PAMI: “Los problemas no pueden esperar”

Como anticipó Democracia, en exclusiva, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) oficializó recientemente el nombramiento como director de la Unidad de Gestión Local de PAMI Junín al abogado Nicolás Cornaglia. El doctor, que asume en reemplazo del camporista Andrés Merani, está vinculado al espacio político La Libertad Avanza.

Durante la semana, Cornaglia fue entrevistado en TeleJunín y analizó su llegada al organismo: "Supongo que debo haber sido escogido por mi capacidad, por mi experiencia en la profesión, por mi capacidad para resolver problemas, entiendo que debo haber sido escogido por eso y obviamente mi vinculación con mi trabajo en La Libertad Avanza, es un cargo político".

"Es todo un desafío hacerse cargo de un organismo tan importante, tan sensible, lo que es la salud de los adultos mayores y con tantas necesidades, así que contento", expresó. Y añadió: "Me reuní con las autoridades del hospital, con la boca de atención que tenemos en el hospital, ya viendo el problema que tenemos con los turnos, empezando a detectar problemas para empezar a diseñar soluciones de lo más urgente a lo menos urgente".

"Tenemos problemas que ya se ha hecho público en la clínica Los Almendros, en la cual tenemos 49 jubilados internados, ha habido un conflicto en el cual se habían quedado sin médicos, está judicializado, tenemos una orden judicial también que nos llegó de hacer dos inspecciones diarias", describió.

“Tenemos necesidades de camas, muchas necesidades, ya tengo reuniones previstas para estas semanas con la Pequeña Familia y con las autoridades del Sanatorio. Además, tuve reuniones con PAMI Escucha, estuve por Zoom con todas las agencias que están a mi cargo, poniéndome a disposición, pidiendo informes de cada área", dijo.

En ese sentido, Cornaglia mencionó que "los problemas de salud de los adultos mayores no pueden esperar, ningún problema de salud puede esperar, menos el de un adulto mayor. Cuando escuchas, por ejemplo, que llega un audífono para un afiliado y cuando le llega ya no está con nosotros, eso resulta imperdonable, es una inmoralidad que no quiero que siga pasando".

Medicamentos

Sobre los medicamentos, Cornaglia mencionó: "Entiendo que todo lo que es insumos importados se va a ir corrigiendo, vamos a ir resolviendo con los permisos automáticos de la importación que, a pesar de que tenga cierto retraso, se va a ir corrigiendo".

Por último, el nuevo jefe de PAMI afirmó: "Quiero transmitirles a todos los jubilados, pensionados y excombatientes de Malvinas que estoy a su disposición, que son mis jefes, son quienes me van a pagar el sueldo, así que me van a encontrar a disposición desde las siete de la mañana, en la oficina, para lo que necesiten".