Se normalizó el servicio de recolección

Tras el paro por la falta de pago del aguinaldo al personal, la empresa Ashira levantó, anoche, la medida de fuerza y se normalizó, a partir de las 20, el servicio de recolección de residuos en Junín.

"Nosotros habíamos hablado con el Municipio que íbamos a hacer un paro, lo anunciamos el jueves para el día domingo y finalmente lo iniciamos el domingo ante la falta de respuestas", afirmó a Democracia Miguel Gauna, titular de Camioneros.

Y agregó: "Con el municipio no hay reunión pautada, si hay con la empresa, nosotros queremos que la gente cobre. En este país si no hacés todo por la fuerza no pasa nada, los salarios están recontra licuados, no alcanza para nada, hay chicos jóvenes con familia trabajando, necesitan llevar la comida a su familia, nadie tiene que tener necesidades".

"Somos pacientes y dialogamos, pero esto es un límite que es insoportable", dijo.

“No queríamos llegar a esto”

"Queremos que depositen, hay gente que depende de eso, estamos podridos de estar con sol y humo, con gente que se pone incomoda porque se cortan las calles, queremos pedir disculpas, porque no queríamos llegar a esto", aseguró.

"Estamos en una situación compleja, afecta al bolsillo de los trabajadores, Milei dijo que iba a atacar a la casta, pero lo está pagando la gente", dijo. "Están poniendo leyes para que el trabajador no pueda reclamar nada, es lamentable que haya gente trabajadora que haya votado este Gobierno", añadió.

"Necesitamos una recomposición salarial cercana al 60%, ya no hay plata que alcance, vas al supermercado y un yogurt ya vale 1000 pesos, esta gente hace política para los que más tienen, la gente lamentablemente no se dio cuenta lo que votó, fijáte el gabinete que armó con Macri y Bullrich, gente que ya estuvo y se mandaron muchas c… que afectaron a la gente", tronó.