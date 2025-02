Piden mayor presupuesto educativo nacional para garantizar la enseñanza

En el marco del paro docente llevado a cabo ayer en todo el país, hubo una conferencia de prensa en las instalaciones de SADOP Junín, convocada por los sindicatos que conforman el Frente de Unidad Docente, compuesto por SUTEBA, UDOCBA, FEB, AMET y SADOP.

En la oportunidad asistieron dirigentes de Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), representado por Silvia Velasco, secretaria general de la Seccional Junín; María Inés Sequeira, de la Unión de Educadores Bonaerenses (UDEB), entidad base adherida a la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB); Luján Rivas, del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), Seccional Provincia de Buenos Aires, Delegación Junín; y Cecilia Paolizzi, de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), Delegación Junín.

Estuvieron acompañadas por referentes de la Multisectorial de Jubilados y Pensionados, docentes jubilados y afiliados en general.

Si bien la conferencia estaba prevista hacerse en la plaza 25 de Mayo, por mal tiempo, se trasladó a Ataliva Roca 122.

Al término de la misma, los gremios dieron a conocer los puntos que se reclaman al gobierno nacional, en lo que respecta a educación: Ley de Financiamiento Educativo. Restitución y actualización del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y conectividad. Paritaria nacional: Piso salarial acorde al contexto actual para que ningún docente del país esté por debajo del mínimo. Mayor presupuesto educativo nacional para garantizar escuelas en condiciones dignas para enseñar y aprender en todo el país. Aumento de las becas progresar. Aumentos de partidas para refuerzo nutricional de almuerzo y copa de leche.

En diálogo con Democracia, la secretaria general de la UDEB, María Inés Sequeira, anticipó que ayer se hacía la reunión de la paritaria nacional y en virtud de lo que ocurriera, se decidirá qué se hará el 5 de marzo próximo, cuando empiecen las clases en la provincia de Buenos Aires, entre otras.

“A nivel nacional se reclama por la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente, los fondos que deben ir al IPS, es decir por todos los fondos que no se mandan desde nación a lo que tiene que ver con los diferentes programas que hay en educación, además del piso que marca la paritaria nacional que desde el año pasado no hay reunión. No se había convocado este año, se convocó al paro y entonces recién se propuso para ayer”, explicó.

Según lo que pase de ahora en más se verá lo que se decida para el 5 de marzo, cuando teóricamente empiezan las clases en provincia de Buenos Aires, entre otros territorios. Hasta ahora el piso salarial 420 mil pesos a nivel nacional y cada provincia le aporta otras cantidades según el dinero que tiene.

“Por ello nosotros reclamamos el FONID, puesto que en cada provincia implica un porcentaje muy grande para el trabajador docente”, dijo Sequeira.

Parate en educación

Silvia Velasco, de Suteba Junín, manifestó que la conferencia de prensa de ayer fue para visibilizar el paro, mostrar a los gremios docentes unidos, reclamando lo mismo, ya que desde el año pasado estaban sin respuesta por parte de Nación.

“Hoy el no pago del FONID significan 110 mil pesos menos por cargo, es decir una docente que tiene dos cargos (que trabaja a la mañana en una escuela y a la tarde en otra), cobra 220 mil pesos menos”, afirmó.

“No podemos avanzar en materia educativa si un gobierno está desfinanciando, recortando y ajustando. Cortó los programas de ayuda escolar, la copa de leche, los comedores, dejó de enviar las computadoras y los libros a las escuelas. Hay más de mil obras de infraestructura paradas en la provincia de Buenos Aires. En Junín estamos padeciendo obras que faltan hacer como en la Escuela Primaria 1, la Escuela Normal, obras que no avanzan, y otras con acuerdos tripartitos donde también Nación no envía las partidas que están paradas en Junín desde el año pasado y no se pudieron avanzar”, detalló Silvia Velasco.