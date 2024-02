Preocupa el aumento de vehículos que circulan sin tener el seguro al día en Junín

La devaluación en conjunto con el incremento de los precios y servicios y el estancamiento de los salarios generó que muchos juninenses, aun recortando algunos gastos superfluos, no logren cumplir con los pagos de algunos servicios, las tarjetas de créditos y también los seguros.

Uno de los casos más emblemáticos es el tema del seguro de los vehículos, condición obligatoria para circular en el país. Aunque son pocos los que deciden darle de baja y prefieren antes cambiar de prestador o bajar el plan, lo cierto es que lo que se viene incrementando en los últimos meses es la morosidad en las cuotas.

“Las pólizas de seguro si o si tienen un vencimiento, a las 12 horas. Es importantísimo tener la cuota al día y no hay problema cuando estás adherido al débito automático. Cuando uno hace el pago manual, a través de un medio de pago o transferencia, puede estar habiendo caducidades por no pagar a término. Es importante pagar a tiempo”, afirmó a Democracia el presidente de la Asociación de Productores de Seguros del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (APAS), Daniel González.

Y confirmó que “indudablemente las disposiciones económicas del país traen aparejado que haya una reducción en la contratación de coberturas”. Los vehículos de mayor porte, al igual que las motos tienen la obligatoriedad de tener el seguro de responsabilidad civil. Además, recordó que “hasta hace un mes y medio, las autoridades municipales, y policía podían solicitar la vigencia de una póliza de seguro de responsabilidad civil. Actualmente, esa exigencia de solicitar el comprobante del seguro ya no es obligatoria, lo que trajo aparejado una confusión de que el seguro no era obligatorio. Una de las medidas del Gobierno fue que esa, pero presó a la confusión, pero el seguro sigue siendo obligatorio”.

Al no haber un control de esa naturaleza “hay muchos vehículos que comenzaron a circular sin seguro en Junín. El 90 por ciento de las motocicletas no tiene cobertura de responsabilidad civil y se está trasladando también a vehículos de mayor porte”, informó.

“Estamos en una situación económica que trae aparejada la reducción de gastos y puede estar dándose en la cobertura de responsabilidad civil”, destacó González. También destacó que, si bien no ha sido tan grave la pérdida de pólizas, por la caída de ventas “se perdió la cobertura de autos cero kilómetro que es un factor para coberturas nuevas”.

Otro tema importante es que “la mayoría de las compañías han reducido la facturación mensual en un 80 por ciento para modificar el valor del vehículo que tiene incidencia en el costo de la póliza. Esto nos crea una responsabilidad de estar asesorando a los clientes”, manifestó. Además, “estamos asegurando el vehículo a un valor más alto”, subrayó.

En relación a un seguro de responsabilidad civil (contra tercero) “la cobertura hoy subió a 80 millones de pesos que no es solo para no transportados sino para los transportados que no sean familiar directo siempre y cuando esté respetando la capacidad máxima”, explicó.

Las otras pólizas son por “robo e incendio parcial, que es tercero completo, y la más amplia, que es la de todo riesgo, se ha ido muy arriba. De esta manera, la gente está bajando hacia un seguro ‘tercero completo’”, indicó.

¿Hay que tener el seguro del auto?

El presidente Javier Milei presentó en diciembre varias medidas a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia que formarán parte de su Gobierno. Una de ellas tiene que ver con los cambios en los Registros del Automotor y la documentación obligatoria para circular en todo el país.

En este contexto, una de las medidas indica que se necesitan para circular tres documentos obligatorios: cédula del automotor, licencia de conducir, y recibo de pago de la patente. Esto dejó en dudas qué hacer con la VTV y el seguro del automotor, otros dos documentos que hasta el momento eran obligatorios.

Hay un dato clave a tener en cuenta que responde la pregunta. El DNU que se conoció no deroga la Ley Nacional de Tránsito, que es la que especifica los detalles sobre el seguro automotor. Por lo cual, el seguro contra terceros sigue siendo obligatorio.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 en su artículo 68 dice que "Todo automotor, acoplado o semiacoplado debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o no. Igualmente resultará obligatorio el seguro para las motocicletas en las mismas condiciones que rige para los automotores".

Por otro lado, el mismo artículo especifica que: "Este seguro obligatorio será anual y podrá contratarse con cualquier entidad autorizada para operar en el ramo, la que debe otorgar al asegurado el comprobante que indica el inciso c) del artículo 40. Previamente se exigirá el cumplimiento de la revisión técnica obligatoria o que el vehículo esté en condiciones reglamentarias de seguridad si aquella no se ha realizado en el año previo."

El DNU, por su parte, dice que se sustituye el artículo 22 del Decreto-Ley Nº 6582/58 ratificado por la Ley N° 14.467 y ese artículo que todavía sigue vigente, en su texto original tenía exactamente el mismo contenido del nuevo, y la única modificación está dada por el agregado del texto que indica que "las cédulas se entregarán digitalmente, las que tendrán la misma validez que las físicas. El adquirente podrá pedir una o varias cédulas físicas las que podrán tener un costo".

Así, el DNU no cambia en nada la normativa que ya estaba vigente y tanto la obligatoriedad del seguro como la VTV deberán mantenerse, ya que están incluidos en la Ley Nacional de Tránsito.