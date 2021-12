Servicios durante el fin de semana en Junín

El Gobierno de Junín informó que el próximo 31 de diciembre no habrá recolección de residuos nocturna, mientras que el 1° de enero no se prestará el servicio durante todo el día por lo que se solicita a los vecinos no sacar los residuos ni llevarlos a los puntos verdes para mantener la limpieza de la ciudad.

En cuanto a las oficinas municipales, no atenderán al público durante el 31, ni el 1° de enero, a excepción de las urgencias.

Finalmente, desde la secretaría de Salud informaron que el 1° de enero se realizarán testeos gratuitos a vecinos con síntomas o contactos estrechos, de 8.30 a 11.30, en la plaza 25 de Mayo.