Merendero Los Solcitos: dejar huellas de amor y contención en los chicos

Desde hace 11 años, Norma Chirulo está al frente del Merendero Los Solcitos, ubicado frente a la Escuela 17 y el Boliche Amarillo, en el barrio Los Totoreros de Junín. Con una historia personal de abandono, desde donde tal vez construyó su propia fuerza y capacidad de amor, hoy les da la merienda a 37 chicos, de lunes a viernes. Además, los sábados al mediodía les prepara el almuerzo.

“Fui abandonada a los seis meses, entonces siempre me dediqué a los chicos”, contó Norma sobre su experiencia de vida, en diálogo con TeleJunín. “Me gusta mucho y creo que un poco el amor que no tuve se los doy a ellos. Amo a los chicos. Ver sus caritas a medida que van creciendo, me enorgullece”, destacó “Normi”, como muchos la llaman.

Además, “queda esa huellita y los chicos no se olvidan. Ni ellos, ni uno se olvida”, cuenta con emoción y algunas lágrimas. Pero la tarea del merendero excede el hecho de brindarles alimentos a los chicos, ya que también se realizan talleres para los adultos, que buscan dar herramientas para que puedan desenvolverse en la vida.

Merienda para 37 niños

A la merienda semanal, y el almuerzo del sábado, se suman los talleres como el que dicta Pablo Rodríguez, de agrupación Don Ito. “Los sábados a la tarde tenemos taller con Pablo, que hace años nos apoya”, destaca Norma.

“Estoy en la comisión de la Escuela 17 que también me ayuda, siempre me dan una mano”. Sobre los 37 niños del barrio que se acercan al merendero, destacó que tienen entre 5 y 12 años. A veces hay algunos más chiquitos.

“Después de la merienda algunos se quedan, juntan las tazas, barren”, destacó sobre la buena predisposición de los chicos para colaborar con su trabajo.

Talleres

Al acompañamiento de Don Ito, se suma el dictado de clases de apoyo escolar, que se realiza los miércoles para los chicos. Pero como si fuera poco, también hay talleres para los adultos, como el de albañilería y revestimiento. “El año pasado tuvimos taller de carpintería con salida laboral. También hubo de cocina. El Colegio Profesional 401 baja los talleres al merendero”, explicó Norma. “Ahora hicimos una reunión y llega el taller de albañilería y revestimiento. Ya se anotaron 19 adultos del barrio, desde los 18 hasta los 40 años”.

Necesidades

“La situación está muy difícil y con tantos chicos, la necesidad es muy grande”, destaca Norma que en cuanto a las donaciones asegura que todo es bienvenido, aunque en ese momento, lo son especialmente leche, harina, galletitas. También se puede colaborar con la comida del sábado. Los interesados se pueden contactar a través del Facebook de “Norma Chirulo” y el de “Los Solcitos Merendero”. También al teléfono 236-4412748.