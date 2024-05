Reconocimientos a trabajadores del distrito en el Día Internacional del Trabajo

El 1° de Mayo se hizo el acto oficial por el Día del Trabajador en la rotonda El Labriego, donde se encuentra la bellísima estatua que plasma a uno de los trabajadores que hicieron posible la creación y desarrollo del distrito de Alem, un humilde trabajador rural.

Lucila García Faiez, con su bella voz, fue la encargada de conducir el acto, saludar a los presentes, luego anunciar la entrada de las banderas de ceremonia de escuelas e instituciones y la entonación del Himno Nacional, enmarcado por un cielo celeste y blanco.

Seguidamente, tomó la palabra Julia Serrani, maestra bibliotecaria de la Escuela N° 21, quien realizó una reseña de los hechos que marcaron la historia de las conquistas laborales, y que convirtieron al 1° de Mayo en el Día de los Trabajadores.

Por su parte, el intendente municipal Carlos Ferraris hizo el anuncio de homenaje a vecinos y vecinas, “cada uno con una historia de trabajo incansable, cada uno en su tarea” y acreedor de “muy merecido reconocimiento”.

“Nos convoca una fecha que parece festiva, pero cuyos inicios no tuvieron nada de auspicioso. Los trabajadores que nos precedieron y que dan motivo a esta fecha lucharon, reclamaron, sufrieron represión, cárcel y muerte en algunos casos. Si bien aquellos hechos –los de los llamados Mártires de Chicago- transcurrieron a fines del siglo 19, la situación actual no está tan alejada de aquellos tiempos”, dijo el jefe comunal.

“Lamentablemente no hay buenas noticias para el mundo laboral de la Argentina. Hace muy pocas horas el presidente envió a la Cámara de Diputados una serie de disposiciones encuadradas en una Ley Base, que fue aprobada y ahora deberá pasar a Senadores”, mencionó.

“Esta ley afecta rotundamente a los trabajadores, a la industria nacional, a las Pymes, a los trabajadores emergentes. Por pedido casi de rodillas de un diputado de Unión por la Patria se logró frenar por 90 días la desaparición del Monotributo Social, creado hace unos años para dar un marco de legalidad a los trabajadores informales, sin costo y con la posibilidad de facturar y de tener una obra social”, señaló.

“Pensemos: ¿quién va a generar trabajo? ¿Quién tiene ganas de invertir para crear puestos de trabajo? No vayamos muy lejos: hasta hace poco aquí en Vedia no había ni un local para alquilar; hoy las calles están llenas de carteles. O sea, el privado no reactiva el sector. ¿El Estado? Malas noticias: tampoco puede tomar gente, todo lo contrario, está achicando y despidiendo personal a diestra y siniestra”, denunció.

“Pido que hagan un ejercicio de sensibilidad, y piensen: desde el 10 de diciembre de 2023 y hasta hoy, 1° de mayo de 2024, ¿qué buena noticia hubo para los argentinos y argentinas? ¿Qué podemos destacar como positivo? Ninguna, son todas en contra”, apuntó.

“Hay muchísima gente que hoy tiene trabajo, y por ahí dice: estamos estancados, no podemos crecer, no me rinde el sueldo. Eso también tiene que ver con las decisiones que se están tomando a nivel nacional. Por eso me parece oportuno que todos nos demos un baño de humildad y pensemos en lo colectivo. Que no nos encaminen en la senda salvaje del sálvese quien pueda. No. Unámonos como comunidad, luchemos juntos: es la única salida”, propuso.

Después del aplauso cerrado que siguió a la alocución de Ferraris, los chicos del CEAT n° 571 brindaron una representación del mundo del trabajo. Siguió un reconocimiento a docentes de parte del Instituto Superior 211 y la Asociación de Docentes Jubilados. Recibieron su homenaje a tanta entrega y vocación Nélida Somenzini por Leandro N. Alem, María Estela Acton por Juan B. Alberdi, María Teresa Lombardo por El Dorado y María Isabel Olcoz por Vedia.

Por su parte, los alumnos del Jardín de Infantes 902 realizaron una exposición relativa a un trabajo realizado sobre oficios y profesiones.

Reconocimientos

En el Día del Trabajador, se hizo entrega de reconocimientos a aquellos que han llevado una vida de trabajo y esfuerzo, dando ejemplo de entrega y de lucha. Los homenajeados fueron:

-Lidia Paulina Martino, docente.

-Raquel Gatica, productora hortícola.

-Armando Cuadrado, albañil, electricista, cooperativista.

-Hilario Luna, trabajador rural.

-Francisco Lorenzo Armentano, tareas rurales.

-Lidia Fernández, docente de Música.

-Roberto Olguín, apicultor.

-Celina Martínez, enfermera.

-Roberto Goñi, trabajador rural.

-Fernando Bramajo, afilador.

-Emiliano Bramajo, ordeñador.

Finalmente, los chicos de 5° y 6° año de la Escuela Primaria N° 21 hicieron una versión coral e instrumental de “Trabajando, sí” a puro pulmón, saxo y tambores.

Como cierre, los funcionarios entregaron sendas ofrendas florales.