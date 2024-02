En nuestra ciudad hubo 35 casos positivos de Covid-19 en enero de 2024

Según datos proporcionados a Democracia, por la subsecretaria de Salud del Gobierno de Junín, doctora Gabriela Franchi, el miércoles último cerró en 35 el número de casos confirmados de Covid en enero registrados en nuestro distrito.

Debido al fuerte crecimiento observado de los contagios de coronavirus en lo que va del primer mes del 2024, las autoridades sanitarias dispusieron varios espacios de vacunación en la ciudad. Del 18 hasta el 25 de enero, se más que duplicaron los casos, ya que de 9 pasaron a 22; y del 25 al 31, hubo 13 confirmaciones más. Se estima que son mucho más los casos en Junín, teniendo en cuenta que los test se hacen gratuitamente solo a personal de salud, internados o mayores de 50 años.

La situación ya se observa en la calle, en los consultorios, en centros de salud, donde se toman medidas como la colocación del barbijo y la limitación de las visitas a internados, según las características y riesgos que pueden afectar a pacientes.

Por lo expuesto, la gente consulta más en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) o consultorios particulares y muestra más interés por ponerse la vacuna, que ahora es anual.

Al respecto, la doctora Gabriela Franchi dijo que, debido a que hay más cantidad de gente con intención de vacunarse, han distribuido la vacuna contra el Covid en varios CAPS, los de barrio Emilio Mitre, en Remedios de Escalada y avenida La Plata; el de barrio Villa del Parque; Los Almendros; El Picaflor, que siempre estuvo vacunando; y en el CAPS 12, ubicado en Primera Junta y Av. Alvear. Además en ambos CIC (Centro Integrador Comunitario): el de Cuadrante Noroeste, en Bozzetti y Payán, y el de Alvear y Alberti.

Respecto a los horarios, en el CAPS 12, es de 8 a 14; en Villa del Parque, de 8 a 16, y en el resto de los lugares, de 8 a 17 horas. El refuerzo contra el Covid 19, en el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Piñeyro” se realiza de lunes a viernes, de 7:00 a 12:00 (adultos) y de 12:00 a 17:45 horas (pediátricos).

La médica recomendó que si una persona tiene síntomas debe consultar al médico y aislarse.

En el país

El Ministerio de Salud recomienda reforzar la vacunación contra Covid-19.

Ante el aumento del número de casos de Covid-19 registrado durante las últimas semanas en nuestro país, el Ministerio de Salud de la Nación sostiene la importancia de mantener actualizada la aplicación de dosis de refuerzo de vacuna contra esta enfermedad, sobre todo las personas mayores de 50 años y quienes tengan condiciones de riesgo.

Lo que recomiendan a quienes se encuentren dentro de grupos con alto riesgo de desarrollar formas graves de enfermedad -como son las personas de 50 años o más, las personas gestantes (en cualquier trimestre de la gestación) y las personas de 6 meses o más con inmunocompromiso- es que reciban una dosis de refuerzo contra Covid-19 si han transcurrido 6 meses desde la última dosis aplicada, independientemente de la cantidad de refuerzos recibidos previamente.

Por su parte, las personas menores de 50 años con comorbilidades que no afectan al sistema inmune (enfermedades crónicas y obesidad) y las personas con mayor riesgo de exposición (personal de salud y función estratégica) se incluyen en el grupo de riesgo intermedio de desarrollar formas graves por infección de Covid-19. En estos casos, la recomendación es que, si ya han recibido un refuerzo en los últimos 6 meses, recuerden la importancia de recibir un refuerzo anual.

Por último, para las personas consideradas con bajo riesgo de complicaciones, es decir, aquellas menores de 50 años sin comorbilidades, se recomienda que la vacunación de refuerzo contra el Covid-19 sea anual. Tras la evolución que ha tenido la vacuna contra el Covid 19 desde la pandemia, se recomienda aplicársela cada año a fin de evitar riesgo de desarrollar una enfermedad de Covid 19 grave por este virus.

Medidas preventivas

Medidas para la prevención de infecciones respiratorias agudas, entre las que se encuentra el Covid:

-Ventilación adecuada de los ambientes.

-Lavado frecuente y adecuado de manos.

-Cubrir la boca y la nariz al toser y estornudar; lavarse las manos inmediatamente.

-Tirar a la basura los pañuelos descartables inmediatamente después de usarlos.

-No compartir artículos personales como vasos, cubiertos y utensilios.

En el mundo

El virus Covid 19 sigue cambiando constantemente y puede dar lugar a nuevas variantes y sublinajes que se propaguen con mayor rapidez o eficacia. Si eso ocurre, la subvariante puede volverse más común en relación con otras que estén circulando. Eso ocurrió con el sublinaje de Ómicron llamado JN.1.

A nivel mundial, JN.1 es actualmente la subvariante de interés más circulante y ha sido notificada por 71 países, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se la ha detectado en Colombia, Argentina, México y Perú, entre otros países de América Latina.

El JN.1 parece ser muy contagioso, quizá más que cualquier otro miembro de la familia Ómicron, sostuvo William Schaffner, profesor de enfermedades infecciosas y política sanitaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt.

Las personas con enfermedades respiratorias crónicas, cardiológicas e inmunocomprometidos que aún no se han vacunado o no tienen los refuerzos al día tienen hoy más riesgo de tener COVID grave. “Las personas que estamos viendo hospitalizadas hoy son generalmente personas en las categorías de alto riesgo que no han aprovechado la vacuna actualizada”, dijo Schaffner.

“Creo que JN.1 claramente está impulsando la transmisión”, dijo el epidemiólogo Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota. “Afortunadamente, no hay pruebas de que esté produciendo una enfermedad más grave”, acotó.

Por su parte, el doctor Humberto Debat, investigador en virología del Conicet y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, comentó: “La subvariante JN.1 es la que está pasando a predominar en el mundo. Está relacionado con la cronología de las infecciones, el estatus inmunológico de la población y una baja frecuencia de aplicación de las dosis de refuerzo de vacunas. Esto facilita la posibilidad de nuevas infecciones”.

¿Cuáles son los síntomas de la subvariante JN.1? Los síntomas pueden ser fiebre o escalofríos, tos, sentir que le falta el aire, fatiga, dolores musculares y corporales, dolor de cabeza, pérdida reciente del olfato o el gusto, dolor de garganta, congestión o moqueo, náuseas o vómitos, y diarrea.