Nueva campaña de recolección de residuos electrónicos

Desde el lunes 14 hasta el jueves 17 de octubre, la Subsecretaría de Medio Ambiente del Gobierno de Junín llevará adelante una nueva edición de la campaña de recolección de residuos eléctricos y electrónicos (RAEE´s) en el complejo polideportivo Beto Mesa, ubicado en Primera Junta 670, de 9 a 13.

Esta iniciativa busca fortalecer la concientización sobre el impacto ambiental que genera la mala disposición de los artefactos en desuso, evitando también que los residuos se depositen en el relleno sanitario, ya que son muy voluminosos y quitan espacio a la celda de disposición final.

Además, como en cada campaña, a través del área de Responsabilidad Social Empresaria, a cada ciudadano que se acerque a llevar su residuo se le entregará un plantín, en esta oportunidad gentileza de las firmas África y Botánica Creativa.

La presentación N°21 de esta iniciativa, impulsada por el Gobierno de Junín, ya permitió reciclar casi 8 toneladas de residuos de manera anual, recuperando materiales como plásticos, chatarras ferrosas y no ferrosas (cables de cobre, aluminio, níquel, latones, etc.); plaquetas de circuitos impresos y circuitos integrados, residuos peligrosos (cristal líquido, fósforo de monitores, etc.), entre otros elementos.

Al respecto de esto, Cecilia Laffaye, subsecretaria de Medio Ambiente, manifestó: “Siempre celebramos el anuncio de una campaña más. Ya sumamos 21 ediciones con la próxima a comenzar. ‘Otro final es posible’ ya es una marca de nuestra ciudad, algo que los vecinos también piden. La participación fue en aumento y esto habla del trabajo que se hace desde el Municipio para concientizar y fomentar el compromiso para con el medio ambiente”.

Al mismo tiempo, detalló que “lo que hacemos con esta iniciativa es destinar los residuos a otro espacio, es decir, no van al Relleno Sanitario, sino que tiene una finalización diferenciada. La idea es que los vecinos se acerquen a traer todos sus residuos electrónicos que ya no utilizan en sus casas, como monitores de computadoras, televisores, radios, mouse, teclados, exceptuando la línea blanca, es decir, heladeras, microondas, entre otros; todo lo que se enchufa y es electrónico y eléctrico”.

A su vez indicó que “es necesario cuidar mucho esta celda de disposición final porque tiene una cierta vida útil y extenderla es lo ideal. Estas campañas de sensibilización y de concientización suman mucho y la gente la verdad que también lo pide y se ve mucha participación de todos los vecinos. Estamos realmente muy contentos con el proceso y el trabajo que se viene haciendo y los resultados que obtenemos cuando finaliza cada campaña”.

Seguidamente, Bárbara Schwindt, coordinadora de Medio Ambiente, destacó que “hay que tener en cuenta que cada vez los electrodomésticos son más chicos, entonces generan menos volumen, pero no quiere decir que sean ni menos contaminantes ni que tengan que ir al relleno sanitario. Apuntamos a extender la vida útil de nuestro relleno, por eso es importante que la gente se entere de esto".