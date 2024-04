Benito: “Con la Tasa de Seguridad, los vecinos aportan más de un millón de pesos diariamente”

En diálogo con TeleJunín, el secretario de Seguridad del Municipio, Lisandro Benito se refirió a la reunión mantenida con Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el intendente Pablo Petrecca e integrantes del área Seguridad de Junín. Al respecto dijo que había sido positiva, que el ministro les había dispensado “un tiempo importante”, que inició su gestión en diciembre y este fue su primer encuentro institucional con el Municipio local.

En cuanto a los resultados de la reunión, el funcionario manifestó que se había solicitado más efectivos en la calle, que ese había sido el primer reclamo hecho por el Intendente al ministro de Seguridad bonaerense.

Al principio de la nota, Benito destacó los aportes del Municipio de Junín para la seguridad de la ciudad. “A través de la Tasa de Seguridad, los vecinos aportan más de un millón de pesos diariamente, solamente de combustible. Este es un aporte trascendente. Uno ve los lugares donde no está ese aporte municipal, por ejemplo, en Pergamino, no hay prácticamente policía patrullando porque no hay combustible”, destacó.

Por otra parte mencionó lo que hacía la Provincia al respecto. “Paga los sueldos a la Policía y algo del combustible. Nosotros no solamente aportamos el combustible para la policía de seguridad (Comando de Patrullas, Comisarías, Motorizada), sino también para la policía de investigación (DDI, Narcotráfico), cuando necesita viajar por distintas causas, para trabajos previos a los operativos”, acotó.

Agregó que aportaban para arreglar los móviles patrullas de policía de Seguridad y descentralizada. “Si bien Provincia facilita un taller de reparaciones local (frente a los talleres municipales), para los repuestos aportan los vecinos de Junín. Ahí sumamos también a la Policía Federal y a la Gendarmería”, apuntó.

El reclamo

“En cantidad de efectivos – afirmó Benito-, hace más de 5 años que Junín no recibe ninguno. Nos interesa mucho los efectivos de Seguridad. Actualmente hay 700 policías de seguridad de los cuales 450 son activos y el resto tienen licencias por enfermedad y demás. De esos 450 activos, hay 150 con TNO (tareas no operativas). O sea, cumplen tareas administrativas, no pueden estar en la calle. Quedan 300, que actúan en una ciudad como Junín de 110 mil habitantes, con 14 cuadrículas, más los pueblos”.

“Hacen falta más efectivos en la calle y ese fue el primer reclamo que le hicimos con el Intendente al ministro de Seguridad”, afirmó.

Respecto a los 20 patrulleros nuevos que se entregaron en octubre del 2022, dijo que había varios que “ya cumplieron una vida útil porque vinieron con problemas de fabricación, requiriendo un montón de inversión para el arreglo”.

“Pasaron cinco años que Junín no se suma efectivos. Hoy, todos los cadetes que salen se van al Conurbano. Le dijimos al Ministro que veíamos bien que se hagan bases en San Nicolás u otras más cercanas a nosotros, o en Junín mismo, con esto del trabajo en común con Rosario, la provincia de Santa Fe. Los controles en ruta son importantes, han capturado drogas, dinero, armas, eso sirve pero necesitamos para acá adentro de la ciudad de Junín, que tiene sus complejidades, con el tema drogas, muchísimos hechos de escruches, hechos que molestan a la gente”, sostuvo.

Adelantó que en esta semana estaban coordinando con la secretaria de Gobierno, Agustina de Miguel, y los jefes policiales para hacer una reunión con los policías que están en calle, patrullando. “Uno ve los casos, barrios Bicentenario, Petit France, Resero Norte, Capilla de Loreto, es una franja donde hay dos o tres personas (ladrones) que se repiten. Hay uno que desde que estoy en la secretaría de Seguridad y he visto en los partes que lo han agarrado 12 veces, esclarecidos los hechos. En ese caso el Estado tiene que estar de los dos lados, en la represión del delito, en la represión de los que lucran con la salud de los pibes y atendiendo el tema de adicción”, apuntó.

Hechos

Haciendo mención de que en el mapa del delito de la Provincia, el conurbano estaba a la cabeza, acotó que desde el 10 de diciembre último Junín tuvo solo 4 hechos agravados de ingreso con gente adentro, que el último había sido el viernes pasado, a la noche, en barrio Lihué. “Ahí hubo ingreso con arma, precinta a la víctima, no hubo violencia hacia las personas por suerte. Pero no tenemos que conformarnos porque tuvimos solamente cuatro hechos de violencia, mientras otros municipios muchos más. Le dijimos al Ministro que el reclamo es ahora, para prevenir”, apuntó.

“En ese esquema se requiere una mayor fortaleza en cuanto a cantidad de efectivos para poder prevenir. Tenemos Infantería, el GAD, que son fuerzas descentralizadas y debe haber una colaboración a esa tarea y no puede depender de lo que consigamos nosotros. Tiene que haber una bajada para optimizar todos los recursos que hay”, dijo.