Cruces y polémica entre Valeria Arata y Melina Fiel por la universidad pública

Horas después de que el Congreso respaldara el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento, representantes de la comunidad universitaria se manifestaron expresando su rechazo a la decisión y reafirmaron su defensa de la educación pública.

En medio de un paro total de actividades y asambleas en el sector a nivel nacional, la Unnoba amaneció desolada como una clara muestra de apoyo, ya que desde la institución sostienen que una educación pública de calidad es clave para el bienestar y desarrollo de la sociedad, siendo que las universidades públicas son centros de formación, inclusión, desarrollo personal y colectivo, y producción de conocimiento que contribuye al crecimiento de la sociedad.

Es por eso que, ayer, los gremios docentes de todo el país llevaron a cabo un paro nacional debido a que la situación vivida el miércoles desató un fuerte descontento en el sector educativo, que considera el veto como un ataque a la educación pública y a los derechos laborales de los docentes.

Cuestionamientos de Arata

En ese contexto, la subsecretaria de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Valeria Arata, se refirió a la situación financiera de las universidades y afirmó: "La creación de la Unnoba le costó muchísimo a Junín. Sin duda fue el principal logro de la gestión del intendente Abel Miguel. Y también para su desarrollo fue fundamental el apoyo incondicional del intendente Mario Meoni".

En su comentario evitó hablar de Pablo Petrecca y dijo: "Sin dudas, la Municipalidad de Junín siempre fue un pilar trascendental para la creación y el desarrollo de la Unnoba. Tenemos que continuar el camino de Abel Miguel y Mario Meoni”.

Arata sostuvo que “ante la situación de desfinanciamiento, no pueden permitir los juninenses que, por un capricho del presidente y por la indiferencia del partido político del intendente que apoyó el veto a la ley, la Unnoba pueda correr riesgo de funcionamiento”. Además, la dirigente del Frente Renovador propuso: "Las familias juninenses tenemos que convocarnos para defender la universidad, y las instituciones no pueden ser indiferentes. Le voy a proponer al rector Guillermo Tamarit organizar un Comité de Crisis para garantizar el funcionamiento de la Universidad y el pago de los salarios de los docentes y no docentes”, aseveró. Además, la funcionaria provincial remarcó que “Junín siempre puso dinero para la Universidad, los vecinos pusieron dinero de manera directa durante muchísimos años, la Municipalidad invirtió muchísimo dinero durante muchos años". "Si tenemos que volver a hacerlo, hay que hacerlo. Junín no puede perder la Universidad”, afirmó Arata.

Por último, la exsecretaria de Economía del Municipio dijo: "Este año el Municipio ya recibió más de mil millones de pesos a través del Fondo Educativo que envía la provincia de Buenos Aires. Habrá que plantear una nueva distribución de la inversión de ese dinero y que una parte se use para sostener a la Unnoba”.

Para Fiel, "un total disparate"

Quien alzó la voz desde el Municipio fue Melina Fiel, secretaria de Desarrollo Humano, quien dijo que siempre priorizan el crecimiento de la Unnoba. "La Universidad no solo es una institución fundamental para el desarrollo estratégico de nuestra ciudad, sino también porque genera innumerables oportunidades para nuestros estudiantes, ofreciéndoles acceso a una educación pública, gratuita y de calidad y un futuro con más posibilidades", sostuvo.

En cuanto a lo dicho por Arata, la secretaria municipal consideró: "Es importante aclarar -sobre las expresiones de Arata- que los destinos del Fondo Educativo ya están asignados y son utilizados exclusivamente para los fines que fueron creados por Ley provincial. Con estos fondos se financian los ocho jardines maternales municipales, las cuatro Casitas del Saber, la Escuela de Robótica y la Escuela de Innovación y Tecnología municipales, incluyendo los salarios de sus docentes".

"Además -explicó FIel- desde ese Fondo, y como también así la ley lo establece, se realizan las obras de infraestructura en escuelas del partido, fundamentales para que miles de alumnos puedan tener un lugar para aprender como corresponde".

Por último, sentenció: "Los sueldos de la Universidad deben ser sustentados por el Gobierno nacional, tal como sucede con todas las casas públicas de altos estudios, y la misma posee un presupuesto asignado y destinado para su funcionamiento". Y agregó: "La discusión que propone la funcionaria provincial es totalmente absurda. Las declaraciones de Arata, que pareciera que todavía está en campaña electoral, no hacen más que confundir a los vecinos buscando sacar una ventaja política miserable. En este momento solicitamos responsabilidad y poner en primer lugar a la educación por encima de las maniobras políticas que solo buscan dividir".