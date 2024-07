Lujuria: la banda liderada por un juninense se afianza en España y gira por varios escenarios

Tras su paso por Estados Unidos, la banda de rock alternativo Lujuria, liderada por el juninense Matías Dulbecco (Matt Houdini), se encuentra afianzada y radicada en España, desde donde recorre distintos escenarios.

Este viernes concluyó una gran gira en Sala Sol de Madrid, la que incluyó otros escenarios como Sala X (Sevilla), Trinchera (Málaga) y las Noches del Botánico (en la capital española), junto a Queens of the Stone Age, donde adelantaron los nuevos singles que avecinan con su próximo álbum Skullnight.

“Creo que estamos viendo una versión de Lujuria madura, pero que sigue teniendo el rock enérgico y pendenciero que nos curtieron las calles de Buenos Aires, Hollywood, Madrid, y cada lugar donde hemos conectado con la realidad más cruda de ser un grupo de rock independiente”, dijo Dulbecco a Democracia.

“Las sensaciones en este momento de la banda son como ser un fénix, porque hubo un momento en el que se había apagado un poco la onda, y con el cambio de aire y cosas, fue readaptarse a un nuevo mundo y empezar medio de cero. Lo cual empezamos acá con Renzo y luego se fueron sumando los chicos, Mel y Roco, y se fue construyendo”, explicó.

Actualmente, “estamos en un excelente momento donde venimos de hacer un minitour acompañando a El Bananero, que es un youtuber, con quien nos hicimos muy amigos en la gira, que armó una productora de amigos que se llama Pogo Producciones”, destacó.

“Estuvimos haciendo ese tour y después tuvimos la oportunidad de haber abierto el show con Queens of the Stone Age en las Noches del Botánico, que es uno de los festivales condecorados de cultura más grande de Europa, e hicimos por primera vez la Sala Sol”, afirmó.

“Venimos tocando hace meses, arrancamos de vuelta en octubre del año pasado y arrancamos tocando en un bar súper de abajo. Y fuimos haciendo las cosas, pasamos por La Burla, estuvimos tocando con Nick Olivieri en febrero. Las sensaciones son buenas”, subrayó.

Por último, indicó: “Estamos divirtiéndonos, está bueno todo y están pasando cosas grandes. Esta expedición está llevando a que estemos sacando singles nuevos de un nuevo disco que se va a llamar Skullnight y que se viene con todo”.

Formada en 2006

Lujuria es una banda de hard rock formada en 2006 en Buenos Aires por Matt Houdini, compositor y productor argentino reconocido en la escena del rock estadounidense por ser multi-instrumentista que, al mismo tiempo, ha compartido mucho tanto en estudio como en escenarios con músicos y productores del calibre de Nick Oliveri (Kyuss/Queens Of The Stone Age), Jessie Hughes (Eagles Of Death Metal), King, Stephen Perkins (Jane's Addiction), Angelo Moore (Fishbone), Steve Stevens (Billy Idol), Matt Star (Mr. Big).

Completan la alineación Pablo Renzo en batería, Osiris en bajo y Roco en guitarra.