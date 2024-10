El Gobierno nacional blindó el veto a la ley de financiamiento universitario

"Si le quitan el sueño a los estudiantes no lo van a dejar dormir Presidente", dijo ayer Facundo Manes en la votación que se realizó en la Cámara de Diputados que dejó firme el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, al no haber obtenido la oposición los dos tercios necesarios para mantener la iniciativa que había sido aprobada por el Congreso.

Si bien los bloques de la UCR, Encuentro Federal, por Santa Cruz, Producción y Trabajo, la izquierda y el kirchnerismo lograron reunir 159 votos, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) consiguió las 85 voluntades necesarias para sostenerlo. En otras palabras, más allá de las cuestiones técnicas, casi dos tercios de los diputados defendieron a las universidades, aunque no pudieron lograr el cometido de dejar sin efecto el veto, y un tercio que ha acompañado al Presidente.

"Sin voluntad de solución"

Tras conocerse la aprobación del veto, el rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, le dijo a Democracia que más allá del resultado "la votación mostró un apoyo mayoritario al financiamiento de la Universidad Pública", a pesar de la negativa del Gobierno y remarcó que "la situación económica es crítica, afectando a estudiantes y docentes, y se requiere un presupuesto adecuado para 2025", por que anticipó que "la discusión continua".

La principal preocupación para el rector es que han evaluado que "no hay voluntad de solucionar la situación", porque las universidades han recibido a valores constantes 30% menos que el año anterior y la pérdida de salarios es reconocida hasta por el propio Gobierno.

Ahora, las universidades no sólo que van a tener que resolver la situación del 2024, sino también el Presupuesto 2025 que se comienza a discutir en breve. "Tengo una enorme decepción por parte de muchos diputados que han acompañado, que le han dado la espalda a la educación pública, que han tenido enormes responsabilidades en el sistema educativo, realmente incomprensible", sentenció.

Para Tamarit "esta es la realidad de la Universidad Pública, que tiene una larga tradición de sobreponerse a situaciones adversas". Respecto al resultado en Diputados el rector admitió que sabía que iba a ser voto a voto, pero remarcó que "en definitiva hay dos tercios de la representación política del pueblo de la Argentina que acompaña a sus universidades". "Esto continúa, por eso digo, la Universidad Argentina se ha sobrepuesto a muchas desigualdades, a muchas crisis; pero lo que se pierde es futuro, la posibilidad de presentar a la institución en cuanto a su rumbo, porque estamos todo el tiempo tratando de resolver la emergencia", explicó.

Para el rector de la Unnoba, lo más paradójico es que "aquellos que más exigen sean los que desfinancian a la universidad". "En nombre de tener mejor universidad pública se aporta menos, le generamos una incertidumbre a los investigadores, a los docentes, a los propios no docentes, respecto a cuáles van a ser sus ingresos. Y por supuesto a los estudiantes, con total incertidumbre de cómo es que siguen, porque acá tienen por delante carreras de 4 o 5 años", soslayó.

Respecto al arancelamiento de los estudios universitarios de los extranjeros que no cuentan con DNI, Tamarit advirtió que "son todas maniobras distractorias, como la transparencia, el adoctrinamiento, todas las cuestiones que cuando se trata de plantear una discusión seria, se desvanecen todos esos argumentos", porque "son al efecto de construir una idea y de desprestigiar y disciplinar a la universidad pública".

"Una mancha negra"

Pablo Petraglia, director de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Unnoba, mostró preocupación por el debilitamiento de la educación pública universitaria en Argentina, destacando la desconexión entre el discurso y acción de los políticos. Además, planteó la necesidad de un consenso político que respete y fortalezca las instituciones para el futuro del país.

En contacto con Democracia, sentenció: "Muchos de los que están sentados en esas bancas le deben muchísimo a la educación pública del sistema universitario argentino. Y es realmente desconcertante el divorcio que hay entre el discurso y la conducta. Precisamente, Moisés Lebensohn decía ´doctrina para que nos entiendan, conducta para que nos crean´. Y creo que lo que ha pasado hoy es que muchos se olvidaron de dónde vienen. Y esas cuestiones socavan derecho a las instituciones".

Para Petraglia, lo que hace fuerte a un país no es la economía, sino la fortaleza de las instituciones. "Socavar la universidad pública mina uno de los aciertos que hemos realizado varias generaciones de argentinos. Lo que ha pasado hoy es una mancha negra a la historia de la universidad", sentenció.

Además, el presidente del Consejo de Decanos, aseveró que "ya no es una noche de los batones largos", sino que "es una tarde de entendimientos cortos". "La verdad es muy triste lo que ha pasado. Es muy interesante lo que dijo Pichetto, que se olvidaron de una construcción del poder para consolidar el partido de la minoría. Se quedaron con 85 diputados. No se puede gobernar así. Argentina merece un consenso político sobre cuestiones fundamentales. La educación universitaria pública era uno de los consensos que teníamos. Y ese consenso está reflejado casi en los dos tercios", anexó.

"No es que temo, pero sí me preocupa mucho el mediano plazo. Es que un ataque tan sistemático a todas las instituciones, porque es la universidad, es la salud pública, son los jubilados, es una demolición que se está haciendo una idea. Hay una destrucción de una idea. Esa idea fue la Argentina solidaria. Reemplazada por un individualismo de me salvo yo porque soy capaz. Y eso lo hemos visto, ya lo vivimos, que no funciona", recordó.