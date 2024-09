Manes cuestionó que Milei "cambió voluntades en el radicalismo y en otros sectores políticos"

El diputado nacional Facundo Manes estuvo el viernes en Junín participando de una actividad sobre el Alzheimer en Ineco. Tras su finalización, el referente de la Unión Cívica Radical dialogó con Democracia sobre la postura que tomó parte de su bloque de acompañar al oficialismo y permitirle así el veto a la movilidad jubilatoria.

La oposición necesitaba dos tercios de los presentes para insistir con el proyecto aprobado en junio y el radicalismo tuvo votos a favor, en contra y ausentes. La votación terminó más holgada para el lado de la Casa Rosada, contrario a lo que se anticipaba hace apenas dos semanas gracias al cambio de posición de muchos radicales.

Esto recrudeció la idea interna sobre la necesidad de fundar una nueva oposición acorde a la época en que se vive. Es por eso que hay sectores de la UCR que creen que, sin ese movimiento, Milei tiene una ventaja estratégica de cara a lo que se aproxima.

El ala crítica a quienes votaron a favor del veto plantean que la nueva oposición a la que hacen referencia, puertas hacia adentro, no se va a ordenar de la misma manera que se ordenaron las viejas coaliciones, ya que esa tensión va a atravesar todas las fuerzas, incluido el radicalismo.

Pero fundar una nueva oposición implica traer a la sociedad civil a la política, lo cual no es sencillo. No es sólo ordenar la política de otra manera, es también renovarla. En conclusión, lo que plantean es no recrear, sino crear un nuevo centro.

En este contexto, Manes le explicó a Democracia que "gobernar es priorizar y el gobierno nacional prioriza mal", porque "le da plata a la SIDE, que en la Argentina tiene una historia de investigar a los opositores, influenciar periodistas y jueces". Y remarcó: "No le da un aumento a los jubilados que viven en la pobreza y maltrata a los docentes. Lo mismo va a hacer con la universidad, que se dice que va a vetar el aumento".

Es por eso que para el neurólogo "la prioridad va en contra de los que piensan en desarrollar la Argentina con inversión en el ser humano, en la educación, en la ciencia, en la tecnología".

Consultado sobre la postura de algunos de sus pares, de acompañar el veto, Manes dijo: "Más que la postura del radicalismo, lo que veo es que el Presidente vino a combatir la casta. Y lo primero que hizo es rodearse de la casta y después usar los mecanismos de la casta para cambiar voluntades, porque cambió voluntades no sólo en el radicalismo, sino también en otros sectores de la política. Y eso lo hacía la casta a la que él vino a combatir. Y ahora se ha convertido en el principal miembro de la casta".