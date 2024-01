El Municipio planifica acciones junto al Junín Moto Club

Desde la Dirección de Deportes del Municipio destacaron la importancia que tiene el Junín Moto Club para la ciudad, no solo como atrayente de deportistas, turistas y vecinos, sino como ejemplo de crecimiento por un trabajo conjunto. A propósito del encuentro, Claudio Yopolo, director de deportes del Gobierno de Junín, manifestó: “Esta reunión es para seguir planificando y trabajando en equipo, en un inicio de año complejo, donde tenemos que evaluar ciertas cuestiones para ir viendo lo que necesita el Municipio con respecto a lo que se solicita”.



“Hay que apoyar a las instituciones, es lo que nos pide el intendente Pablo Petrecca, estar cerca, acompañar y eso estamos haciendo, encuentros y reuniones con las diferentes instituciones para prever lo que se va a empezar a trabajar”, destacó.



A su vez, Yópolo resaltó que “el trabajo en conjunto siempre es para destacar, hemos tenido un año 2023 muy lindo en el Junín Moto Club, hemos podido inaugurar un circuito para que muchos motociclistas de Junín tengan la posibilidad de estar en su pista local, que eso es muy importante para la gente de Junín, y eso demuestra que coordinando acciones se pueden lograr grandes cosas”.



“Desde la Dirección de Deportes hemos estado en todas las carreras, y podemos afirmar que es muy beneficioso para Junín, no solo para el motociclismo, deporte, sino para el turismo, la hotelería y gastronomía, supermercados, en cada fecha son entre 1000 y 1500 personas que llegan los fines de semana, y eso es beneficioso en materia económica que ingresa a la ciudad, estamos muy contentos con el trabajo que se hizo, y esperemos que este 2024 lo podamos continuar”, valoró con respecto a la disciplina.



Para cerrar, el Director de Deportes señaló que “es importante que las instituciones comprendan que trabajando en forma conjunta, con objetivos en común, se logran cosas muy positivas, esa es la meta que tenemos, estar cerca de todas las instituciones, quizá a veces se las puede acompañar más, a veces un poco menos, la ciudad tiene que ser un lugar donde podamos recorrer todos los lugares y estar satisfechos, en todos los clubes, las instituciones, cumplen un rol social muy importante, y más en este momento que vive la Argentina, a los chicos de les da la merienda, se los ayuda, se los acompaña, el deporte es fundamental en la vida de todo ciudadano”.



Por su parte, el presidente de la entidad, Ricardo Rosetti, expuso: “Comenzamos este año con una reunión importante para nosotros, hablando sobre los proyectos en los cuales vamos a trabajar durante todo el 2024, y hacerlo de manera conjunta para que el club y Junín siga creciendo, se siga produciendo, y que venga gente de todos lados, a ver todo el deporte que hay, genera grandes expectativas”.



“La oportunidad está para todos, Junín Moto Club ha tenido un crecimiento muy grande en lo que respecta a los años anteriores, en el 2023 tuvimos la inauguración con un campeonato de siete carreras, enfrentando un montón de cuestiones como todo el mundo vivió, sobre todo lo que respecta a la economía, las últimas dos carreras nos costaron mucho, pero aun así estamos realmente muy conformes, logramos crecer bastante”, valoró.



Al mismo tiempo, agregó que “para este año estamos enfocados en los nuevos proyectos, pensando en enfocarnos en cosas puntuales que nos falta para darle un poco de emotividad al club, como lo es el kartódromo, considerando que el óvalo ya lo tenemos bastante finalizado, la pista dio buen resultado, están todos muy conformes, así como nosotros lo estamos con el Gobierno de Junín, que desde sus diferentes áreas siempre están presentes con nosotros, trabajando en conjunto”.



“Esta institución toma una importancia grande en la ciudad, teniendo en cuenta que llega gente no solamente la zona, sino de la región, y a nivel país también, hoy por hoy estamos en un punto estratégico, hay mucha cantidad de chicos involucrados en el motociclismo en Junín, al igual que con el karting, que aun no lo pudimos mostrar del todo, estamos trabajando en eso, es parte del proyecto, son cosas que no son fáciles, a veces la gente no comprende de que todo lleva un proceso y un tiempo”, resaltó Rosetti y completó: “A veces la institución, el club, y el Municipio tienen sus tiempos, hay que entender que es una planificación que lleva a un propósito, y eso tiene su demora, pero el final va a ser gratificante para Junín, obviamente, no tengo dudas que va a ser espectacular”.



Para concluir, el titular de la institución automotor reafirmó: “Estamos bien posicionados y nunca se deja de soñar con el Campeonato Argentino de Motociclismo, en algún momento poder realizar una fecha en la ciudad sería de lo más grande, para que Junín también se luzca y sea partícipe de eso, son proyectos que llevan tiempo, no es fácil, las instalaciones están en construcción y va en proceso, todo esto llegó para quedarse y Junín lo necesita”.