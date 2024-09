El Jardín Maternal “Globo Rojo” celebró sus 39 años

En un nuevo aniversario del Jardín Maternal municipal Globo Rojo, ubicado en el barrio San Jorge, el intendente Pablo Petrecca junto a la directora de Educación, Verónica Ferrarezi, se hicieron presentes en la institución y acompañaron a la comunidad educativa en un emotivo festejo donde se reconoció la calidad y el valor educativo del espacio que recibe a diario a más de 70 niños de entre 45 días y dos años de edad.

Desde la Dirección de Educación del Municipio afirmaron que el trabajo realizado por el equipo de docentes, directivos, auxiliares, y nutricionistas “es muy comprometido y de gran valor, y esto se refleja en la decisión que toman las familias juninenses de dejar a sus hijos a cargo de este espacio municipal, el cual lleva adelante un servicio integral y de calidad para el beneficio de los niños que asisten al jardín”.

Ferrarezi manifestó: “Es muy emocionante cada vez que un Jardín Maternal Municipal cumple años, desde la gestión accionamos de manera ardua para poner en valor cada una de nuestras instituciones, y Globo Rojo no es la excepción. Para la Dirección de Educación realmente es un orgullo todos los jardines, los vecinos nos siguen eligiendo, no solo las familias de los barrios donde están ubicados los mismos, sino que a veces hacen otro recorrido, y esto es porque se sienten parte del jardín, el jardín no solo se abre a la comunidad de la zona, sino también que lo eligen otras familias de barrios cercanos y de otros barrios que no están tan cercanos”.

Seguidamente, Marita Calviño, docente a cargo del Jardín Maternal “Globo Rojo”, destacó: “Es muy importante para nosotros que este jardín cumpla un año más de vida, y sobre todo que en los festejos vengan a acompañarnos, tanto funcionarios como nuestro Intendente, eso demuestra cómo ellos se comprometen con las instituciones educativas y con la enseñanza de las primeras infancias, verlos jugar con los niños y con las niñas, pasar un momento agradable, ellos son el pilar fundamental del jardín, hacen que esto funcione y que sigamos cumpliendo año”.