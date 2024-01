Se realizó la clase de yoga en beneficio de felinos rescatados

Se realizó la clase de yoga a beneficio de los gatos rescatados. Muchos vecinos se interesaron por la causa y aportaron alimento balanceado para donar a dichas entidades. Además de la clase de meditación impartida por la Prof. María Belén Rodríguez, la jornada contó con la participación de la artista “Lula” Petrecca, quien interpretó música en vivo y desde la organización destacaron la buena repercusión que tuvo la iniciativa.

Una vez concluida la clase, Agustina Barbosa, directora de Cultura del Municipio, declaró: “Es una alegría gigante ver la buena recepción que tuvo esta propuesta porque tiene que ver con varios factores, entre los que se incluyen cómo nos relacionamos con el entorno y cómo entendemos a los animales, si como cosas simplemente o como los seres sintientes que realmente son. Por lo tanto, tenemos la capacidad de abrir nuestra mirada para entender que el par puede ser un ser humano, pero también un animal que tiene muchísimo para enseñarnos”.





“La idea de todo esto fue poder juntar y aunar esfuerzos entre todos, Belén Rodríguez es empleada municipal y responsable del Museo Histórico fue la encargada de brindar la clase de yoga”, dijo Barbosa y añadió: “Estamos muy contentas con la repercusión que tuvo la propuesta y la gran cantidad de gente que se interesó en participar”. Luego, afirmó que “estamos muy agradecidos con los vecinos y las vecinas porque sin su colaboración esto no hubiese sido posible”.

“También contamos con la participación de Lula, una artista de la ciudad que se sumó por propia voluntad y ganas de participar para poner música en vivo, así que estamos muy contentos por esta buena articulación y coordinación que concretamos por el bien de los animales sobre todo”, destacó.

A su turno, Mara Bilos, del grupo “Patitas Felices”, expuso: “Estoy feliz y muy agradecida por las chicas de la Municipalidad que nos ofrecieron esta oportunidad. Hay muchísima gente que ayuda y es algo que sin dudas nos llena de orgullo porque no nos sentimos solas en esto”.

“Queremos que se sumen más personas al grupo, que nos conozcan y sepan quiénes somos y qué hacemos, como así también que conozcan a todos los michis que hay y que tenemos en nuestra página abierta para toda la comunidad”, resaltó Bilos. En continuidad, dijo que “queremos que se sumen e involucren que nosotras vamos a estar siempre y no los vamos a dejar solos, con el fin de que haya cada vez menos gatos en las calles y más en los hogares”.

Asimismo, mencionó que “nos pueden encontrar en nuestra página @patitasfelices.junin, yo soy la creadora de la página y me acompañan en el equipo Milena Miguelez y Aldana Soriano, si bien ‘patitas felices’ somos todos y todas como siempre decimos, todas las personas que transitan, adoptan y difunden”.