontamente”, anticipó.

Respecto a la infraestructura del Palacio Municipal, que estaba muy deteriorada, el dirigente afirmó que se había mejorado mucho y permanecía en obra por estos días. “Nos hemos ocupado de los techos, de la pintura, las aberturas, se ha puesto muy lindo”, acotó.

Finalmente, el secretario de Obras Públicas reflexionó sobre lo que cuesta hacer mejoras como las mencionadas en el marco del ajuste de precios y con la baja de la capacidad de pago de tasas municipales.

“Eso hace que lo que se recauda no va de la mano con el aumento de las cosas. También se da que la gente no tiene aumento salarial que le permita ir pagando las tasas. La economía está alterada desde hace mucho tiempo, pero sobre todo con índices de inflación tan complejos como los que atravesamos desde septiembre y en diciembre del 2023, del 35 por ciento. Sin embargo, en los últimos once meses, a pesar de todo, hemos hecho muchísima obra, más de lo que pensábamos al inicio de año. Hay que destacar el orden en la ejecución presupuestaria del Municipio, que permite poder afrontar este tipo de obras para la ciudad”, subrayó para finalizar.