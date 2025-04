Se llevó a cabo la “Expo Show Car” en el Parque Natural Laguna de Gómez

La cuarta edición de la “Expo Show Car” se llevó a cabo el fin de semana pasado, en el Parque Natural Laguna de Gómez. Los vecinos disfrutaron de dos días a puro motor, con exposiciones, feria de emprendedores, ofertas gastronómicas y actividades recreativas para todas las familias.

Según destacó la Subsecretaría de Turismo del Municipio, esta Expo Show Car, con su cuarta edición, ya se posiciona en la agenda como un gran atractivo turístico para la ciudad porque fomenta el circuito económico y de productividad en la ciudad.

Nicolás Bramajo, coordinador del evento, expresó su satisfacción por la multitud que ha asistido y destacó: “Sin dudas cada año esto crece, las diversas opciones, incluyendo un patio gastronómico y competencias como el Limbo y sonido, fueron los principales atractivos que hicieron que todo esto fuera un éxito”.

En cuanto a las actividades destacadas, Bramajo señaló que “estuvieron incluidas competencias emocionantes, como la competencia del Limbo, que fue especialmente popular, permitiendo que los participantes midan sus habilidades mientras disfrutan del ambiente festivo, además hubo competencia de sonido, en la que se instaló una carpa para realizar mediciones digitales”.

Al mismo tiempo, concluyó: “El éxito del evento también ha sido reforzado por una campaña de promoción activa en redes sociales, lo que permitió que más juninenses se sumen a la experiencia y agradecemos a todos los que formaron parte”.

Por su parte, Mauricio Torres, director de Eventos del Municipio, subrayó la importancia de la expo para el turismo local, y resaltó que “este tipo de iniciativas promueven la hotelería y el comercio, consolidando a Junín como un destino atractivo para quienes nos visitan, esta celebración brindó una experiencia única y de calidad sin dudas, no solo para los amantes del mundo motor, sino que para toda la familia”.

Quienes participaron de esta cuarta edición, se mostraron muy conformes y contentos con el desarrollo del evento. “Nos enteramos de todo esto por redes sociales y decidimos venir desde Buenos Aires a participar exponiendo nuestros productos para los autos, esto para nosotros es un canal de venta, pero más que nada es llegar para disfrutar de lo que nos gusta, Junín nos sorprendió, este espacio natural es realmente para destacar, al igual que toda la hospitalidad que nos brindaron como visitantes”, afirmó Gustavo, vecino de Buenos Aires.

Por otro lado, Enzo, de Lincoln, contó que “esta movida me encanta, me quedé muy sorprendido por la cantidad de gente y celebro que un Municipio apoye este tipo de eventos, no se ve mucho, la Expo Show Car es cada vez más amplia, felicito a todos los que hacen posible esto”.

Para finalizar, Marianela, quien llegó al evento para exponer su auto, indicó: “Además de ser convocante, es inclusivo, acá somos todos iguales, esto es una gran fiesta, donde todos venimos a compartir la misma pasión, que son los autos, hay muchas familias, nenes admirando nuestros autos, a nosotros eso nos pone contentos, toda la organización fue impecable y agradecemos al Gobierno de Junín por fomentar que esto sea con entrada gratuita”.