Beneficio impositivo para el sector agropecuario juninense

Desde el Gobierno municipal anunciaron que "se hizo efectiva la decisión de que los contribuyentes que sean buenos cumplidores de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal, tengan bonificada la Tasa por control de marcas y señales en un ciento por ciento".

Desde el Departamento Ejecutivo Municipal explicaron que "para la implementación del beneficio, se debieron adecuar algunos sistemas informáticos, lo que demoró su puesta en marcha", pero desde el Municipio aclararon que el mismo "ya está vigente".

Esto en el marco de la decisión del Ejecutivo Municipal de llevar adelante políticas de acompañamiento a los sectores productivos pero también, de reconocer el esfuerzo de aquellos contribuyentes que tienen sus tasas al día.

La administración local de Pablo Petrecca también puso en marcha este año la figura del “Contribuyente Cumplidor”, que incluye toda una serie de beneficios para todos aquellos vecinos que paguen sus tasas en tiempo y forma. "Entre los principales atributos que se encuadran bajo esta figura están la bonificación del 100% de los derechos de oficina y de licencia de conducir, eximición de estacionamiento medido para los días sábados y beneficios en comercios de Junín", valoraron.

Al respecto, el jefe comunal aseguró: "Este es un claro mensaje que queremos dar como Gobierno de Junín, como forma de acompañar a todos los vecinos que pagan las tasas todos los meses, porque sabemos el esfuerzo que eso requiere y queremos reconocerlos por eso”, manifestó el intendente Petrecca sobre esta medida".

Así, la Municipalidad de Junín continúa su política de apoyo e incentivo al sector productivo, que incluye la bonificación del 100% de la tasa de habilitación para comercios tanto de pequeña como gran escala, como también la bonificación del 100% en Derecho de Publicidad y Propaganda, Ocupación del Espacio Público, y de la Tasa de Seguridad e Higiene para régimen simplificado (por seis meses).

Finalmente, el Municipio también recordó que hasta el 31 de marzo está vigente la posibilidad de tramitar el beneficio de eximición del pago de tasas municipales para aquellos jubilados y pensionados de la ciudad que perciben hasta tres haberes mínimos y también para aquellas familias de bajos recursos, contando con la posibilidad de acceder a la Tasa Social. Estos beneficios deben tramitarse en las oficinas de la Agencia de Recaudación Junín, ubicadas en Rivadavia 80.

Los requisitos para acceder al ciento por ciento del beneficio son que el ingreso del grupo conviviente no supere las tres (3) jubilaciones y/o pensiones mínimas. También se debe acreditar la propiedad de vivienda única habitada por el beneficiario, su cónyuge, hijos menores y/o personas mayores a cargo. Otro requisito es que el jubilado y/o pensionado titular de la partida no registre deuda alguna con el municipio, o en su defecto, la misma haya sido incluida en un Plan de pagos, o habiéndolo hecho, el mismo se encuentre vigente y sin cuotas vencidas impagas.

Por otro lado, se informó que también siguen vigente hasta el último día de este mes, la posibilidad de tramitar el beneficio de la Tasa Social que implican un 50% de descuento, para personas que cobren Salario Mínimo Vital y Móvil, empleadas y empleados domésticos, personas con discapacidad, titulares de pensiones no contributivas, seguros de desempleo y monotributistas sociales.