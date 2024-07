Por las vacaciones de invierno y el cobro de aguinaldo, aumentó la reparación de autos

En los últimos meses, se ha registrado un aumento de la actividad en el rubro automotriz que impacta en los talleres mecánicos de Junín y que estuvo impulsada por las vacaciones de invierno y el pago del aguinaldo.

Pablo Genovese, quien está a cargo de su propio taller, un centro de servicios del automotor ubicado en Javier Muñiz 441, explicó que en noviembre y diciembre “siempre empieza la época fuerte porque la gente prepara los autos para viajar para fin de año, para Navidad, para las fiestas, y después en enero también están los aguinaldos, donde a la gente les sobra un peso y quizás pueden invertir en el auto”, y detalló: “Después de marzo, con el inicio de las clases se frena un poco la actividad, y luego, en junio arranca más movido, porque tenemos los aguinaldos de nuevo y están las vacaciones de invierno”.

Respecto a la comparación con el movimiento registrado durante el año pasado, aseguró que en 2023 “se trabajó bien durante casi todos los meses”, e indicó que “este año, si bien la plata pareciera que alcanzara menos, el número de clientes nos está cerrando bastante. Tenemos una clientela bastante fuerte”.

Por otra parte, marcó la diferencia con las empresas y aseguró que “este tipo de clientes no se fijan en los gastos porque no pueden postergar las reparaciones”. "Hay gente que cambia el aceite y filtro una vez por año, y tengo clientes que trabajan con los vehículos para empresas que vienen una vez por mes a hacer esa revisión. Nos traen los vehículos y te dicen que se lo dejemos en condiciones. No te preguntan ni siquiera cuánto es”, relató.

Por su parte, para Mariano Nanni del taller “Nanu”, “la actividad se ha empezado a acomodar”. “El año pasado trabajé menos que ahora, un 30 por ciento menos. Y ahora, lo que ha ayudado a este aumento, no son solamente las vacaciones si no el cobro del aguinaldo. Muchos de mis clientes hicieron todas las reparaciones que necesitaba su vehículo, pero ninguno se fue de viaje, si no que aprovecharon ese extra”, contó.

Y coincidió en afirmar que las empresas “no se fijan en el gasto, sino que lo hacen sí o sí”. “Después está la gente que no es cliente y que se contacta para preguntarte precios, a ver cuánto le cobrás y averiguan mucho, pero de esos llamados telefónicos no he concretado nunca un trabajo. Esta actividad se basa mucho en la confianza que se genera entre el vecino y el mecánico”, remarcó.

Revisión y arreglos

Antes de emprender las vacaciones de invierno y agarrar la ruta, lo correcto debería ser visitar un mecánico y hacer revisar el vehículo para ponerlo en condiciones, en cuanto a su seguridad. En rigor, se puede partir de un chequeo general que no exija posteriormente un arreglo y repuestos.

En ese sentido, Genovese aseguró que, en su taller, “el control general no tiene costo”. “Al auto lo subo a un elevador, le reviso lo que es la suspensión, motor, niveles de aceite, frenos, la dirección, el estado de los neumáticos y listo. Es una revisión que se hace en cinco minutos”, subrayó. Y agregó que “cuando salís a la ruta, tenés que tener buena suspensión, dirección, frenos y chequear el estado de los neumáticos. Es lo principal porque uno siempre apunta a la seguridad del auto”. En tanto, entre las reparaciones más comunes, incluyó a los amortiguadores en mal estado, frenos gastados, pérdidas de fluido.

Si bien dicha revisión no lleva mucho tiempo, recomendó realizarla con varios días de anticipación. “Siempre aconsejo que se acerquen al taller un mes o 20 días antes de viajar, porque puedo atender un cupo de autos por día, en el taller, y muchas veces no llego a verlos a todos”, indicó.

Según Nanni, algunas aproximaciones de precios que se pagan de acuerdo con las reparaciones automotrices y teniendo en cuenta solo la mano de obra -sin los repuestos-, son: cambio de pastilla de freno, entre $40.000 y $45.000; cambio de aceite y filtro, entre $40.000 y $50.000 (para autos), y entre $80.000 y $100.000 (para camionetas); service de distribución básico para motores ocho válvulas, entre $80.000 y $120.000, y para motores de 16 válvulas, $150.000; la rotación, alineación y balanceo, $40.000; y un service de lubricación, $50.000.

De esta forma, para poner el auto a punto, si tenés la idea de viajar, “necesitarás entre $600.000 y $700.000”. “Solo $300.000 de mano de obra, y luego deberás sumarle otros $300.000, $400.000 de repuestos”, aclaró.

Por su parte, Genovese sostuvo que “hacerle un control de alineación, rotación, balanceo al auto está costando $50.000”. “Después, cambiarle los filtros y el aceite como para hacer un viaje, varía según el vehículo. Un rodado de una gama media está cerca de los $100.000; y uno de gama alta anda cerca de los $180.000”, remarcó.

Otro “detalle” que afecta el bolsillo de quien posee un automóvil y desea irse unos días de vacaciones de invierno es la VTV, que por estos días su tarifa básica cuesta $28.538. En Junín se tramita en el predio situado en el Parque Industrial sobre avenida Alvear y Circunvalación.

Los neumáticos de auto, según especificó, tienen una durabilidad de 60.000 kilómetros y los de una camioneta de 110.000 kilómetros. En tanto, para Nanni, hay que cambiarlos “cuando están en un 40 o un 30 por ciento de vida. Es un gasto bastante grande hoy los neumáticos”, recalcó.