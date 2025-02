Tamarit: "La capacidad de ajustar y de establecer prioridades se agota"

Con la puesta en marcha hace dos semanas del Taller de Articulación e Introducción a los Estudios Universitarios para ingresantes 2025; quedó formalmente iniciado el ciclo lectivo de la Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Unnoba).

Según informaron desde la universidad; más de 2000 estudiantes de diversas edades y de toda la Región cursarán por cuatro semanas dos materias: una asignatura común y transversal a todas las carreras, donde se enfatiza el desarrollo de habilidades científicas, académicas y digitales y, otra específica en función del área al que corresponda la carrera a la que se hayan inscriptos.

Este taller es obligatorio pero no eliminatorio, por lo que todo ingresante de la Unnoba puede comenzar a cursar su carrera aunque no logre cumplir los objetivos esperados. Luego podrá regularizar esa situación en función del desempeño académico que tenga cada estudiante.

Más allá del resultado que obtenga el estudiante, desde la Secretaría Académica insisten en que este taller significa la adaptación a la vida universitaria y no solo en relación de los contenidos. Además implica una vinculación entre la escuela secundaria y la universidad donde también los estudiantes pueden fortalecer algunas áreas en particular.

En ese contexto, el rector de la Unnoba; Guillermo Tamarit, dio detalles para conocer sus impresiones personales en relación con el ciclo que se pone en marcha; además de los desafíos que impone 2025.

"Tenemos temas pendientes como es la actualización de los gastos de la universidad a nosotros el tema de no tener presupuesto es un asunto muy gravoso para la gestión" manifestó el rector y agregó que "tenemos, además, incrementos sobre servicios, sobre gastos fijos que también condicionan la cuestión presupuestaria; por otra parte existen reclamos salariales, ya que los docentes y no docentes han perdido poder adquisitivo a lo largo del año pasado. Son todos temas que efectivamente van a estar sobre la mesa" puntualizó.

Por otra parte, Tamarit señaló que "nuestro deber es que la Universidad funcione, que esté abierta para que los estudiantes lleguen y tengan la mejor experiencia. Dificultades hemos tenido y, por supuesto, siempre pretendemos resolver de la mejor manera los conflictos; aunque también es necesario advertir que efectivamente ha habido una reducción presupuestaria, una reducción de capacidad adquisitiva de los salarios. Y eso, por supuesto, el sistema lo va a plantear y va a tratar de que el Congreso de la Nación por un lado, a través del presupuesto, y el Poder Ejecutivo Nacional, que es el que establece los criterios ante la falta de presupuesto, atiendan demandas que son absolutamente razonables. Eso tiene que ver con acompañar lo que estamos haciendo; ya que nadie está pensando en nuevas actividades ni en presupuestos incrementales, pero también tiene un límite. La capacidad de ajustar y de establecer prioridades también se agota" remarcó y agregó que "esa va a ser un poco la dinámica de este año, que no será muy distinta a la que tuvimos el año pasado".

Precisamente, consultado por DiarioNucleo.com acerca de la puja existente entre el sector universitario y el Ejecutivo nacional con relación a la cuestión presupuestaria, el académico opinó que: "Creo que a medida que se acerquen las elecciones la realidad adquiere otra dinámica, pero no por las universidades sino por la propia dinámica electoral, que va tomando temas y en mi opinión el tema de las universidades va a ser uno de ellos. Sin embargo, es necesario destacar que los rectores, la gestión en particular, más allá de lo que hagan los gremios, vamos para que la universidad funcione y no para que no funcione. Entonces, aún tomando medidas, aún hablando con la sociedad y explicando la situación, hay que tener claro que la prioridad es que hay un conjunto de jóvenes, de investigadores, de extensionistas, que están en el tránsito de su experiencia universitaria y nosotros estamos para garantizar que suceda de la mejor manera: reclamando, haciendo oír nuestra voz, pero también teniendo en claro que problemas tenemos todos en este país y que hay que ir viendo cómo balanceamos las cuestiones, sin extremar ninguna situación" detalló.

Asimismo, Tamarit agregó que "es necesario alertar que esta situación no puede continuar mucho más porque el presupuesto se agota y cuando los salarios decrecen la gente busca otras alternativas y perdemos recursos humanos muy calificados; es bueno decir que que el año pasado tuvimos marchas, tuvimos todas esas medidas y también hubo parcialmente algún nivel de respuesta del Poder Ejecutivo Nacional, sobre todo una enorme iniciativa del Congreso de la Nación, o de una parte de él, que lleva adelante un proyecto de ley de Presupuesto Universitario, que transitó un recorrido que logró poner en consideración de la sociedad la realidad del reclamo y además la razonabilidad del sector" finalizó.