Reconocimiento al mejor promedio del área Ciencias Económicas

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas Delegación Junín hizo un reconocimiento a quien tuvo el mejor promedio en el área de Ciencias Económicas: Hernandarias Sangiacomo, graduado de contador público con 8.45. La entrega se hizo en sede Rectorado, con la presencia de la vicerrectora Florencia Castro, el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas Delegación Junín, Maximiliano Cabrera, y familiares del graduado.

La vicerrectora afirmó que “no es lo mismo aprobar con 4, que con 8 o con 10: “Hacer el esfuerzo vale la pena, este reconocimiento es importante porque además genera un nuevo vínculo con el Consejo de Ciencias Económicas”. “La Unnoba siempre te va a contener y brindar oportunidades para que te sigas formando”, añadió Florencia Castro.

Hernandarias es oriundo de Vedia, se manifestó orgulloso del mejor promedio: “La Unnoba es una universidad muy prestigiosa, le dio la oportunidad a mis dos hermanos que estudien una carrera de grado y a mí también.

“En Vedia es reconocida y valorada porque brinda la posibilidad de estudiar en universidad pública y gratuita de calidad. En mi caso era la única opción en términos económicos y de proximidad. Es muy importante contar con esta universidad en la región”, añadió.

También contó que en el 2023 hizo las prácticas profesionales que exige la carrera en el estudio Massari & Asociados y esa fue la primera aproximación laboral que tuvo. Desde hace un mes, entró a trabajar en el área contable de Molinos Tassara.

“La Unnoba me brindó las herramientas para poder salir a la cancha y tener buen desempeño en el mundo laboral. Mi idea es hacer un posgrado con orientación impositiva y financiera, después un posgrado en dirección de empresas”, contó Hernandarias Sangiacomo.

Sobre cómo imagina su futuro, señaló: “Quiero hacer carrera en una empresa prestigiosa o administración pública y si se da el día de mañana abrir con mis hermanos”.

La madre del mejor promedio en Ciencias Económicas, Patricia Lancetti, acotó: “Es un orgullo que haya una universidad pública como la Unnoba, que brinde la posibilidad de estudiar en forma gratuita. Tiene excelentes profesores, a mi hijo lo han ayudado con la información que necesitaba y le dieron todo el apoyo. Muy orgullosa de la Unnoba”.

También en el reconocimiento estuvo su abuela Cecilia, quien contó sobre sus habilidades con las cuentas y los números desde temprana edad: “No me sorprende que tenga el mejor promedio, cuando tenía 5-6 años ya controlaba a la madre para que pagara la luz, el gas y todos los gastos. Cuando íbamos de vacaciones, me controlaba si yo había cargado nafta suficiente para llegar a destino. Y además me preguntaba si iba a parar en algún momento, si íbamos a ir al baño o a comer algo. Siempre fue muy distinto a sus hermanos. Es una persona muy responsable”.