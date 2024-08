“Hay que desterrar la idea que la fumigación es la solución mágica”

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Dengue – que se celebró ayer - y faltando pocas semanas para que comience la nueva temporada de contagios, especialistas coinciden en la necesidad de que la sociedad adopte medidas para cuidarse, evitando entornos favorables a la propagación de la enfermedad.

La nueva temporada de dengue, que comenzaremos a atravesar en breve, fue calificada como muy grave por las autoridades sanitarias bonaerenses. Frente a este panorama, la directora de Zoonosis local, Agustina Cacheiro dialogó con TeleJunín, donde brindó detalles sobre la campaña de prevención que están desarrollando desde el Municipio.

“El momento para empezar a trabajar es ahora”, aseguró Cacheiro, quien contó que la idea de este eslogan es acordarse del dengue “aun no estando en verano”. “Nos acordamos de esta enfermedad cuando ya tenemos casos o bien, cuando ya empezó el calor. Si bien en esa época tenemos mosquitos adultos volando en mayor cantidad, no significa que no los tengamos ahora”, explicó.

“La campaña de descacharrado tiene que empezar ahora, antes de tener eclosión de huevos que sucede cuando empiezan las lluvias y el calor y hay mayor cantidad de mosquitos adultos volando. Son muy citadinos, muy urbanos y les gusta el calor del hogar así como vivir en el patio a resguardo o bien adentro de tu casa”, detalló.

En relación a las características del insecto, aseguró que “no es el mosquito que vamos a encontrar en gran cantidad en el parque o en la laguna; que pone sus huevos en el pasto o en superficies de agua”. “Necesita un recipiente artificial porque pone los huevos pegados en la superficie, de forma vertical. Lo hace para que a medida que van creciendo los niveles de agua van eclosionando huevos en distinto momento. Entonces, de esta manera, se asegura que siempre va a tener comida y sangre para que esas hembras puedan volver a poner huevos”, indicó.

¿Qué podemos hacer en casa?

Sobre las tareas de prevención dentro del hogar, Cacheiro sostuvo que primero se debería “eliminar aquellos lugares que puedan ser un posible criadero o que hayan sido un criadero en el verano”. “Recordemos que una hembra - que es portadora del virus- le transmite a su descendencia y esos huevos viven de un año para el otro en condiciones de frío, de sequía, de helada; no se mueren, quedan esperando a que suban las temperaturas y siempre en un recipiente artificial”, relató.

Por tal motivo, insistió en que “el momento es ahora para eliminar esos posibles criaderos”. “También tenemos que pensar en las canaletas, en el platito de las macetas que juntan agua, en las rejillas de desagüe pluvial. Las rejillas tienen siempre un nivel basal de agua y al mosquito le encanta entrar, poner huevos y esperar a que llueva. Para eso, se recomienda la instalación de un mosquitero y arriba se pone la rejilla, entonces evitamos que el mosquito ingrese a poner huevos”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que la idea es construir “una sociedad del cuidado, para nosotros y para nuestros vecinos”. “Es un mosquito que no vuela más de 90 metros, o sea que si me estoy cuidando, también cuido a la familia y a los vecinos de mi cuadra”, agregó.

El trabajo desde la Municipalidad

Cacheiro explicó que, desde la Municipalidad de Junín, se llevó a cabo – durante todo el año – una vigilancia entomológica. “Consiste en ver dónde tenemos adultos volando y a dónde no, por medio de ovitrampas. Tal como su nombre lo dice, atrapamos al huevo; le damos las condiciones al mosquito adulto para que vaya a poner huevos ahí y después lo miramos. Eso nos permite georreferenciar los barrios donde tenemos mayor cantidad de ovitrampas positivas”, relató.

Y agregó que “se sigue teniendo ovitrampas positivas ahora en el invierno, más allá de que haya frío y de que hubo heladas; seguimos teniendo adultos que ponen huevos”.

Otra de las tareas desarrolladas por el Municipio es la concientización, que la idea obviamente es hacerla ahora en invierno”, aclaró. “Hoy aprovechamos el programa la Muni en tu Barrio y el Día Mundial de Lucha contra el Dengue para estar en uno de los barrios que en el brote anterior tuvo mayor cantidad de casos registrados. Se trata de uno de los barrios más densamente poblados de la ciudad”, indicó la funcionaria, haciendo referencia al barrio Las Morochas.

Por otra parte, señaló que “hay que desterrar la idea de que la fumigación es la solución mágica”. “La fumigación la usamos cuando tenemos casos positivos, pero solamente matamos a los adultos volando; no mata ni al huevo ni a la larva. Por eso la importancia del trabajo diario, de mirar, de revisar, de agarrar un cepillo, de evitar usar agua, de no poner a enraizar plantas en frasquitos de mermelada. Por eso el tema es, ahora que estamos en invierno, tenemos que tratar de eliminar al máximo posible los criaderos”, concluyó.

Operativo en los barrios

El Gobierno de Junín llevó a cabo una intervención en la plaza Los Trovadores del barrio Las Morochas junto con el programa La Muni en tu Barrio, con el objetivo de conversar con los vecinos sobre las medidas y acciones necesarias que contribuyen a prevenir la enfermedad del dengue.

La jornada fue una actividad más dentro de los operativos conjuntos que realiza el personal de la Dirección de Zoonosis y de la Subsecretaría de Medio Ambiente, dependientes de la Secretaría de Salud, a los efectos de combatir la reproducción del Aedes Aegypti y evitar la aparición y propagación de la enfermedad especialmente en el verano.

La elección de este barrio, para implementar esta jornada de concientización, se debe a que fue uno de los sectores más afectados en la eclosión y brote de esta enfermedad en el transcurso del período estival pasado.

Por este motivo, personal de Zoonosis recorrió vivienda por vivienda para informar a los vecinos sobre la enfermedad, con la entrega de folletería informativa sobre la importancia del descacharrado y las medidas de prevención.

Cabe destacar que, permanentemente, se implementan operativos de sensibilización e información de estas características, en diferentes barrios de la ciudad y en asociación con la Federación de Sociedades de Fomento y todas las entidades fomentistas para llegar a la mayor cantidad de vecinos posibles.