Entrega de electrodomésticos para 20 escuelas de Junín

En el marco del trabajo para fortalecer el funcionamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE), el intendente Pablo Petrecca y la Jefa Distrital de Educación, Paola Berro, encabezaron el acto donde se realizó una nueva entrega de electrodomésticos para seguir equipando las cocinas de las instituciones educativas de la ciudad donde se brinda este servicio. El mismo contempla una alimentación sana, variable y con todos los nutrientes necesarios para los más de 15500 alumnos que desayunan, meriendan y o almuerzan a partir de un menú planificado por las profesionales del Observatorio Nutricional.

Además acompañaron Melina fiel, secretaria de Desarrollo Humano, Julieta Pino, coordinadora del Observatorio Nutricional y representantes de las diferentes instituciones beneficiadas. En esta oportunidad, los electrodomésticos entregados fueron hornos pizzeros, cocinas de 4 y 6 hornallas, heladeras, freezer, licuadoras, procesadoras, microondas y pavas para 20 escuelas de Junín.

En primer lugar, el intendente Pablo Petrecca, resaltó el trabajo que se realiza para brindar este servicio por parte de los directivos, docentes y auxiliares de las comunidades educativas, como también al equipo de nutricionistas del Observatorio y al personal de Desarrollo Social y Educación, seguidamente dijo: “Estas entregas nos sirven para hacer un poco de historia y ver el trabajo que se viene ejecutando desde el SAE, que es muy bueno y son los docentes y auxiliares que día a día le ponen el mejor condimento que se le puede poner cuando uno hace un alimento, que es el amor y el cariño para brindar ese plato de comida como si fuera un hijo o un ser querido”.

Al mismo tiempo Petrecca afirmó que “esto se ve cada vez que recorro una institución educativa, tengo la tentación de entrar a las cocinas y ver ese trabajo, las alacenas llenas, el orden, los equipamientos, y esto tiene que ver con un trabajo sin dudas en conjunto y en equipo. Esta es una nueva entrega que hacemos de electrodomésticos muy importantes para que todos los equipos docentes y auxiliares puedan contar con los equipamientos necesarios para poder llevar adelante la preparación de los alimentos que se les brindan a los chicos, es un trabajo constante donde el equipo profesional de nuestro Observatorio Nutricional, recorre todo el tiempo las escuelas, y ve la alimentación que se brinda y realizan un relevamiento”.

“Esto es algo mucho más profundo, venimos trabajando en la administración del Servicio Alimentario Escolar desde el año 2017, es una estructura bastante grande porque tiene que ver con más de 15.000 chicos que en todo el Partido de Junín reciben o la merienda o el desayuno o el almuerzo, en algunos casos también módulos con cena, es un trabajo que requiere una burocracia importante, pero que hoy estamos muy contentos de ver los resultados que estamos viendo en las distintas mediciones de talla, peso y altura, que se realizan a los chicos”, indicó.

Seguidamente, el Jefe Comunal contó que “hay un avance también en ese sentido, ya que no es fácil reemplazar distintas alimentaciones por alimentos saludable, hay una anécdota particular que me llamó mucho la atención y me gustó, sucedió en la Escuela Primaria N 4, donde inicialmente cuando arrancamos con este cambio de esquema de alimentación saludable, teníamos muchos inconvenientes y muchos reclamos por reemplazar el pan por la tarta de atún, y hace poco tiempo cuando volví a recorrerla, una auxiliar me dijo que lo que más le gusta a los chicos es la tarta de atún, y eso creo que en definitiva es algo ganado, donde pudimos lograr también un cambio cultural y un cambio en la alimentación, que es fundamental”.

Por su parte, Paola Berro, jefa distrital de Educación, sostuvo que “es muy importante que se siga apostando a fortalecer estas políticas que tienen que ver con la alimentación en los niños, es un placer ser parte de este tipo de entregas donde hoy participamos y estuvimos presentes, pero se han realizado otras tantas anteriormente, a partir de hoy empezamos a recorrer este camino y celebro esta mirada atenta que se tiene en cada uno de los servicios educativos, que apunta a las necesidades que tienen, no solamente con equipamiento, sino también en cada una de las cuestiones que hacen a la salud de los chicos, en esta oportunidad alimentaria”.

“Estuvimos viendo los resultados de los años 2022 y 2023 con lo que respecta a la alimentación saludable y esperando a los del 2024, apostamos a seguir en este camino de entender las necesidades que se tienen, estamos totalmente agradecidos con el equipo del Observatorio Nutricional, que trabaja mancomunadamente con nosotros, y en realidad eso hace a que nosotros podamos entender que el único objetivo son los chicos, más allá de las ideas que puede tener cada uno o pensar en provincia o pensar en municipios, pensamos en los chicos, que es lo único que nos interesa y en lo que hacemos foco, en fortalecer el sistema alimentario para los aproximadamente 12.000 niños que hoy son parte del SAE”, reafirmó para cerrar.