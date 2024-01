La Liga Deportiva del Oeste inició un nuevo torneo de fútbol, la presentación se realizó en la cancha del Club Ambos Mundos, donde el local recibió al Club Jorge Newbery. Este nuevo torneo de verano lleva el nombre "Víctor Cacho Forlini" en conmemoración a un ex presidente y dirigente actual de la institución deportiva mencionada, al mismo tiempo, en la cancha auxiliar del Club B.A.P comenzó el torneo senior +48 denominado “Osmar Pato Vilaplana”.



El evento de apertura contó con la presencia de la presidenta del Club Ambos Mundos, Gisela Diotti, el subsecretario de Gobierno del Municipio, Andrés Rosas; el director de Deportes del Municipio y presidente de La Liga Deportiva del Oeste, Claudio Yópolo, integrantes de la comisión directiva de la institución local, jugadores de las diferentes categorías, simpatizantes del tricolor y comunidad en general.



Al respecto de la jornada, David Forconi, de la Liga Deportiva del Oeste, manifestó: “Estamos muy contentos de anunciar el inicio de esta nueva competencia, este torneo nocturno no tradicional organizado por la LDDO, que lleva como nombre Víctor ‘Cacho’ Forlini, nos genera muchas expectativas, estamos todos muy entusiasmados.



“Con respecto al nombre nos pareció un lindo gesto homenajear a quien es un ex presidente y un dirigente actual que ha trabajado mucho por el Club Ambos Mundos, tanto la familia, como la gente misma de la institución se enorgullece de eso, siempre intentamos conmemorar a personas destacadas de los diferentes clubes”, afirmó.





A su vez, sobre la planificación del torneo Forconi especificó que “está integrado por cuatro categorías, senior +40, 2014/15, 201/12 y 2008/9, la competencia se divide en tres zonas de cinco, donde juegan todos contra todos, luego se pasa a una etapa de cuartos de final, semifinal y final”.



“Este torneo nocturno no tradicional lo que permite es que todos estos chicos que no juegan desde el mes de noviembre puedan volver antes a las competencias y no esperar hasta el mes de marzo que comience el torneo apertura”, sostuvo.



Para finalizar, el Coordinador contó: “Este es un torneo que se empezó a hacer hace tres años en época de pandemia, se ideó teniendo en cuenta que hacía mucho que no habían jugado los chicos, desde la Liga Deportiva se pensó en una propuesta y se sumó esta alternativa, los resultados fueron positivos y por eso es que decidimos que se siga realizando y jugando en las ediciones venideras”.