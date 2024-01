Más de 300 niños participaron del encuentro de natación

Más de 300 niños, acompañados por sus profesores y familiares participaron del encuentro de natación organizado por el Gobierno de Junín. El intendente, Pablo Petrecca, estuvo allí para saludar y felicitar a los chicos y destacó: "Este tipo de jornadas ayudan a la formación y fomento de valores, que es algo fundamental, y en eso trabajamos desde la gestión”.



El encuentro que tiene como propósito promover la integración social y concientizar sobre la importancia de la natación reunió a seis colonias representando a diferentes instituciones de la ciudad. El próximo torneo participativo tendrá lugar el 8 de febrero en las instalaciones del club Los Miuras. “Estos espacios son fundamentales; la verdad es que cuando uno ve en este día tan espléndido, a más de 300 chicos de 3 años a 14 años que están disfrutando de la jornada, genera muchísima alegría y entusiasmo”, expresó Petrecca.



“Lo que hace este encuentro es integrar a las distintas colonias de verano en una especie de torneo, de competencia que, por supuesto, los motiva, los alegra e incentiva a los niños, pero además de la competencia, la importancia es el aprendizaje y la diversión que esto deja”, agregó.





“Otro de los motivos es el fomento de los valores que tiene el deporte, en este caso la natación; el aprendizaje del valor del equipo, de la ayuda, del esfuerzo para mejorarse uno mismo y saber que los compañeros desde afuera están alentando. Eso es lo que dejan estos encuentros y el deporte en general”, dijo el intendente.



“Desde la Dirección de Deportes en conjunto con las distintas instituciones, se vienen llevando a cabo actividades muy lindas y, en este caso, nos parece muy interesante porque la familia está acompañando a cada chico, al igual que los profesores. Toda esta organización la hacemos para ellos, para los niños, para el deporte y la formación”, afirmó el jefe comunal



Seguidamente, sobre lo vivido en la jornada, Ariel Pulido, en representación de la colonia de verano AEFIP, manifestó: “Esto es increíble, me da mucha felicidad ver esta movida. Pablo (Petrecca) abarcó todos los aspectos en una sola jornada y eso significa muchísimo. En lo personal, casi a mis 60 años, sigo motivado y me sigo emocionando con este tipo de eventos”.



“Esto no solo promueve el compañerismo, sino el inicio de algo: hay niños que nadan por primera vez y ni hablar de lo que significa para la seguridad de ellos saber nadar y tener esta herramienta. Como lo mencionaba el intendente, es muy importante que la familia esté presente, que seamos todos los que estamos participando; no hay una competencia feroz, sino un espacio de acompañamiento entre todos, se trata de disfrutar el momento y apoyar el crecimiento”, declaró.



Haciendo referencia a la experiencia personal, Pulido dijo: “Este deporte significó mucho para mí porque fue un estilo de vida y ese estilo de vida es cuidarse, respetarse, acompañar, todas estas cosas siguen siendo para mí invalorables. Y que nosotros, como profesores, estemos dando ese mensaje de que lo importante es el desafío, el superarse personalmente, el respetar al otro, es muy gratificante”.



“Celebramos esta jornada que promueve el Municipio; la natación también es superarse a uno mismo, no es el tiempo ni el cronómetro, es la técnica para mejorar personalmente y a partir de ahí sentir confianza. Hablando desde la construcción de la confianza, yo creo que le permitimos a los chicos pensar que todo es posible”, reafirmó y por último valoró: “Y mucho más va a ser posible si estamos juntos, si somos muchos, y esto es un ejemplo, tenemos la presencia de Pablo (Petrecca), de un montón de familias, la comunidad en general, un montón de profesionales que estamos acá incentivando y que justamente trabajamos por y para los niños”.