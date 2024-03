Se inició un nuevo ciclo de Vecinos a Escena

La directora de Cultura del Gobierno de Junín presenció en el teatro La Ranchería el primer encuentro del año de Vecinos a Escena. Tal como estaba estipulado, el programa comenzó con sus prácticas pertinentes y tuvo una gran convocatoria de participantes. Esta iniciativa, a cargo del profesional Horacio Jáuregui, se desarrolla todos los lunes desde las 18 a las 20:30 y es libre, abierta y gratuita para toda la comunidad.

Desde el área municipal mencionada destacaron el buen funcionamiento de la propuesta e invitaron a participar a todos aquellos vecinos que quieran formar parte y conocer el mundo del teatro en un ambiente grato y solidario.

A propósito de la actividad, Agustina Barbosa, directora de Cultura del Municipio, manifestó: “Esta es una propuesta que se lleva a cabo desde la Dirección de Cultura hace muchos años. Hay vecinos que vienen desde ediciones pasadas y se siguen manteniendo en el tiempo, y muchos otros comenzaron este año, se acercaron ahora y se están animando, eso me genera mucha gratitud”.

“Es un grupo que trabaja con teatro comunitario, con bastante horizontalidad. Por supuesto hay una cabeza que es el que termina de tomar las decisiones, que es Horacio (Jáuregui), pero con un grupo muy colaborativo donde buscan en conjunto hacer una obra de teatro, con personas que tengan un recorrido teatral o no. Y ese es el desafío”, afirmó. Luego agregó que eso es algo “del día a día, donde se habilitan a expresarse. Y eso es súper valioso, tener un espacio donde uno puede ser uno sin prejuicios”.

Seguidamente, Barbosa se refirió a la puesta en escena y señaló que “ya desde el día uno comenzaron ensayar y montar la obra que va a presentarse este año, que trata un poco sobre la historia de Junín. Esto recién comienza y ya se lo ve a Horario muy fluido con su rol y a los vecinos también muy contentos de empezar estas prácticas teatrales”.

Teatro La Ranchería

Por otro lado, hizo hincapié en el espacio en que se desarrolla la actividad y destacó: “Es algo no menor contar que se está llevando a cabo en el Teatro de la Ranchería, un lugar cultural tan importante para la ciudad, un espacio en el cual el Gobierno de Junín ha apostado y puso en valor. Hay una restauración muy importante que se realizó, y es valorado por todos los vecinos juninenses”.

“En el caso del grupo que integra Vecinos a Escena, ensayan el día que el teatro se encuentra cerrado al público, día que también es el franco del personal, que son los días lunes.

Las prácticas se realizan a partir de las 18. Quedan muchos encuentros por delante y vale destacar que, como muchas de las políticas que llevamos adelante desde el Municipio,

es una propuesta abierta, libre y gratuita”, subrayó.

Para finalizar, la directora de Cultura indicó que “los vecinos siempre destacan que tener la oportunidad de ensayar en el teatro tiene una magia particular, no solamente por la disposición del espacio, sino porque es un teatro que los juninenses lo sienten muy propio. Seguimos invitando a los vecinos a que vengan, que se sumen a la actividad, que disfruten, que prueben a ver cómo se sienten al salir de la rutina o hacer eso que querían hacer hace mucho tiempo y no se animaban”.