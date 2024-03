Una por una, cuál es el panorama de las obras públicas en Junín

Tras el anuncio de obra pública cero del Gobierno nacional y la crisis económica, que complica las arcas comunales, en Junín crece la preocupación por distintos proyectos en marcha, sea porque actualmente están paralizados, sea porque hay importantes atrasos en el envío de los recursos, que complican la ejecución y finalización de los trabajos.

El principal escollo es, sin duda, el futuro del paso bajo nivel de Rivadavia, una obra que quedó a mitad de camino y genera serios trastornos de comunicación a los vecinos, con el consecuente colapso de tránsito en Alberdi, especialmente en las horas pico, como el ingreso y salida de las escuelas.

Fuentes del bloque de concejales de La Libertad Avanza -representantes locales del Gobierno nacional, admitieron, ayer, en diálogo con Democracia, que “aún no hay nada”.

Cabe recordar que vecinos autoconvocados vienen reclamando la apertura del tránsito en el paso bajo nivel, una medida que, reconocen en el municipio, demandaría una suma cuantiosa, además de eventuales conflictos legales con la empresa y con el Estado nacional.

El concejal de Juntos Juan Fiorini afirmó a Democracia: “El Intendente lo dijo muy claro y firme en su discurso, la prioridad con Nación, hoy, es que se pueda hacer el paso bajo nivel. Obviamente, nos interesa también finalizar las 149 viviendas y la Autopista 7, que es muy importante para Junín”.

Y agregó: “Con la provincia hay diferentes deudas, pero sería importante que nos paguen lo que es muy viejo y que le den prioridad a la educación, porque hay tres escuelas en Junín por las cuales nos adeudan fondos y las está terminando el municipio con recursos propios”.

El espigón de la Laguna de Gómez, una obra provincial, está prácticamente terminado, ya que solo falta la baranda y la obra de arte. En tanto, la nueva terminal de ómnibus, situada en ruta 7 avenida de Circunvalación, también tiene un importante avance, al punto de que solo restaría realizar la obra de iluminación en el exterior. “Antes de fin de año va a estar inaugurada”, prometen en el municipio.

Las 149 viviendas de Procrear y las 25 viviendas del gobierno bonaerense están prácticamente paralizadas.

Gastón Bisio, concejal de Unión por la Patria, afirmó a Democracia: “Vivimos en una ciudad que está cruzada por el desinterés y la desidia de su gobierno local. Mientras es beneficiada por obras nacionales y provinciales, nuestro intendente le resta importancia a su ejecución y finalización”.

Y ahondó: “Puedo nombrar la obra de la terminal, que solo le faltan unos pocos postes de luminarias externas para su apertura; el espigón de la Laguna, que según los datos recabados en el gobierno provincial podría estar terminada si nuestro municipio presentase los certificados de avance de obra”.

“Sabemos de la fraternidad que tiene el Intendente con el actual Gobierno nacional, no sólo por su cercanía ideológica, sino por sus declaraciones, adhiriendo al Pacto de Mayo y la anterior fiscalización en el ballotage. Los ciudadanos de Junín ya no le creen el papel de víctima de gobiernos con los que no comulga, porque durante los 4 años anteriores pudimos ver la bajada de programas y obras a nuestra ciudad”, punzó.

“Pido al intendente que se ponga a gestionar las obras como prometió”, agregó.

Autopista 7

Una obra clave para el desarrollo de la región, como la autopista en la ruta nacional 7, se encuentra inconclusa: la variante de Chacabuco, que podría finalizarse en cuatro meses si apareciesen los fondos, está paralizada; al tiempo que la travesía urbana de Junín aparece casi como una utopía.