Recuerdan a Abel Argentino Real, quien abrió el camino para la inmobiliaria rural

El 15 de febrero del corriente año, Abel y Martín Real recordaron quien les marcó el camino en la profesión inmobiliaria, Abel Argentino Real, padre y abuelo de ellos, respectivamente, destacando su ejemplo y honestidad, trabajo y rectitud.

Al cumplirse dos años de la desaparición física de Abel Argentino Real, quienes lo continuaron en la profesión y en la empresa, hablaron con Democracia desde el nuevo lugar que ocupa Abel Real & Asociados, inmobiliaria rural, ubicada en Cabrera 254 de nuestra ciudad.

“Mi abuelo – dijo Martín- fue quien sentó las bases, por la década del 80, de nuestra inmobiliaria rural, siendo primera generación de martilleros. Se lo recuerda y extraña mucho porque eran muchas las charlas de negocio, progreso, trabajo y de realizaciones que pasábamos, estando él siempre pendiente de todo. Era común que los domingos estuviéramos junto con él repasando todo lo que se había hecho en la semana y lo que estaba por venir. Lo recordamos, pero también lo tenemos presente en nuestra actividad y en nuestra vida misma”.

En este punto cabe mencionar que Martín Real, que no solo siguió los pasos de su padre y abuelo en el trabajo de la inmobiliaria rural, es ingeniero agrónomo además de ser martillero y corredor público, a fin de abrirse camino en los tiempos que corren, que requieren cada vez mayor capacitación y profesionalismo, además de los valores transmitidos por su familia.

“En realidad siempre nos dieron libertad para elegir cualquier tipo de profesión, la prioridad era que fuéramos felices en su desempeño, pero más allá de eso, el escuchar tanto a mi padre como a mi abuelo hablar de algún negocio de la inmobiliaria, eso siempre me atraía, despertaba mi interés”, manifestó Martín.

Abel Real fue quien recibió en forma directa los conocimientos y experiencias de la actividad inmobiliaria que desarrolló su padre, abriéndose camino en la profesión bajo su guía, y hoy es no solo un referente en materia de inmobiliaria rural de nuestra región sino que además integra la comisión directiva de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, siendo su vicepresidente en ejercicio.

Cabe mencionar que tanto la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales como la inmobiliaria Abel Real son invitadas a participar de uno de los eventos más convocantes del campo argentino como es Expo Agro, que este año será entre los días 5 a 8 de marzo, en San Nicolás, creándose gran expectativa.

“La Cámara nuclea la mayor cantidad de vendedores de campo del país – explicó Abel al referirse a la entidad fundada en el 2011-. Como socio empecé a integrar la comisión directiva hace cinco años y hoy tenemos la suerte de estar en la vicepresidencia, algo que lo hacemos con dedicación y orgullo, que nos lleva bastante tiempo pero que nos relaciona con nuestros pares y nos mantenga al tanto de las distintos movimientos de la compra y venta de campos, y también de la realidad del mercado”.

A la pregunta cómo estaba el mercado inmobiliario rural, el entrevistado respondió que estaba bastante expectante, por una circunstancia del país, a la que no estaban ajenos. Los precios de los campos, de dos años para atrás se habían devaluado entre un 25 a un 30 por ciento, pero desde hace dos años a la fecha se han afirmado en su valor, tratando de fortificar el precio que habían bajado.

“Hoy la demanda de campo existe y por ahí el comprador no convalida los valores que hay hoy en día. El vendedor tiene la pretensión y el comprador quiere pagar otra”, acotó.

Respecto a si había ventas de grandes extensiones de campo a compradores extranjeros, Abel dijo que era un tema espinoso, ya que uno de los impedimentos era la Ley de Tierra vigente. “Todavía no tenemos novedad de que se haya reformulado nada. De todas maneras vale decir que no hay más de un 6 por ciento de nuestra tierra en manos de extranjeros y que la mayor cantidad de tierra en manos de extranjeros precisamente no está en la zona núcleo”, acotó. Y respecto a la Ley mencionada apuntó que no se sabía si se iba a reformular o sacar.

En cuanto a expectativas para este 2024, Abel Real manifestó que como vendedor de campos su posición era positiva, como lo demanda la profesión misma. “Mucho más allá de los vaivenes económicos, la tierra es un bien preciado, que al margen de tener una rentabilidad la persona sabe que tiene una seguridad en un nicho de valores y eso mismo hace que sea atractivo comprar”, explicó.

“La tierra es el refugio de valores, viéndolo desde un negocio inmobiliario , y por otro lado, viéndolo como negocio productivo, tiene una renta”, manifestó Abel.

Por su parte Martín sostuvo que las expectativas para este año eran buenas. “A pesar de haber tenido una etapa de seca otra vez, hace muy poco, los cultivos están mucho mejor que el año pasado. El escenario productivo está mejor en términos de humedad, de clima, y por lo tanto hay expectativas. Hay un buen interés en la inversión de campo aunque las cosas se están aletargando, postergando un poco en función de las medidas que tome el gobierno, como se va a dar la campaña agrícola y de los rendimientos. El panorama es positivo, pero expectante hasta después de la cosecha”, explicó.

Un nuevo lugar

Desde el 12 de enero del corriente año Abel Real & Asociados, inmobiliaria rural, está en una nueva dirección, ubicada en Cabrera 254, esquina 25 de Mayo.

“El objetivo era tener más espacio, mayor comodidad”, dijo Martín Real.

En este punto vale destacar que el nuevo lugar que ocupa la inmobiliaria, en una casona de calle Cabrera, es un espacio diseñado en su interior con detalles que hacen referencia a los tradicionales puestos de estancia, en predios rurales de la zona nucleo donde se asienta Junín.

Desde allí atienden las consultas y operaciones propias de la actividad, proporcionando asesoramiento especializado, concretando compras y ventas de campos, en un ambiente confortable.