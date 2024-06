Afirman que hace más de un año que “no sale un pejerrey en El Carpincho”

A pesar de la sequía que viene golpeando fuerte, hace más de tres años, a las lagunas de Junín, El Carpincho es uno de los tres espejos de agua del Partido que supo mantener el caudal debido a que los desagües de la Ciudad desembocan ahí.

Su profundidad máxima hoy está en 1,3 metros y ha sido resguardo de muchos peces, debido a la abrupta bajante de Gómez y Mar Chiquita. Pese a esto y al buen nivel de agua, el presidente del Club de Pescadores, Luis Perón, afirmó a Democracia que hace más de un año no sale un pejerrey en El Carpincho, y lo mismo sucede con las carpas y tarariras.

“El pejerrey en Junín está como en otro lugar. En El Carpincho hace un año que no sale uno, cuando en marzo del año pasado se sacaba bien”, afirmó el dirigente de dicha institución. Por ejemplo, “en la laguna de Balcarce, con una profundidad de 3 metros, no sacaron nada. Con más de 300 inscritos en un concurso, 50 no sacaron uno”, informó.

Sobre la situación en El Carpincho, recordó que “en 15 días mermó la cantidad de pique y no sabemos las causas, no está picando, y no hubo mortandad de pejerrey grande. No sabemos qué está pasando”. Entre octubre de 2023 y febrero del corriente año se sembraron 450 mil alevinos en dicha laguna de Junín. “Los procesamos en el laboratorio del club, se analizó el agua y se sembraron. Los trajimos de Chascomús. Algo está pasando, o está muy abajo o tiene mucha comida en el agua, por lo que no pica”, sostuvo.

En relación a la carpa y tararira, Perón reconoció que la situación es similar a la del pejerrey: “La falta de pesca nos está preocupando y perjudicando en relación al mantenimiento del club. Se complica al no haber ingreso de personas”.

“Este año vino un desove muy malo y no hubo uno natural. En temporadas normales procesaban 2 millones y actualmente no llega al millón. No sé si es el clima, la alimentación del agua, la sequía, las temperaturas y esperemos que cambie”, informó. “Si dejamos la pesca de lado, tenemos canchas de pádel, de tejo, tenemos proyecto de iluminar la cancha de vóley y la de fútbol. También hay un grupo de muchachos que vienen a hacer kayac. Económicamente estamos con lo justo”, afirmó.

“Yo anduve por clubes de otras lagunas y no hay un club completo como el nuestro, con mesas, parrillas, fogones, canchas, mercado, quinchos, etc. Queremos otro tipo de atractivo que no sea solo la pesca para tener personas y que vengan al club, además de la pesca”, manifestó.

Profundidad

Continuando con la entrevista, el presidente del Club de Pescadores afirmó: “Hoy El Carpincho no pasa de 1,30 metros de profundidad y perdimos profundidad por los sedimentos que traen los desagües pluviales de la Ciudad que entran a nuestra laguna. El asfalto se lava y va al Carpincho, al igual que las calles de tierra”.

“Ese es un problema serio y lo he hablado con Obras Públicas. Estamos acumulando tierra y si viene una inundación va a traer problema en lo que es el canal que conecta la de Gómez y El Carpincho, si bien tienen pensado en hacer el dragado”, manifestó.

“El problema está en el canal ya que en El Carpincho hay 6 compuertas, y la posibilidad de escurrimiento, si es que viene una inundación grande. El problema está en la parte del parque. Si no se hacen las obras habrá problemas serios”, subrayó.

“Hoy estamos a nivel de vertedero en El Carpincho y no está entrando agua desde agua por lo que no podemos largar agua río abajo. Con la lluvia última de abril hubo correntada y subió 20 centímetros y desaguó por arriba del vertedero de manera natural”, concluyó.