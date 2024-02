Linguido: "Estamos dando un paso muy importante en la modernización del Municipio"

Lorena Linguido, Secretaria de Hacienda y Finanzas del Gobierno del municipio, aseguró que se pudo avanzar "en la actualización en todo lo que tiene que ver con la implementación de la ordenanza fiscal e impositiva, las tasas y su método de liquidación, siempre, con la premisa de ser un Municipio más ágil, moderno y transparente".



También destacó el buen comportamiento de los vecinos, quienes a pesar de las dudas generadas por el nuevo sistema, se acercaron hasta las oficinas de Rivadavia 80 o la delegación de Villa Belgrano, de Padre Ghio 421, donde pudieron evacuar todas las dudas y recordó que en febrero, el vencimiento de la Tasa será el 20 de febrero.



La funcionaria destacó que "el primer mes fue todo un cambio que hicimos, pero lo más destacable es que se pudo poner en marcha esta nueva herramienta, impulsada por el Ejecutivo y aprobada por el Concejo Deliberante. Es muy positivo esto porque pudimos comenzar a trabajar desde el primero de enero con la agencia, que hoy, como bien explicamos anteriormente, funciona bajo una subsecretaría, pero en los próximos años se va a transformar en un organismo descentralizado".



"En ese primer mes lo que nosotros hicimos fue, actualizar todo lo que tiene que ver con la ordenanza fiscal impositiva, todo lo que tiene que ver con las tasas y todo el método de liquidación, donde pasamos a una boleta única, con nueva imágen y un renombramiento de las tasas. Por supuesto, ese cambio en los sistemas municipales generó un proceso que, como se supo, tuvo algunas complicaciones, no en la liquidación pero sí en el cobro", explicó Lorena Linguido.



En este marco, la funcionaria también resaltó el agradecimiento a los vecinos "porque fueron muchísimos los que se acercaron y, sinceramente, el equipo de Hacienda respondió todas las consultas, habilitamos una tercera caja para que la gente no tenga tanta espera, hicimos un montón de acciones para que el vecino pueda pagar y cumplir, porque así quería hacerlo.



"Para la próxima cuota, que vence ahora el 20 de febrero, hay muchísimas de estas complejidades que surgieron que ya van a estar solucionadas, sí es importante destacar que, ya en la cuota 2, los vecinos si podrán ver el detalle de los descuentos, ya sea por buen contribuyente, por boleta digital o débito automático", anunció.



Linguido destacó el hecho de "los vecinos se hayan acercado al Municipio, porque sinceramente ante la imposibilidad de pagar, que el vecino se haya acercado con la intención de hacerlo es para valorar y agradecer" e indicó que "las principales inquietudes pasaron por el nuevo nombre de la tasa, que ahora es Servicio Público Urbano, sobre el pago anual, sobre los descuentos y si efectivamente los tenían aplicados, en definitiva, asegurarse que la bolera estaba bien liquidada, que los descuentos estaban hechos y pagar, ya sea la opción del pago anual o de la cuota".

La secretaria de Hacienda y Finanzas del Gobierno de Junín, adelantó también que "en la cuota 2, correspondiente a febrero, quien por alguna razón no pudo pagar en término la cuota 1, porque tal vez estaba de viaje o estaba acostumbrado a hacer el pago virtual y no lo pudo hacer, vamos a mantenerles el descuento de buen cumplimiento y boleta digital, se va a pasar a la cuota 2 de oficio. Es decir, quien aún no haya pagado la cuota 1, en la cuota 2 no perderá esos beneficios".



Por último, Linguido recordó a los vecinos que "a través de las redes sociales de ARJUM, permanentemente se va actualizando la toda la información necesaria, ya sea sobre liquidaciones, beneficios, destinatarios y cómo acceder, además pueden evacuar cualquier tipo de duda o inquietud que tengan. Ella son: Instagram @arjun_junin , Facebook @ARJUN y en X, @arjunjunin".



Nueva boleta y liquidación de tasas



Respecto a los cambios en las boletas que reciben los vecinos, a partir del mes de enero, la secretaría de Hacienda del Municipio, recordó que "lo que se planteó para este 2024 es que, a partir de enero, el vecino que pagaba el Servicio Sanitario y el de Conservación de la Vía Pública, de manera bimestral, comenzará a pagarlo de manera mensual y vendrá en una única boleta. Es decir, ahora, los servicios de CVP Y Servicios Sanitarios, se liquidan de manera mensual en una única boleta. La Tasa de Red Vial también pasó a ser mensual".



Pago anual, boleta digital y débito automático



En este punto Linguido manifestó: “Continúa el descuento del 25% para todos aquellos vecinos que opten por el pago anual de las tasas, este año se agregó el pago anual de Obras Sanitarias debido a que se contemplan las dos tasas en una boleta”, dijo Linguido y añadió: “Quienes opten por el pago mensual con buen cumplimiento y estando, van a tener un 15% de descuento y si se adhieren a la boleta digital van a tener otra rebaja del 5% y si lo hacen por débito automático otro 5% más”.



Jubilados



“Es un sector que nos preocupa y al que venimos contemplando con mejoras permanentes, en cuanto a los descuentos a los que pueden acceder, tal es así que este año ampliamos significativamente los beneficios ya que establecimos la exención del pago del 100% para quienes cobren hasta tres haberes mínimos jubilatorios”, manifestó la contadora y destacó que “esto cabe para cualquier jubilado de cualquier régimen, mientras se cumpla la condición de que el grupo familiar tenga hasta tres haberes mínimos”.

También señaló que, "durante el primer mes del año, más de 500 jubilados y pensionados renovaron este beneficio y gracias a la flexibilización impulsada por el Intendente Pablo Petrecca, entendiendo la difícil situación económica del país, más de 100 accedieron por primera vez. Es importante recordar que, la vigencia para acceder a este beneficio es hasta el 31 de marzo"



Personas con discapacidad



Con respecto a este grupo social, la funcionaria resaltó que “las personas con discapacidad entran en la categoría de Tasa Social que implica un 50% de descuento, junto con aquellas personas que cobren hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles, y el monotributo social”. Luego, recalcó que “las personas con discapacidad tiene eximición del 100% del pago de las tasas de Patente Automotor y Motovehículos, beneficio cuyo vencimiento está sujeto al del Certificado Único de Discapacidad (CUD), una modificación que se implementó recientemente y que es una mejora, porque de lo contrario todos los años tenían que renovar este beneficio”.



Habilitaciones para comercios



"Así como implementamos el año pasado, en este 2024 vamos a continuar con el beneficio de la gratuidad en el trámite de habilitaciones para quienes inicien una actividad productiva, con un pequeño comercio, nos referimos a aquellas actividades que estén en régimen simplificado y que estén dentro de las categorías A, B, C o D del monotributo”, expuso la secretaria de Hacienda y Finanzas y subrayó que “además los acompañamos con un descuento del 100% de la tasa de Seguridad e Higiene por el término de un año, mientras que el resto de los comercios que ya están en funciones, los del régimen general y responsables inscriptos, tienen un descuento del 10% por buen cumplimiento”.