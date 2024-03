Con precios “por las nubes”, la actividad de la construcción cayó un 30% en Junín

Con el freno a la obra pública y la suba de precios de los materiales para la construcción, el sector atraviesa un momento complicado. Según datos del Indec, el nivel general del índice del costo de la construcción de febrero subió 254% respecto a los valores del mismo mes de 2023. Eso se refleja sin dudas en una importante caída de las ventas de los insumos del sector que según sus referentes, alcanza el 15%.

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad registró en el primer mes del año un derrumbe del 21,7 % y encadenó así tres meses de variación interanual negativa en este indicador. Respecto a diciembre pasado, la actividad sectorial mostró en enero un descenso del 10,2 %, sumando seis meses de contracción.

Propietarios de corralones locales destacaron el mismo panorama en la ciudad, con una caída en la industria del 30% que complica a la hora de afrontar los costos fijos, además de reducir márgenes de ganancia.

“Vienen meses complicados”

Edgardo Marsetti, socio de EyC Materiales aseguró que la caída en el sector de la construcción “puede ser inclusive de más del 30%”. Asimismo, aseguró que se habla de una caída muy fuerte en febrero, potenciada por el freno en la obra pública.

“La caída es muy importante, hay pocas consultas por presupuestos así que vienen algunos meses que creo que van a ser bastante complicados”, indicó a Democracia. Sobre el panorama en la ciudad, aseguró que “se ve que no se inician obras y por las que se construyen, no hay muchas consultas. Los valores están un poco por encima, creo que se tienen que acomodar los valores de venta. Es un proceso que va a llevar tiempo”.

Marsetti entiende que “los materiales subieron acompañando los aumentos. Hubo un ajuste en diciembre con el que incluso superaron a la inflación que hubo y ahora acompañan los márgenes de inflación”. Con esa situación, destacó que “las empresas pueden aumentar pero luego tienen la disyuntiva de que hay que facturar, entonces algunos retrotraen los precios con alguna oferta, porque hay que afrontar los meses con cierto nivel de facturación para soportar los gastos operativos. Es un poco de oferta y demanda, pero bueno, lo que falta es liquidez. En el mercado no hay dinero y eso se hace difícil”.

La situación complica a las empresas, “Tenemos empleados, hay cargos fijos, los seguros que aumentan, las tarifas. Es un problema para las pequeñas empresas como nosotros”. Consultado sobre las expectativas fue tajante: “Que se resuelva la política y haya un camino de recuperación. Si no aumenta el empleo privado el país va a estar siempre metido en estos problemas”.

Sin nuevas obras privadas

Javier Carpinella, de Carpinella Hnos. reconoció las dificultades en el sector y la falta de inicio de obras privadas.

“Se cayó bastante la construcción, un 30% fácil. A eso hay que sumar que los márgenes son cada vez más chicos y los gastos fijos cada vez más altos, los impuestos, gasoil, repuestos de camión. Estamos en una situación difícil. Sabíamos que se venía, que iba a pasar. Ahora te toca vivirla y se pone difícil. Ya ha pasado otras veces y es cuestión de seguir adelante”, señaló.

En cuanto a la suba en los valores de los materiales, aseguró que “los precios venían aumentando muy fuerte. Creo que ahora se van a calmar, todos vamos a perder rentabilidad, vamos a ganar menos, pero mientras se pueda sostener, tampoco podemos ir tan arriba con los precios. A las fábricas les debe pasar lo mismo. Ese es el panorama”. Carpinella aseguró que “en lo que es obra pública está todo parado. Y en cuanto a obras privadas, lo que se inició sigue. Obras nuevas no están empezando”.

Freno de la obra pública

Desde la Asociación Pymes de la Construcción (Apymeco), confirmaron los datos del Indec ya que “se paró la obra pública tanto a nivel nacional como a provincial”, Además, “la obra privada está muy parada desde diciembre, más que nada por expectativas respecto a la inflación y los precios”, indicó Matías Hernández, presidente de la asociación.

“La mayoría de las empresas de la asociación tienen obras paradas porque Provincia no paga certificados desde el año pasado. Y lo que es privado, está todo el mundo esperando porque no hay certezas. Están trabajando a un ritmo muy lento y sin arriesgarse para no perder”, agregó Hernández.

Incertidumbre

De acuerdo a un informe del Grupo Construya, que engloba a empresas productoras y de venta de materiales para la construcción, las ventas de estos productos cayeron enero un 19,6 % con respecto a diciembre y mostraron una baja del 29,2 % interanual.

Si bien se habla de factores estacionales también se refiere a “la incertidumbre que genera la alta inflación”, del 254,2 % interanual en enero. A su vez, de los datos que se dieron a conocer, los puestos de trabajo en el segmento de la construcción descendieron un 3,2 % interanual en diciembre último, hasta los 432.729, no obstante acumularon en 2023 un alza del 7,8 %.

Cabe recordar que el sindicato Unión Obrera de la Construcción se declaró el 26 de febrero en “estado de alerta” por la pérdida de 50.000 puestos de trabajo directos y unos 100.000 indirectos en el sector en los últimos dos meses por la paralización de las obras públicas dispuesta por el Gobierno nacional.