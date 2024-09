Cartonazo: tres lectores se repartieron el pozo de 180 mil pesos en efectivo

En la primera semana de la 21° edición del Cartonazo, tres lectores hicieron cartón lleno y se repartieron el pozo de 180 mil pesos en efectivo. Se trata Margarita Carra, Elsa Ferreira y José Cargnino, quienes recibieron el premio en efectivo durante la transmisión en vivo del noticiero de TeleJunín, ayer a las 12.30.

Una de las afortunadas fue la juninense Margarita Carra compra el diario en el kiosco Domínguez. “Todavía no sé que voy a hacer con el dinero, pero aprovecho para enviar saludos a mi familia”, indicó la lectora.

Por su parte, Elsa Ferreira es vecina de Leandro N. Alem y compra el diario en el kiosco Beba. “Todavía no pensé que voy a hacer con el dinero, pero me voy a hacer un regalo a mí misma”, comentó, y agradeció a Silvia Esnaola.

También resultó ganador José Cargnino, exjugador de Sarmiento, Rivadavia (J) y BAP, entre otros clubes. Al recibir el premio, el jubilado ferroviario indicó “estoy muy contento. Muchas gracias al kiosco El Rafa” y adelantó que hará “un asado para los amigos”. Con ellos, ya suman 266 los ganadores desde que comenzó el Cartonazo y más de $9.000.000 en premios.

Nueva edición

Recordemos que comenzó la edición vigésimo primera y el pozo semanal es de $100 mil. Los cartones son de color verde y los auspiciantes de esta edición son Montanari, Voy, Tuyen, Perkusic y Sabor Criollo.

Participar sigue siendo muy fácil. Los cartones se reparten con el diario del sábado y domingo. Con sus cartones, los lectores deberán comparar los números publicados los lunes, martes y miércoles.

Si en el curso de la semana se logran reunir las 15 coincidencias, tendrán un cartón lleno y habrán ganado el pozo semanal. Recordamos que hay tiempo hasta el miércoles de cada semana a las 20 para reclamar el premio.