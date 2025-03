Los juninenses especularon y la venta de autos volvió a mermar

El mercado automotor de Junín, al igual que en el resto de la Provincia y el país, ha experimentado un crecimiento durante el 2024 que terminó siendo el mejor de los últimos seis años, siempre dentro de un contexto de crisis.

Inclusive, los datos oficiales del Registro de la Propiedad Automotor reflejaron en enero que, tanto las ventas de 0km como las transferencias, han registrado un aumento significativo en comparación con el año anterior.

En el primer mes del año, en Junín se patentaron 342 autos 0km, lo que representa un incremento del 202,7% respecto al mismo mes de 2024. Eso lo ubicó como el mejor enero de los últimos 11 años, tan solo superado por 2014.

Por otro lado, el mercado de usados también había mostrado una reactivación con las 551 transferencias que representaron un aumento del 47,3% respecto al año anterior. En este caso, estamos hablando del mejor enero desde que el Registro de la Propiedad Automotor resguarda sus datos de manera digitalizada. Es decir, desde 1995 inclusive.

Nuevamente en baja

Pero los números de febrero volvieron a caer en algunos sectores. Especialistas en la materia aseguran que la merma que se dio en Junín tiene relación directa con la especulación que hay en el mercado tras la eliminación de impuestos en algunas gamas, lo cual hizo pensar a aquellas personas que estaban por cerrar un negocio que, tal vez, era mejor esperar hasta que los autos tengan un valor “real y estable”.

Los números netamente locales revelaron que en enero se vendieron 342 unidades sin rodar, mientras que el mes pasado solo se realizaron 70 operaciones. Esto significó una fuerte merma mensual del 79,5%.

Si la comparación es interanual, entre febrero 2024 y febrero 2025 puede rescatarse un número positivo, aunque no demasiado alentador. Ya que en el segundo mes de 2024 se vendieron 66 rodados a estrenar. Es decir que la suba interanual fue del 6%, a pesar de la gran expectativa que había por los anuncios del Gobierno nacional por la eliminación de impuestos internos.

Lo mismo sucedió en la comparación mensual con los vehículos usados. Los 360 patentamientos del mes pasado quedaron muy lejos de los 360 ejecutados en enero. Esa caída significó un desplome porcentual de 34,7 puntos.

Y la comparación interanual se mantuvo estable, ya que en febrero 2024 se vendieron 364 autos usados y en febrero 2025 se hicieron 360 transferencias, lo que terminó repercutiendo en una baja interanual del 1,1%.

Qué sucedió con las motos

Los juninenses también desaceleraron las ventas de motos 0 km con una marcada caída del 81% (en enero se vendieron 468 unidades y en febrero, tan solo 89). En tanto, la baja interanual en las ventas fue del 44% (en febrero 2024 se vendieron 158 y en febrero 2025, 89).

Las motos usadas se lleva el dato más positivo del informe. Porque la suba interanual de febrero fue del 53,4% debido a que las 193 operaciones de febrero del año pasado fueron ampliamente superadas por las 296 del mes pasado.

Pero no todo es color de rosa: a pesar del buen número interanual, la caída mensual de este año fue del 19,6% (en enero se vendieron 368 y en febrero, 296).

Explicaciones del movimiento

Lo que ocurrió es la resultante de dos variables. La primera es que el impacto de esa reducción impositiva recayó solo en el 8% de los autos más caros del mercado, una porción muy poco representativa para causar un efecto apreciable en ventas totales; y la segunda fueron varias declaraciones de funcionarios del Gobierno que alimentaron la idea de un “efecto cascada” que, a raíz de la baja del impuesto al lujo, empujaría los precios hacia abajo del resto de los autos, incluidos los más accesibles.

En efecto, lo que ocurrió fue que las ventas de autos que bajaron su precio no cambiaron la ecuación del mes y que los autos más económicos no solo no bajaron de precio, sino que en el mejor de los casos se mantuvieron, mientras que la mayoría subieron cerca de un 2 por ciento.

En el Gobierno se estimaba que la baja de precio empujaría a mayores ventas, pero esto recién podría apreciarse cuando hayan transcurrido unos tres meses.

Posiblemente al ser autos de gama media y alta, el precio influya menos en la decisión de compra que si una medida así alcanzara a los vehículos más accesibles del mercado.

En todo caso, en este primer mes se ha tenido que reordenar el plan de producción local, aunque por la dinámica de las inestabilidades de la economía regional ese no es un ejercicio que tome por sorpresa a las fábricas argentinas.

El resto de los autos, con volúmenes de ventas menores a 150 unidades por mes, no entran en la lista que publica el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA), en tanto, por esa misma razón, su incidencia en el mercado es mínima.

Por citar un ejemplo, todas las versiones de Toyota SW4 pagaban la escala 1 del impuesto interno. Bajaron los precios, pero las ventas no mejoraron en el primer mes de vigencia del nuevo cuadro impositivo.

Para comparar con mayor precisión hay que retrotraerse a agosto, septiembre y octubre de 2024, meses en los que también hubo ventas cercanas a las 43 mil unidades a nivel nacional. Noviembre ya había empezado a bajar, y diciembre y enero no son referencia por la mencionada estacionalidad que perjudica a un mes y beneficia al otro.

Otras medidas que pueden incidir

Esta primera semana de marzo debería conocerse la reglamentación final del cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos de bajo costo, menos de USD16.000 FOB, que podrán importarse sin pagar el arancel del 35%. El Gobierno cree que esa medida obligará a una baja de precios de los autos que actualmente tienen un precio cercano a los $30.000.000.

Los fabricantes creen que no ocurrirá, y será cuestión de esperar que transcurran al menos dos meses para comprobarlo.

Como se ha dicho, la alta carga fiscal es la que los fabricantes señalan como el impedimento para bajar los precios. Este viernes, último día del mes, la medida por la cual se dejará de percibir Ganancias en un 6% y el IVA adicional del 20% sobre el IVA tradicional fue tomada como otra señal de que avanza en la dirección que pide el sector industrial.

Si bien no se espera que impacte directamente en precios, porque esas retenciones las absorbían las marcas, el costo financiero de una fábrica de autos bajará al poder disponer de liquidez que tenían retenida por el Estado.

A largo plazo, todas estas reducciones de costos “terminarán impactando en autos más accesibles”, aseguran desde el sector, aunque aclarando que “las fábricas no trasladamos a precio todos los costos. Si así fuera, los autos hubieran aumentado tanto como la inflación el año pasado y eso no ocurrió”.

Para los próximos meses, el sector espera que se eliminen también las retenciones a la exportación y, antes de fin de año, el Impuesto a los débitos y créditos.

Después está el capítulo reservado a las jurisdicciones provinciales y municipales que, a través de Ingresos Brutos y tasas de higiene y seguridad, generan un costo adicional a la industria y sus proveedores. Será el camino que se deba recorrer en 2025.