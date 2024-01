Críticas y apoyos del arco político local tras el primer mes del gobierno de Milei

Cumplido el primer mes del gobierno del presidente Javier Milei, Democracia realizó una rueda de entrevistas con representantes de todo el arco político juninense para conocer qué balance realizan y cómo proyectan que serán los próximos meses.

Así, mientras que los libertarios destacan la “coherencia” entre el discurso de campaña y las medidas implementadas; Juntos apoya la mayoría de las medidas, pero reclama mayor institucionalidad. Unión por la Patria, por su parte, habla de “estafa electoral” y cuestiona la pérdida del poder adquisitivo del salario y la transferencia “brutal” a los sectores concentrados de la economía.

Juan Fiorini, presidente del Concejo Deliberante (Pro), afirmó a Democracia: “Creo que está sucediendo lo anunciado por este Gobierno, que estaba previsto para estos primeros meses, y que tendrá implicancias de corto y largo plazo. La Argentina venía sufriendo en los últimos años las consecuencias de la falta de medidas claras, y de la insistencia en un modelo que no tenía futuro, y hoy seguimos viendo parte de esas consecuencias, que requerirán, a mi modo de ver, medidas sostenidas y congruentes para salir adelante”.

Y el ex secretario general del municipio añadió: “El proceso que estamos viviendo es difícil y nos afectará a todos, ya sea de manera directa o indirecta. Esperamos que estas medidas, en el mediano plazo, puedan mostrarnos resultados diferentes, que lleven a una estabilización de la economía, y a partir de ahí al crecimiento. Mientras tanto, serán meses que requerirán que estemos atentos, dispuestos a hacer las cosas de un modo diferente, innovando, en conjunto con el sector privado y las instituciones, pensando en acompañar a los que lo necesiten, y tratando de mantener a nivel local los servicios esenciales y las obras prioritarias”.

En tanto, Laura Ricchini, diputada provincial de Pro, afirmó a este diario: “Veo a un gobierno que viene con todas las intenciones de realizar esos cambios profundos que se tendrían que haber hecho en la Argentina hace mucho tiempo. Y si bien hemos tenido gobiernos que han intentado llevar adelante los cambios, no todos se han logrado. Son modificaciones necesarias e importantes para el país. Estoy de acuerdo con muchas de las decisiones que se están tomando, porque creo que estábamos yendo por un camino que no nos iba a llevar a buen puerto. No estoy de acuerdo con las formas, tal vez, en algunos casos, pero son cosas que se pueden subsanar con el diálogo en la Cámara de Diputados, como lo estamos viendo, con un diálogo intenso en las comisiones”.

Y añadió: “Lamentablemente, en el plano económico, soy pesimista, al menos en el corto plazo, porque todos sabemos que van a ser meses complejos, por la inflación, pero entiendo que es un esfuerzo que hace la ciudadanía para pensar un futuro distinto. Es bueno pensar qué habría pasado si seguía gobernando el kirchnerismo, la situación del país iba a ser cada vez peor, la economía iba a estar cada vez peor. Si este esfuerzo vale la pena para salir adelante, acompañamos el esfuerzo”.

La concejal de La Libertad Avanza (LLA) Belén Veronelli afirmó a este diario: “El balance es positivo considerando el contexto que se esperaba, de una inflación del 40%. El Indec marcó una inflación del 25% en diciembre. El rezago inflacionario que nos dejaron es el peor de la historia argentina. Superamos a Venezuela y al Líbano. Todos hablan del ajuste de Milei, pero nadie habla de que esto no es nada en comparación con lo que se podía venir si no se tomaban medidas de shock”. Y amplió: “Lo llamativo de este mes es que la CGT se enteró en enero de que hay gente que se muere de hambre y que existe la inflación en el país”.

“El paro general es histórico a 44 días de haber asumido el presidente. Esto denota la preocupación evidente porque va directo a sus privilegios, no a los trabajadores. La gente está cansada de que hablen en nombre de los trabajadores y que decidan por ellos sin consentimiento a la hora de descontar aportes sindicales, siendo que muchos de ellos no reciben nada a cambio”, dijo.

Su par de bancada, Juan Cornaglia, afirmó: “Creo que es un excelente primer mes de gobierno. Es el primer presidente que cumple lo que prometió en la campaña, y encima habiendo dicho la verdad durante respecto a las medidas a tomar y a la situación del país durante el proceso de reordenamiento. Es una lástima que las personas interesadas en mantener sus cajas y privilegios no vean que el modelo colectivista nos llevó a un 60% de pobreza infantil y a un 1% de inflación diaria, pero desde nuestro espacio esperamos que cambien de opinión y acompañen el cambio que eligió la gente hacia el modelo de la libertad”.

Danya Tavela, diputada nacional por la UCR, afirmó a este diario: “El Gobierno aún no ha presentado un plan de estabilización económica, que tenga impacto sobre el control de la inflación, que está en 25,5%, y hay mucha incertidumbre en el mercado del dólar, que termina siendo uno de los inductores. Entonces, en la medida en que no presente un plan de estabilización monetaria, que genere certezas en las personas, va a ser muy difícil controlar la inflación”.

Y la ex vicerrectora de la Unnoba agregó: “Aspiro a que ponga el foco en la necesidad de que haya equilibrio fiscal, reducir los impuestos de determinados sectores, para que puedan seguir avanzando en competitividad y producción, y que se controle la inflación para que se reactive el consumo, estas cosas son centrales. Todavía tenemos mucha incertidumbre, al igual que la mayoría, respecto a cómo se va a dar este proceso, que tiene que ver fundamentalmente con un esquema de gobernabilidad propio, y no tanto con el DNU, que está vigente, o la ley, que se está discutiendo y no va a cambiar las expectativas inflacionarias que tenemos”.

Rodrigo Esponda, concejal de la Coalición Cívica, afirmó a Democracia: “Tiene un desafío sumamente difícil y mucho más complejo de lo que se imaginaba, porque el fin del gobierno de Alberto Fernández, Cristina y Massa fue terrible, por todo lo que hicieron para tratar de ganar las elecciones -y no les alcanzó- fue muy malo para la economía. En el primer mes, lo que noté, en este afán de mostrar cambios muy profundos, olvidó algunos pasos, como el Congreso. Celebro que la ley ómnibus se esté tratando en el Congreso, que estén dispuestos a hacer modificaciones y que un sector de LLA haya entendido que hay que buscar consensos”.

Y el dirigente rural agregó: “Estoy de acuerdo con muchos de los cambios que propone Milei y otros me parece que no tienen urgencia y que hay que tratarlos con mucho más tiempo. Soy optimista, creo que se van a poder hacer modificaciones, se va a poder trabajar en conjunto, y ojalá que esto nos lleve a una reforma del sistema en la Argentina, que nos permita pensar a futuro. El hecho de que haya arreglado con el FMI es una tranquilidad, pero por sobre todas las cosas entender que no es la voluntad de una sola persona, sino el consenso de muchos el que nos va a llevar a un cambio real”.

Juan Pablo Itoiz, concejal por la UCR, afirmó a este diario: “Creo que no se puede hacer una evaluación a un mes de asumido el gobierno y habiendo recibido un país incendiado por el mal gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Pero eso no exculpa los errores cometidos en treinta días por el presidente Milei. Darle la espalda al Congreso, tensar la confrontación con declaraciones agresivas y la impericia de varios de sus funcionarios no marca un buen inicio. La situación económica crítica y las perspectivas inflacionarias de los próximos meses requieren liderazgo, templanza e ideas claras que espero que tenga el presidente por el bien de todos los argentinos”.

Por su parte, Carlos Mansur, presidente del radicalismo de Junín, afirmó a este diario: “Creo que armó un gabinete amplio, fue generoso con todas las fuerzas políticas y creo que hay que acompañarlo, sin ser obsecuente, planteando críticas. Tendrá que buscar los consensos necesarios en el Congreso y espero que la UCR adopte un papel constructivo. Acá hay una fiesta que pagar, que lleva muchos años, y lamentablemente la fiesta la vamos a pagar aquellos que no disfrutamos de la misma; los que disfrutaron de la fiesta seguramente se van a ir del país o ya se la llevaron.

Unión por la Patria

La ex candidata a intendenta de Junín por Unión por la Patria, Valeria Arata, afirmó a Democracia: “Sin dudas hay muchos cambios por hacer en el país, pero no es la forma como los planteó el Presidente y tampoco todos los temas que planteó son una prioridad. El respeto a la Constitución no es negociable, la división de poderes se debe respetar y las mejores reformas se pueden lograr con la opinión de todos (no sólo de la política, sino también de los sectores económicos, productivos, sociales involucrados)”.

Y añadió: “Los cambios que sólo son pensados por un pequeño grupo de personas y que benefician sólo a un sector minúsculo de la sociedad sólo van a generar más problemas y no las soluciones esperadas”.

“El camino siempre es el diálogo y el consenso, y no el camino elegido por Milei, que es el de la confrontación y el de asustar a la población con que si no se hace lo que él propone se viene el apocalipsis”, advirtió.

“En definitiva, los problemas que se están intentando solucionar por estos días, como el acuerdo con el FMI, son problemas generados durante el gobierno de Macri, con Caputo como funcionario”, punzó.

El ex senador Gustavo Traverso (UxP) afirmó a Democracia: “Vemos un avance muy fuerte de ciertos sectores de la economía, de las transnacionales sobre el patrimonio y la riqueza de los argentinos y un golpe institucionalmente muy fuerte con el DNU y la ley ómnibus, que pretenden cambiar el orden jurídico e institucional de la Argentina por decreto. Y hay una brutal transferencia de ingresos de los sectores asalariados, de las pymes, de las clases medias, a ciertos sectores de la economía, que son los que tienen el soporte político de este gobierno, las petroleras, las cerealeras, los bancos, es imponente la transferencia de divisas”.

Y prosiguió: “El salario va a estar muy deteriorado, en los niveles más bajos de la historia, comparado con América Latina, ni siquiera comparado con Europa. Y una situación conflictiva, porque el pueblo argentino, ¿hasta dónde tiene capacidad de aguantar esto? Se viene una situación conflictiva y a los dirigentes de nuestro sector nos va a encontrar en la pelea”.

“En Junín ya se ve una parálisis de la economía muy importante, con locales cerrados, renovaciones de contratos de alquiler que se caen, despidos en las grandes empresas, creo que se viene una fuerte recesión con inflación y con inestabilidad financiera, porque la mega devaluación no vino a solucionar casi nada”, consideró.

Héctor Azil, titular de ATSA, afirmó a este diario: “El primer mes, más allá de reconocer la legitimidad electoral de este gobierno, que en cierta manera le da el derecho a plantear las medidas sociales y económicas que crea conveniente, me parece que en lo que está totalmente desacertado es en la forma, a través de la cual busca imponer su metodología de gobierno, porque son imposiciones. Tanto un DNU, que reforma más de 300 leyes, o una ley ómnibus que tiene mil artículos, que quiere imponer un tratamiento acelerado, un DNU ilegal, que aduce necesidad y urgencia con temas hasta banales, como las sociedades anónimas en el fútbol. Y que se haga en nombre de la ‘gente de bien’ -el resto no sé qué seríamos-, me parece que es una tendencia a un gobierno autocrático, alejado totalmente de la institucionalidad y el republicanismo que muchos de sus socios pregonan permanentemente”.

“El impacto de esa brutal devaluación, del 120%, con una inflación proyectada de alrededor del 30% mensual, más el anuncio de tarifazos y de aumentos descontrolados de los precios de la canasta básica, del combustible, no puede traer nada bueno. No podemos ser optimistas, porque no dan ninguna señal”, agregó.

El ex concejal peronista Lautaro Mazzutti afirmó a este diario: “Nadie discute la legitimidad de origen que tiene este gobierno, producto de la voluntad popular y un claro triunfo en las elecciones. Ahora bien, esto no te da un cheque en blanco, ese apoyo se puede esfumar rápidamente si el gobierno sigue por este camino. Se equivocan los que creen y dicen que la gente votó esto. Claramente estamos ante una estafa electoral. Nadie votó este feroz ajuste sobre los sectores medios y trabajadores, se iba a ajustar a la ‘casta’. Nadie votó que deliberadamente, a través de una salvaje devaluación, se duplique o triplique la inflación en sólo un mes. Nadie votó que se liberen todos los topes a los precios y que como consecuencia de esto bienes y servicios tan importantes como los combustibles, las prepagas o las escuelas privadas, etc., aumenten sin ningún tipo de lógica causando un gran perjuicio al poder adquisitivo”.

Y añadió: “Me preocupa mucho el avasallamiento a los principios republicanos y democráticos a través de un DNU inédito y una ley ómnibus que se quiere sacar a los empujones, sin un debate serio. Están en juego nuestros recursos naturales, empresas nacionales estratégicas, derechos de los trabajadores adquiridos. El daño al país es muy grande”.

Con respecto al rol del peronismo, sostuvo: “La sociedad nos dio la tarea de ser oposición. Tenemos el deber de representar al 44% del electorado que nos votó, a los compatriotas que confiaron en Milei y hoy se sienten estafados, y también la de acompañar a todos los sectores afectados por las medidas del gobierno actual. Va a ser sumamente importante que nuestros diputados y senadores den la pelea y sean contundentes en fijar posición en la discusión que se está dando en el Congreso para frenar este atropello. Creo que es esa la prioridad”.

Federico Melo, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Junín, afirmó a Democracia: “Respetamos la elección del pueblo, pero la preocupación, tras cada medida que va anunciando, se agudiza. Desde la devaluación fuerte que vivimos la primera semana, donde el costo de vida para todos aumentó significativamente, la medida del DNU, donde modifica muchísimas leyes y deroga otras, y esta ley ómnibus, que también nos hace replantear un montón de cosas".

Y agregó: "En principio, desde la institución vemos que el DNU abarca tantos sectores de la sociedad que creemos que, en algunos casos, está mal usado, porque no hay necesidad ni urgencia de algunos abordajes, donde tendríamos que dar la discusión en el Parlamento, donde vemos que muchas de las medidas están perjudicando seriamente a los comerciantes, a las pymes, a los trabajadores".

"La ley ómnibus, con el pedido de los superpoderes, nos hace pensar en un gobierno que está queriendo imponer un autoritarismo que nos llama la atención. Por ahí es apresurado hacer una evaluación más completa, pero creo que el presidente tiene que entender que lo votó más de la mitad de la población en el ballotage, pero hay otra mitad que también está representada por los legisladores en las cámaras y que se tiene que hacer valer esa representación", opinó.

"Creo que muchas de las cuestiones que está abordando se pueden discutir, no imponiendo ciertas medidas que realmente están generando una incertidumbre, un costo de vida muy alto. Además, no vemos ninguna medida que favorezca a la clase trabajadora, a los comerciantes, a las pymes, que en este momento están sintiendo la baja en las ventas", remarcó.

"Nuestra federación solicita a las cámaras empresariales y a la Secretaría de Trabajo la reapertura de paritarias para poder acompañar el aumento desmedido del costo de vida que estamos viviendo en este momento", afirmó.

"Se dijo en campaña que el ajuste lo iba a pagar la casta, pero la realidad es que el ajuste lo estamos pagando entre todos. Creo que el esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos, pero me parece que hay sectores que pueden hacer más esfuerzo que otros. En el caso de los jubilados, de los comerciantes, trabajadores, pymes, son los sectores que históricamente fueron afectados y creo que tendríamos que hacer eje en sostenerlos y ayudarlos”, consideró.

Y advirtió: “Estamos en una coyuntura social, económica y política muy difícil, y es necesario aumentar el salario para los trabajadores, pero también vemos que el comerciante y las pymes han tenido una baja muy grande en las ventas, muy significativa, por lo que esta discusión va a ser muy difícil".

"Creo que cuando hizo la gran devaluación, ahí mismo tendría que haber implementado un aumento del salario, para acompañar esa devaluación y no dejar caer el consumo", señaló. "Porque ahora estamos viendo que hay una brecha muy grande entre el salario y el costo de vida y emparejar eso nos va a costar mucho”, dijo.