Un juninense será entrenado por la UBA para las Olimpíadas Internacionales de Química

Un alumno de la Escuela Normal tiene la posibilidad de participar de las Olimpíadas Internacionales de Química que este año se harán en Emiratos Árabes.

Se trata de Guillermo Fariña, quien fue seleccionado junto con otros 19 estudiantes de Argentina para ser entrenados por la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) durante 21 días. Luego, si es elegido por su desempeño en este entrenamiento, puede ser que vaya a las Olimpíadas Internacionales de Química en Emiratos Árabes.

En diálogo con TeleJunín, el alumno Guillermo Fariña y el profesor Roque Galeazzi se refirieron a la experiencia.

Galeazzi mencionó que hacía 10 años la Escuela Normal estaba participando de las Olimpíadas de Química, en la cual había varias instancias hasta que se llega a la Nacional. “Los mejores del certamen nacional son seleccionados para ir a entrenarse a Buenos Aires, para las Olimpíadas internacionales”, apuntó.

“Guillermo Fariña participó los tres años seguidos y en los tres años obtuvo medallas. Por toda esa trayectoria ahora le llega el reconocimiento de que lo seleccionen para entrenarlo. Luego se hace la selección para las Olimpíadas de Química Internacionales que se harán en los Emiratos Árabes”, explicó el profesor.

Respecto al financiamiento del viaje a Emiratos Árabes, Galeazzi dijo que hasta el año pasado el financiamiento “venía bien porque el Ministerio de Educación bancaba todos estos proyectos de olimpíadas en general”, pero cuando se disolvió el Ministerio y pasó a ser secretaria se cortó el presupuesto a las universidades y ahora “el financiamiento es sumamente complicado”.

“Hasta el año pasado cuando íbamos al Nacional teníamos hospedaje cubierto pero en el 2024 lo tuvimos que bancar nosotros. Este año con las olimpíadas internacionales, un participante lo cubre la UBA, ya que las olimpíadas las organiza la UBA, y el resto son donaciones que pueda ir recibiendo esta universidad”, dijo el profesor.

En cuanto si estaban haciendo alguna campaña, Galeazzi respondió que no, que eso dependía de la UBA. “A partir de ahora él deja de depender del Colegio Normal, que es el que lo preparó hasta ahora, y pasa a órbita de la UBA”, acotó.

Cabe mencionar que Guillermo Fariña está siendo preparado para estas olimpíadas por los profesores Roque Galeazzi y Claudia Speroni, integrantes del equipo que viene preparando alumnos desde hace 10 años en la Escuela Normal.

Fariña se refirió como le llegó la posibilidad de participar en las olimpíadas de Química. “Esto surgió en el 2022 cuando Roque llegó a la clase de química y me dijo ¿querés participar de las olimpíadas de Química, te puede ir bien. Yo acepté y al final me terminó gustando”, manifestó el estudiante.

“Me llevó a gustar de la Química más que nada porque siento curiosidad, ver cómo reacciona la naturaleza, cuando combinas tal cosa con tal otra, cómo se llega a los sólidos, las soluciones o las comidas de cada día incluso”, dijo.

“Cuando me enviaron la invitación para las internacionales, primero fue la emoción del momento, después recordarme que iba a tener el apoyo de Roque y Claudia. También está la continuidad en los estudios, yo iba a ir a la facultad pero me parece que va a haber algún desvío, para bien obviamente, voy a seguir estudiando. Mi familia me apoya un montón, de hecho prepararon la valija antes que yo…”, comentó.

Lo cierto es que Guillermo viajará el 17 de marzo y hasta al 8 de abril estará en Buenos Aires donde lo entrenarán. Son tres semanas de entrenamiento en la UBA, prácticamente todo el día, de 8 a 19. Luego de ese período harán una evaluación y selección de un grupo, que es el que continuará con los entrenamientos y el resto regresa a su casa.

La estadía de los 20 participantes en este entrenamiento está financiada por la UBA, luego se verá. Las Olimpíadas Internacionales de Química se hacen entre junio o julio.

Lo cierto es que, según lo dicho por el propio participante, lo que cuenta es la disposición que se tenga a seguir el entrenamiento, la constancia, el querer seguir aprendiendo. Más allá de esta interesante oportunidad que tiene Guillermo, señaló que su intención es estudiar la carrera de Ingeniería Química.