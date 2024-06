Ruta 7: gran incertidumbre por el futuro de las obras en la Variante Chacabuco

La Ley Bases, aprobada el jueves pasado por la Cámara de Diputados, dispuso en su art. 63 la “rescisión o renegociación” de toda obra pública, dejando solamente a salvo la continuidad de la obra pública que tenga ya un avance del 80% de ejecución o que cuente con financiamiento internacional.

Así, surge la incertidumbre por la situación de la Variante Chacabuco, -parte de una obra medular como lo es la Autovía de la Ruta 7-, y de las más requeridas en la Región, que tiene un avance del 74,54% en sus trabajos. Tal dato de avance es oficial y fue obtenido por Democracia directamente de la actual administración del Ministerio de Obras Públicas de la Nación.

Así, y si bien el porcentaje para alcanzar el 80% parece ser poco, lo cierto es que el piso dispuesto a instancia de la administración nacional fue largamente discutido y hubo múltiples pedidos para bajar el porcentaje menor, todos los cuales fueron rechazados. Incluso estuvo reducirse el porcentaje a 75%, a instancia de un cambio propuesto por el senador radical Martín Lousteau, pero finalmente no fue incorporado al texto definitivo.

De esta manera, la continuidad o no de la Variante Chacabuco no está asegurada por la Ley Bases. Su futuro dependerá si el Gobierno nacional considera que la Variante Chacabuco es “financiera o económicamente más conveniente para el interés público”, tal como reza el propio art. 63 de la Ley Bases.

Ante esta situación, la continuidad o no de las obras en la Ruta 7 está en un gran marco de incertidumbre y todo está abierto a la espera de la decisión del Gobierno nacional.

Cabe recordar que la obra de la Variante Chacabuco, que consta de 23 kilómetros, había estado paralizada durante más de dos años, entre diciembre de 2018 y el 4 de enero de 2021. Luego se retomaron los trabajos, pero tras el anuncio del corte de la obra pública por parte del gobierno de Javier Milei, los trabajos se frenaron.

La obra pertenece a la Dirección de Vialidad y según consta en el mapa de inversiones de Obras Públicas nacional, tiene un costo estimado de $16.671 millones.

Reclamos para su continuidad

Con tan importante estado de avance de la obra de la Variante, el freno en su ejecución genera desde hace meses preocupación. Y, tras la aprobación de la Ley Bases con el umbral del 80% de ejecución para asegurar la continuidad de las obras públicas, los pedidos se volvieron más insistentes, para evitar además que se deterioren los trabajos ya realizados.

En tal sentido, el intendente de Chacabuco, Darío Golía, resaltó “la importancia de la terminación de las obras de la autovía, un proyecto vital para el desarrollo, la seguridad vial y el bienestar de nuestra comunidad”.

A su vez destacó la visita a Chacabuco de Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense, e indicó que “en este encuentro, coordinamos temas cruciales para nuestro distrito e hicimos un fuerte reclamo para reactivar las obras de la autovía, paralizadas desde el 10 de diciembre”.

“La finalización de estas obras no solo mejorará la infraestructura vial, sino que también reducirá significativamente los riesgos de accidentes, impulsará el crecimiento económico y aumentará la calidad de vida de todos los habitantes de nuestra región”, enfatizó el intendente de Chacabuco.

No obstante reconoció que “ahora, con la aprobación de la Ley de Bases, sigue existiendo incertidumbre sobre la realización y terminación de las obras. Continuaremos haciendo los reclamos necesarios para que se logre”.

También en diálogo con Democracia, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alexis Guerrera, se refirió a la Variante y destacó que la postura del intendente Golía ya que “sigue insistiendo con que la Variante de la Ruta 7 salva vidas y no se calló la boca por más que haya cambiado el gobierno. Lo reclamaba antes y lo reclamó después. ¿Quién va a venir a poner plata en la Variante Chacabuco si no es el Estado para tener una mejor vía de comunicación?”.

Además, se refirió a la Autopista Chacabuco y Carmen de Areco: “Hoy no veo tanta gente reclamando la reactivación de esa obra porque también hay mucha gente que se compró el discurso, lamentablemente muy bien montado, que parte del ajuste tenía que pasar por no hacer obra pública, porque era un lugar de corrupción. Esa obra está paralizada por decisión del Presidente. Y esa obra en particular, en más de una oportunidad, Kicillof le ha pedido que la pasen a la Provincia”.

Por su parte, Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires publicó hace unos días sobre su visita a la Región, en la red social X, y señaló que “Milei y Caputo tienen que venir a Chacabuco y explicarle a los productores y a estas familias por qué frenaron las obras en la Variante de la Ruta Nacional 7. Esta obra, reclamada durante décadas, estaba en ejecución y el 10 de diciembre se frenó, como otras 2.300 en el país. Frente a un gobierno nacional que decretó la muerte de la Obra Pública, nosotros estamos convencidos que para ser una mejor Nación se necesitan estas rutas, más universidades y escuelas que generan trabajo argentino y oportunidades a nuestra gente”.

La Variante

El proyecto consiste en la construcción de una autopista semiurbana, con dos carriles por mano, entre el Acceso Este a esa localidad vecina (km. 196) y el Acceso Oeste (km. 219), además de cinco puentes distribuidores.

Según lo informado desde Obras Públicas en enero de 2024, la obra posee un avance que ronda el 75 por ciento y se estimaba su finalización en este primer semestre del año.

Los intercambiadores vehiculares se encuentran ubicados en el kilómetro 196, donde inicia el bypass; a la altura de Cucha Cucha (km. 200,8); del cruce con la Ruta Provincial 30 (km. 205,2); del cruce con el ferrocarril San Martín (km. 209,5) y en el kilómetro 219.

Es importante mencionar que en el cruce de la Ruta 30 y la futura Variante, se construyó un desvío provisorio para poder construir el distribuidor, ya que la calzada provincial se eleva por sobre la autopista.

Respecto a las capas de pavimento, que conforman el paquete estructural, se encuentran: subrasante tratada con cal en 30 centímetros de espesor; sub base de suelo de cal en 30 centímetros de espesor; base de estabilizado granular en 20 centímetros de espesor; base Inferior de concreto asfáltico con asfalto convencional en 9 centímetros de espesor; base superior de concreto asfáltico con asfalto modificado en 7 cm de espesor; y carpeta de rodamiento de microconcreto asfáltico en caliente tipo MAC F10 con AM3 en 3 cm de espesor.

“Falta ejecutar una nueva carpeta asfáltica, los guardarrail flex beam, la demarcación, cartelería e iluminación”, informaron a Democracia desde Vialidad Nacional en su oportunidad.

Actualmente, las empresas constructoras de la Autopista de Ruta 7 paralizaron los trabajos en la Variante Chacabuco, y también el tramo que va desde esa ciudad hacia Carmen de Areco. Vale recordar que los Vecinos Autoconvocados de Chacabuco fueron un pilar importante para la ejecución de esta tan importante obra entre Junín y Luján.

Autopista Ruta 7

Cabe recordar que el 10 de junio de 2016, se dio inicio a la obra de la autopista de Ruta 7, entre Junín y Chacabuco, perteneciente al proyecto Luján-Junín, a cargo de Vialidad Nacional.

Desde ese año, a la fecha, ya se habilitaron unos 118 kilómetros, de un total de 196 kilómetros proyectados. Cabe destacar que ese año, se había inaugurado el primer trazado de 32 kilómetros entre Luján y San Andrés de Giles, que había empezado a construirse a principios de la década de 2010.

En junio de 2019 fue habilitada la Variante de San Andrés de Giles, un tramo de ocho kilómetros, entre los kilómetros 98 y 106, que evita atravesar por la Ciudad y la circunvalación. Además, desde el 106, luego se abrió la doble vía hasta el ingreso a la localidad de Heavy (km. 126) con dirección al oeste bonaerense.

En tanto, el 9 de diciembre de 2020 se inauguró el tramo completo entre Carmen de Areco y San Andrés de Giles. Se trata de un trayecto que solo tenía habilitados 20 kilómetros desde Giles hasta el ingreso a la localidad de Heavy, desde donde se sumaron los 16 kilómetros que restaban.

Por último, el 2 de junio de 2021, se habilitó el tramo de 39,7 kilómetros, entre Junín y Chacabuco. Éste cuenta con tres distribuidores (O’Higgins, Membrillar y La Agraria), un puente sobre el río Salado, una pasarela para garantizar la seguridad de quienes se trasladan hacia una escuela ubicada sobre la ruta en cercanías a Junín (zona de la Agraria), otra a la altura del barrio Cerrito Colorado y una restante a la altura de la Escuela 35.

Obras en Junín

Si bien la Variante Chacabuco es parte de una obra medular como la Autopista de la Ruta 7, hay otras obras concretas en la ciudad de Junín, muy importantes y que aún esperan culminación. Es el caso de la terminal de ómnibus y el Plan de 149 viviendas, ambas con avances relevantes, especialmente la primera.

También cabe mencionar la situación de la obra del viaducto del paso a nivel, aunque el avance de la obra que corresponde a ADIF ronda apenas el 15%.

Terminal de ómnibus: ubicada en Ruta 7 y avenida de Circunvalación, lleva más de diez años desde su inicio y atravesó dificultades tanto políticas como económicas y burocráticas. El proyecto se aprobó en el Concejo Deliberante, en 2012, durante la intendencia de Mario Meoni y se empezó a ejecutar en 2013. El plazo inicial de la obra era de 18 meses, pero aún no se concluyó.

Tras varios contratiempos, denuncias por el impacto medioambiental y hasta suspicacias políticas, finalmente la mega obra está en su etapa final y cuenta con un avance del 92,5%.

Tal y como había destacado recientemente a Democracia el ingeniero Franco Castellazzi, secretario de Obras Públicas del Municipio de Junín, “en este caso, como en otros, el Municipio asumirá ese rol en la ejecución de la obra, lógicamente con el costo que ello conlleva y el esfuerzo para realizarla, a fin de poder dar uso próximamente a la terminal”. En paralelo, afirmó que “se están realizando las tareas de gestión para un operador de la misma”.

Plan de 149 viviendas Procrear II: en septiembre de 2021 se concretó la firma del convenio para la construcción de 149 viviendas en la ciudad de Junín, mediante la ejecución del Desarrollo Urbanístico del Procrear II, dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, en terrenos ubicados en calles San José Obrero, Chacabuco, Capitán Vargas, e Intendente Borchex.

Actualmente 20 dúplex ya terminados, algunos otros con gran avance y el resto, cerca de la mitad para que se finalicen pero desde diciembre último la obra está paralizada.

Paso bajo nivel: licitada en 2020 y adjudicada a la empresa Savabisa S.A., el 19 de marzo de 2021, comenzaron las tareas previas. Éstas incluyeron el montaje del puente peatonal, inaugurado en abril del 2023 y el inicio de los trabajos de la obra principal, los primeros días de junio del año pasado.

En principio, el plazo de la obra era de casi dos años, pero finalmente, tras el cambio de Gobierno, con el anuncio de la suspensión de la obra pública la obra se frenó por completo entre diciembre y enero. Sin datos oficiales sobre su grado de avance, Democracia obtuvo información de primera mano de voceros de la empresa que estimaron en diciembre que se llevaba ejecutado apenas un 15% de los trabajos.