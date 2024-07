Un grupo de estudiantes de O´Higgins promociona la localidad a través de Tik Tok

El programa Futuro Memoria es impulsado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Busca reflexionar sobre las implicancias políticas, económicas y culturales de la última dictadura cívico-militar y pensar los desafíos de la Democracia en el presente, hacia el futuro. Así, alumnos de diferentes colegios de la Provincia pueden participar, a través de la presentación de distintas producciones artísticas y culturales, para vivir una experiencia educativa y creativa. Pueden recurrir al lenguaje artístico comunicacional con el que se sientan más cómodos y que consideren más adecuado para lo que desean contar, como documental, radial, podcast, musical o mural; pero el formato de entrega es audiovisual, a través de la red social TikTok. En ese sentido, los alumnos deben elegir uno de los ejes temáticos propuestos (Democracia siempre; Los caminos de la Memoria, la Verdad y la Justicia; y Juventudes y participación) para investigar y realizar la producción requerida. El grupo ganador se dará a conocer en el mes de octubre cuando todos los colegios que participan se encuentren en La República de los Niños para intercambiar experiencias y conocimientos. Como premio se obtendrán importantes recursos tecnológicos para la institución.

El caso de O´Higgins

De esta manera, la iniciativa de los alumnos de cuarto año del Instituto Santa Ana de O´Higgins está vinculada al eje temático “Juventudes y participación” y consta de la presentación de videos en Tik Tok, a través de la cuenta @isa_futuro, donde se muestran distintos sitios que se pueden visitar en el pueblo como, por ejemplo, La Mariápolis. El objetivo es viralizar el contenido para que cada vez más gente conozca la localidad y, además, los jurados puedan evaluar el trabajo realizado y así llegar a la final.

“El año pasado habíamos participado con un proyecto sobre “la Democracia y sus 40 años”, pero no pudimos viajar a Tecnópolis por un problema con el transporte; y este año quisimos volver a participar en “Juventudes y participación” con otro proyecto para poder ir a la República de los Niños, en La Plata", relataron los alumnos y agregaron: “armamos dos grupos porque el cupo es hasta 12 y nosotros somos 16, pero de todas formas trabajamos en forma conjunta”.

En ese sentido, explicaron que decidieron hacer distintos videos sobre el pueblo, contar sus costumbres, lo que hay para hacer y qué se puede visitar. “Empezamos con Mariápolis, mostrando todo el lugar y lo que se puede conocer. La idea es ir haciendo distintas producciones similares y luego se entrega un último video final”, sostuvieron y añadieron que “lo que tenemos que lograr son muchas visualizaciones y likes para que la cuenta se haga viral”.

Sobre la elección de la temática, los chicos contaron que “podíamos llevar el tema para donde quisiéramos, solo tenía que estar relacionado a juventud y participación. Por eso elegimos contar qué cosas podemos hacer en el pueblo y, a su vez, darlo a conocer”.

Al respecto, manifestaron que la idea es mostrar las distintas instituciones con las que cuenta O´Higgins, las fiestas populares que se llevan a cabo, los diferentes lugares de encuentro y los eventos que se realizan para lograr recaudar el dinero para el viaje de egresados. “Lo que ocurre en nuestro pueblo no sucede en todas partes, no siempre la institución escolar, la delegación y los habitantes colaboran y apoyan todos los eventos que realizamos para poder viajar a Bariloche”, aseguraron y agregaron: “Durante el año, distintos grupos del secundario organizan el baile del otoño, la primavera y los corsos. Está todo planificado”.

Por último, contaron cómo dividen las tareas para realizar las producciones de Tik Tok. “La idea es que participemos todos. Algunos editan, otros graban y otros ponen la voz en off.

No es que cada uno tiene un rol, sino que eso lo vamos viendo en el momento y nos vamos dividiendo de acuerdo a lo que a cada uno le gusta hacer”, expresaron y dijeron que “la gente del pueblo siempre nos apoya y a todos les gustó. Lo que nos pasa es que no todos tienen una cuenta en esa red social, pero bueno, nosotros también lo compartimos en Instagram y por WhatsApp para dar a conocer todo lo que vamos subiendo. De todas formas, sino ganamos, no pasa nada; la idea es poder viajar a La Plata y tener una linda experiencia”.

El apoyo docente

El proyecto es coordinado por Leonela Franco, profesora de Lengua y Literatura de la institución y por su bibliotecaria, Alejandra Peppe, quienes tuvieron que realizar una capacitación especial sobre el eje elegido, donde se les informó qué se espera de cada propuesta.

“La realidad es que fueron los alumnos los que llegaron con esta idea. Nosotros no la conocíamos. Así que indagamos y nos anotamos. Me pareció genial ya que viene de la mano con otros proyectos que venimos trabajando con otro curso”, relató Leonela y añadió: “Notamos que hay mucho interés en los chicos por mostrar el pueblo y lo que sucede allí, así que decidimos acompañarlos y guiarlos en todo el proceso”.