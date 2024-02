De vendedor de autos a influencer en redes y desarrollador de plataformas de ecommerce

Con 18 años, Álvaro Oroza se propuso ser vendedor de autos. Y se lanzó tras ese propósito en condiciones más que desventajosas: sin capital y apenas con una libretita en la que llevaba un registro de su naciente actividad. Hoy, aquellas anotaciones se convirtieron en el “Manual de Procedimientos Automotor que ayuda a gente como yo que se inicia en este negocio” y en consejos que comparte como “auto influencer” en sus redes sociales.

Pero –fundamentalmente- dieron origen a una empresa de venta de vehículos que, desde Junín, se proyecta a todo el país mediante el formato de franquicias que se apalancan, no solo en la calidad de sus productos, sino también en una novedosa plataforma digital que –aplicando la ciencia de datos- amplifica al máximo las chances de alcanzar los mejores resultados.

“Puedo decir que en el mundo soy el primer vendedor de autos que creó su propio sistema operativo: Lucy. Es un CRM (Customer Relationship Management, según sus siglas en inglés), un software que permite a las empresas rastrear cada interacción con los usuarios de la plataforma de búsqueda de vehículos, donde tenés además un área comercial, un área contable, una de gestoría”, contó Oroza sobre esa herramienta informática que él desarrolló en paralelo a su empresa: ROM, Red Oroza Multimarca.

“Es realmente lo que todo vendedor de autos necesita tener, pensado por un vendedor de autos, ideado por un vendedor de autos y creado por un gran equipo de programación”, aseguró el empresario en una entrevista que concedió a TeleJunín. Pero Oroza se preocupa de aclarar que él no vende la foto de su éxito actual sino la película de un largo proceso no exento de sinsabores, cuyo abordaje –también- lo motivaron a desarrollar su etapa de “auto influencer”. Aunque también le gusta decir de sí mismo: “Soy un comunicador de la compra y venta de autos. Algo que en el nicho mío no hay”.

El manual de procedimientos

“Siempre me gustó contar, porque lo que sufrí mucho fue el proceso de hacerme vendedor por la falta de experiencia que lleva a caer en errores en la compra y venta. Y nadie me los enseñaba. Es un mercado que guarda para adentro sus secretos. Y donde todos te muestran en las redes solamente la película terminada. Son todos felices, con el Ferrari, el auto de alta gama… Pero para mí fue todo ensayo y error. No había un Manual de Procedimientos Automotor al que la gente pudiera acceder. Y hoy sí lo hay y lo puede tener a través de mi web www.alvarooroza.com.ar”, precisó el empresario comercial que en marzo también lanzará un libro en el que condensará su experiencia de vida.

Por esa sinceridad y por el “gancho” que parece ejercer su método, Oroza asegura que “en las redes realmente me está yendo bien”. Y lo mismo dice del cierre del balance del último año en su empresa ROM: “En el mercado automotor hay cierta impaciencia. La gente tiene mucha ansiedad. Pero para nosotros en particular el 2023 fue un muy buen año de ventas. Vendimos muchísimo y superamos un montón de expectativas”.

Red Oroza Multimarca (ROM) vive entonces un proceso de expansión “lento pero firme” a pesar de un escenario económico que se presenta cuando menos complejo. De hecho está abriendo franquicias de locales y afianza la plataforma www.comunidauto.net.ar, una comunidad de compra y venta de vehículos que reúne a agencias de venta de autos oficiales y multimarca de todo el país. Por otro lado, a nivel local está en pleno desarrollo de CAR, “un centro automotor de ROM de 1.800 metros cuadrados” de inminente inauguración.

Según detalló Oroza a TeleJunín, CAR va a contar con una confitería-restaurant para atención de los clientes y un primer piso con un shop automotor con productos de la marca, donde se ofrecerá “todo lo que es el detailing del auto, lo que la gente usa, el detergente, accesorios, la rejillita”.

También tendrá una variedad de repuestos automotor (baterías, cubiertas, todo lo que es alineación y balanceo, parabrisas, equipamiento), “y vamos a tener, aparte del shop y del restaurante, 11 estaciones de trabajo con 11 elevadores, donde cada uno va a hacer su parte: tren delantero, tren trasero, mecánica ligera, equipamiento”, detalló el empresario.

CAR y Comunidauto

Este centro de servicio CAR ya tiene sedes también en Rojas, Chivilcoy y pronto sumaría Mar del Plata, además de otras franquicias. Y en los planes está el desarrollo de una logística propia para asistencia mecánica, al que se podrá suscribir en el futuro con la tarjeta del Club ROM.

Pero Oroza igualmente se muestra muy sorprendido por el desarrollo que su empresa alcanzó en las plataformas electrónicas. “La verdad es que hoy me encuentro a mi edad (40) con una empresa que es de software y nunca me lo hubiera imaginado. Generé muchos recursos e hice muchas cosas para tratar de transformar y mejorar el mercado automotor”.

Y cierra la charla desmitificando un cliché que afecta a quienes realizan esta actividad comercial: “El vendedor de autos siempre está mal visto, y yo creo que no está mal visto porque quiere hacer las cosas mal, sino por falta de procesos. Y nosotros les damos esos procesos a los vendedores”.

Para respaldar aún más su actividad, en el futuro –aseguró Oroza- van a sumar el historial de la mecánica de cada vehículo expuesto en Comunidadauto, de modo tal que el cliente no se encuentre con “sorpresas” una vez adquirido.