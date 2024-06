La visión de políticos juninenses sobre la gestión de Milei, a 200 días de su asunción

Si se piensa en los primeros cien días de gobierno como una muestra simbólica del poder prácticamente ilimitado de un presidente. Y, en los cien días siguientes, se estima que se acaban las contemplaciones y se espera un plan de acción claro.

En el caso de la presidencia de Javier Milei, los segundos 100 días transitaron entre medidas económicas, renuncias y cambios en ciertos ministerios. Pero, principalmente, La Libertad Avanza llegó a sus 200 días en el gobierno con la aprobación de la Ley Bases que, para muchos, a pesar de las modificaciones, le aportará gobernabilidad al presidente libertario.

Al respecto, Democracia consultó a distintos referentes políticos locales sobre los seis meses del gobierno libertario y la expectativa a futuro.

Lautaro Mazzutti: “Una gran estafa electoral”

Lautaro Mazzutti, director provincial de la Jefatura de Asesores del Gobernador, cuestionó las medidas y habló de “daño”, y de una “gran estafa electoral”.

“Si bien no tenía muchas expectativas al comienzo del mandato de Milei, debo decir que después de estos seis meses de gobierno tampoco pensaba que se podía realizar tanto daño en tan poco tiempo”, indicó el dirigente peronista.

“Se perjudicó claramente a la clase media, a los asalariados, jubilados, en favor de los sectores más poderosos. El gobierno no puede mostrar un solo logro en lo económico”, dijo y argumentó: “Subió considerablemente el desempleo, bajó el consumo de leche, de carne, bajó notablemente la actividad industrial, y podemos seguir enumerando datos que marcan la situación a la que nos está llevando Milei”.

Según Mazzutti, “esto tiene origen en una gran estafa electoral. El ajuste no lo pagó la ‘casta’, lo pagaron los sectores populares. Destruyeron lo bueno que hicimos en el gobierno anterior, cómo implementar acciones para mantener el empleo, cuando se llegó a tan sólo el 5% de desocupación, y en seis meses ya subió a casi el 8 %, y agravaron todos los problemas que no pudimos solucionar. Por supuesto que nos hacemos cargo de nuestros errores, pero está claro que este no es el camino para corregirlos”.

Carlos Mansur: “Quiero que le vaya bien a Milei”

Carlos Mansur, presidente de la UCR Junín, aseguró que espera “que le vaya bien” aunque asegura que no ve un plan económico.

“Como cualquier argentino, quiero que le vaya bien porque es la única manera que tenemos de salir de toda esta miseria y todo el desastre que dejaron estos últimos 20 años del kirchnerismo”, indicó y agregó: “El kirchnerismo y el massismo es lo peor que le pudo haber pasado a este país. Eso no significa que Milei sea la salvación, simplemente digo que espero que le vaya bien”.

Por otro lado, reconoció, “a veces tengo dudas porque no veo mucha claridad, no veo plan de gobierno, no veo plan económico. Hubo otros gobiernos que tuvieron un determinado plan económico, como Alfonsín, con el Austral, pero está bien, le costó un tiempo. Como le costó a Menem dos años de hiperinflación hasta que Cavallo inventó un plan donde un peso valía un dólar”.

“Creo que estos seis meses fueron malos. Hubiesen sido malos con cualquier gobierno y cualquier gobierno que hubiese asumido, necesariamente tenía que hacer un ajuste como este, un poco menor o mayor, no lo sé, no soy economista, pero sin dudas esto de imprimir billetes no funcionaba más”, señaló.

“Como ciudadano y aún desde el radicalismo, siendo radical, quiero que le vaya bien a Milei. De esa manera nos va bien a todos. Habrá malintencionados y gente que quiera que fracase. No es mi postura”.

Pablo Petraglia: “Se ponen en crisis construcciones muy valiosas”

El concejal de Unión por la Patria, Pablo Petraglia aseguró que los últimos seis meses “se han asemejado a un diciembre eterno, si se entiende lo que quiero expresar. Una sensación de agobio eterna, y profundizada por la falta de rumbo”.

Destacó que “se han abierto debates que la democracia ya había saldado. Y eso sumado al descontento que se expresa -que no es propio de nuestro país, sino que parece el signo de estos tiempos-, se ponen en crisis construcciones muy valiosas, para demolerlas, pero sin aportar nada que en este tiempo haya demostrado que se les ha mejorado la vida a los argentinos”.

“Se ponen en discusión los alcances del Estado, hasta donde están protegidos nuestros derechos y garantías, pero las soluciones que se proponen, algunas son de dudosa constitucionalidad; otras abiertamente ofensivas a varios grupos y las más, en discursos impracticables, disparatados”, refirió Petraglia.

Además, cuestionó “la falta de rumbo en política exterior, abandonando posiciones históricas de Argentina”, así como votos “vergonzosos” en foros internacionales y peleas con líderes de naciones hermanas, “no tienen más que preocuparnos por el futuro”.

Aseguró que “Milei es la consecuencia de los tiempos de zozobra en donde impera el miedo y la insatisfacción. Hay que volver a las bases de la cohesión social y del tejido que sostiene a nuestra comunidad, que no son los gritos ni los insultos”.

Yamila Alonso: “Hay esfuerzos significativos para reformar la economía”

Yamila Alonso, senadora bonaerense por Juntos, aseguró que “los primeros seis meses de Javier Milei han estado marcados por esfuerzos significativos para reformar la economía, mejorar la eficiencia del Estado y fortalecer la seguridad”.

Estas acciones, “han generado una atmósfera de mayor confianza y optimismo respecto al futuro de la Argentina, aunque aún persisten desafíos importantes por resolver, como reducir la pobreza, generar puestos de empleo genuino y trabajar fuertemente en una reforma educativa”.

Tras obtener la ley de bases, reconoció que se podrán “llevar adelante las reformas necesarias” y que luego se podrá “empezar a evaluar el gobierno y las decisiones de Milei”.

Juan Pablo Itoiz: “Hemos visto el deterioro de la calidad de vida”

El concejal de Juntos, Juan Pablo Itoiz, se refirió a “seis meses de sombras más que de luces”, al hablar del gobierno de Milei y dijo que su elección como presidente “demostró el hartazgo de una sociedad crispada por los malos gobiernos y el agotamiento de una forma de hacer política”.

“Lamentablemente las características y las formas del presidente no permiten vislumbrar un cambio en nuestro país. La actitud confrontativa y ofensiva en muchos casos del presidente Milei abona la teoría populista del uso político de la bronca y el malestar social, que como todos sabemos se expresa en el cambio político y que sus operadores diseñan basándose en la antinomia y la confrontación”.

Este semestre, señaló, “hemos visto el deterioro de la calidad de vida de la mayoría de los argentinos, los números y estadísticas que ofrecen tanto el Indec, como consultoras e instituciones privadas respecto a la pobreza, la indigencia, la caída del consumo, el deterioro en el poder adquisitivo por la inflación que carcome los salarios, la recesión, el desempleo y el desplome de todas las actividades productivas, que demuestran que el gobierno nacional no tiene un plan de estabilización y desarrollo económico”.

“Solo ha hecho propio la lucha contra la inflación, el equilibrio fiscal y la mejora de las variables macroeconómicas. Estas últimas, buenas sin dudas para grupos inversores y grandes empresas, no tienen un correlato con la cotidianeidad de muchísimos compatriotas. Sin embargo, pareciera ser que todavía vastos sectores de la sociedad argentina están dispuestos a soportar la situación, antes que volver al pasado”.

Ricchini: “Es prudente esperar un poco más para poder evaluar”

Laura Ricchini, diputada provincial del PRO por la Cuarta Sección Electoral, reconoció que “muchas decisiones que se han tomado en este tiempo, eran necesarias para poder generar las condiciones para que el país tenga la posibilidad de salir adelante. Ahora nos resta saber si, con las decisiones económicas que se tomaron, esto realmente sucede”.

“Más allá de no compartir algunas visiones, espero que a este gobierno le vaya bien, porque eso significa que le va a ir bien a todos los argentinos”, dijo Ricchini.

“Entiendo que, dadas las condiciones en que recibieron el país y el hecho de que recién se está logrando avanzar con algunas leyes que necesitan en el congreso, es prudente esperar un poco más de tiempo para poder evaluar positiva o negativamente a su gestión”, argumentó la diputada.

No obstante aseguró: “Si me parece que lo más urgente, y lo que todos esperamos, es que, si las medidas que tomaron van a mostrar un repunte en la actividad económica, lo hagan lo antes posible, ya que la situación es muy compleja y hay mucha gente que no tiene más herramientas para seguir esperando”.